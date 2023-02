Čudežna obramba Oblaka, Real se je Barci približal na osem točk

Nogometaši Atletica so v 21. krogu španskega prvenstva prišli do pomembnih treh točk v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Z zmago pri Celti (1:0) so se utrdili na četrtem mestu. Dvoboj je odločil krstni zadetek Memphisa Depayja v rdeče-belem dresu, dosegel ga je v 89. minuti, ko je imela Simeonejeva četa igralca manj, do takrat pa sta goste reševala Jan Oblak in sreča. Škofjeločan je v 58. minuti poskrbel za posredovanje, ki je postalo viralna uspešnica, saj je z nadčloveškimi napori in požrtvovalnostjo v igri milimetrov preprečil zadetek Celti. Žogo je izbil tik pred tem, ko bi s polnim obsegom prečkala golovo črto.