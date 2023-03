El Clasico v Madridu dobila Barcelona

Odigrani sta prvi tekmi polfinala španskega kraljevega pokala. V Madridu sta se v četrtek na El Clasicu spopadla Real in Barcelona, z 1:0 pa so zmagali Katalonci, ki bodo tako aprila na domačem Camp Nouu branili prednost. V drugem polfinalnem paru obračunavata Osasuna in Athletic, prva je v sredo prišla do prednosti.