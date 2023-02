Oblak zaklenil vrata, Barcelona znova zanesljiva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Oblak je končal brez prejetega zadetka in z novimi tremi točkami. Foto: Reuters

V 22. krogu španskega prvenstva je Atletico Madrid z Janom Oblakom z 1:0 ugnal Athletic Bilbao in se utrdil na četrtem mestu. Vodilna Barcelona je z 2:0 ugnala Cadiz in se s sedmo zaporedno zmago utrdila na vrhu. Katalonci imajo tako še naprej osem točk prednosti pred nogometaši Real Madrida, ki so v soboto z 2:0 ugnali Osasuno.