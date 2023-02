Realu točki vzel Atletico, hud spodrsljaj Barcelone

Ferran Torres Foto: Reuters Barcelona se je v dvoboju z Almerio že zgodaj znašla v zaostanku, v 24. minuti je namreč zadel El Bilal Toure. Gosti so sicer imeli približno 70 odstotkov časa žogo v svojih nogah, tudi dvakrat več strelov, a zgolj enega v okvir vrat. Na lestvici je Barcelona ostala prva z 59 točkami, Real Madrid jih ima na drugem mestu 52, sledijo Real Sociedad s 43, Atletico Madrid z 42 in Betis s 40.

Čeprav je bil Real Madrid podjetnejši tekmec in si v prvem polčasu priigral več strelov na vrata (8:2), beli baletniki na 232. madridskem derbiju niso resneje ogrozili vrat Jana Oblaka. Škofjeločan je ohranil nedotaknjeno mrežo. Simeonejeva četa se je znašla v težavah v 64. minuti, ko je Argentinec Angel Correa po udarcu Nemca Antonia Rüdigerja prejel rdeči karton. Gostje so ostali z igralcem manj, a le 14 minut pozneje šokiral navijače Reala, ki so napolnili stadion Santiago Bernabeu. Antoine Griezmann je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je bil najvišji v skoku Jose Maria Gimenez in z natančnim strelom z glavo matiral Thibauta Courtoisa.

Jose Maria Gimenez je Atletico, ki je imel takrat igralca manj na igrišču, popeljal v vodstvo v 74. minuti. Foto: Reuters Če bi ostalo pri vodstvu Atletica, bi Jan Oblak v 13. medsebojnem obračunu z belgijskim vratarjem končno dočakal prvo zmago. To pa se ni zgodilo. Beli baletniki so pritisnili na vrata tekmecev, pritisk pa je obrodil sadove v 85. minuti, ko je Oblaka z natančnim strelom z glavo premagal 18-letni Urugvajec Alvaro Rodriguez in dosegel krstni zadetek za člansko zasedbo Reala. Podajo je prispeval Luka Modrić, ki je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Real je do konca srečanja še nekajkrat namučil obrambo gostov, kapetan slovenske izbrane vrste se je izkazal s številnimi posredovanji, a je ostalo pri rezultatu 1:1, ki so se ga razveselili navijači Barcelone.

Enajst minut pozneje je izenačil 18-letni Južnoameričan Alvaro Rodriguez. Foto: Reuters To je bil že 232. "El Derbi Madrileno", hkrati pa tretja medsebojna tekma v tej sezoni. Na uvodnih dveh v tej sezoni je bil uspešnejši Real. Zmagal je v prvenstvu, na Wandi Metropolitano, kjer je bil Vinicius Jr. deležen rasističnih zbadljivk, je bil boljši z 2:1, uspešnejši je bil tudi v četrtfinalu pokala (3:1 po podaljšku). Tokrat se je srečanje končalo brez zmagovalca (1:1).

Janu Oblaku tako tudi na 13. medsebojni tekmi ni uspelo prvič premagati stanovskega kolega Thibauta Courtoisa. Tega je leta 2014 nasledil med vratnicama Los Colchoneros, nato pa se z njim pomeril na številnih tekmah. Na večini je Belgijec branil za Real, na nekaterih pa tudi za Chelsea. Oblak je petkrat remiziral, osemkrat pa izgubil. Oblak in Courtois sta sicer zaznamovala zadnje desetletje la lige, saj sta osvojila kar osem od mogočih deset priznanj zamora.

