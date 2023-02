V Maroku deževali zadetki, Real Madrid najboljši na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva v Maroku. Evropski prvak je v finalu v Rabatu premagal azijskega predstavnika Al Hilal iz Savdske Arabije s 5:3 (2:1). Pred tem je Flamengo osvojil tretje mesto, potem ko je v Tangerju ugnal Al Ahli s 4:2 (1:1).

Real Madrid, zmagovalec evropske lige prvakov, je upravičil vlogo favorita na klubskem svetovnem prvenstvu. V finalu je že zgodaj v drugem polčasu zlomil odpor azijske zasedbe in znova dvignil pokal zmagovalca tekmovanja, ki ga je osvojil že v letih 2014, 2016, 2017 in 2018, pred tem pa je še trikrat slavil v predhodnem medcelinskem pokalu.

Veselje Danija Ceballosa in dvakratnega strelca Viniciusa Jr. Foto: Reuters

Madridčani so tako nasledili londonski Chelsea, ki je zmagal na prejšnjem turnirju. Ta je v zadnjem obdobju povsem v evropski domeni, saj klubi s stare celine naslove nizajo vse od leta 2012. Petkrat v tem obdobju je zmagal Real, Bayern dvakrat, Barcelona, Liverpool in Chelsea pa po enkrat.

Po dvakrat sta za Real zadela Vinicius Junior in Federico Valverde, enkrat pa Karim benzema. Pri Al Hilalu je dva gola prispeval Luciano Vietto.

Real Madrid : Al Hilal 5:3 (2:1) Stadion princa Moulaya Abdellaha, gledalcev 44.439, sodniki: Taylor, Beswick in Nunn (vsi Anglija). Strelci: 1:0 Vinicius Junior (13.), 2:0 Valverde (18.), 2:1 Marega (26.), 3:1 Benzema (54.), 4:1 Valverde (58.), 4:2 Vietto (64.), 5:2 Vinicius Junior (69.), 5:3 Vietto (79.). Real Madrid: Lunin, Carvajal (od 79. Vallejo), Alaba, Camavinga, Rüdiger, Kroos (od 74. Asensio), Modrić, Tchouameni (od 62. Ceballos), Benzema (od 62. Rodrygo), Valverde, Vinicius Junior.

Al Hilal: Al-Majuf, K. Al-Davsari, Al-Bulajhi, Jang, Abdul Hamid, Cuellar, Carrillo (od 75. N. Al-Davsari), Kano, Vietto (od 87. Al-Hamdan), Marega (od 86. Ighalo), S. Al-Davsari (od 75. Michael).

Da se Al Hilal ne bo kar tako predal, pa je nakazal zadetek Mousse Marege v 26. minuti, 2:1 pa je bil tudi izid polčasa, v katerem je imel Real približno dve tretjini časa žogo v nogah.

Španska zasedba pa je spet pobegnila za dva zadetka v 54. minuti, takrat je zadel Benzema, podal pa Vinicius Junior. Le štiri minute pozneje je Real vodil že s 4:1, potem ko je po podaji Danija Carvajala še drugič na tekmi zadel Valverde.

Real Madrid nadaljuje evropsko dominanco na klubskih svetovnih prvenstvih, ki traja vse od leta 2012. Foto: Reuters

Luciano Vietto je v 64. minuti zmanjšal prednost Reala, toda ta je že petič na tekmi zadel v 69. minuti, spet je bil strelec Vinicius Junior. Golov polna tekma pa je ponudila še en zadetek, Vietto je v 79. minuti poskrbel za končnih 5:3.

Real Madrid je v polfinalu v Rabatu premagal egiptovski Al Ahli s 4:1, Al Hilal pa je s 3:2 izločil brazilski Flamengo. Za zmago so Španci dobili 4,6 milijona evrov, finalisti pa 3,7 milijona.

Flamengo do brona

Brazilci so v tekmi za tretje mesto hitro povedli, saj je v 11. minuti Gabriel Barbosa, nekdaj član milanskega Interja, izkoristil strel z bele pike. Zasedba iz Kaira pa se je vrnila v igro v 38. minuti, ko je po kotu z glavo zadel Ahmed Abdelkader.

Isti igralec je Al Ahli popeljal do vodstva v 60. minuti, ko je zadel z lepim strelom z roba kazenskega prostora. Dve minuti pred tem je Ali Maaloul zapravil še najstrožjo kazen za afriško moštvo.

Foto: Reuters

Je pa to v 69. minuti na igrišču ostalo z igralcem manj, saj je bil izključen Khaled Abdelfatah. Brazilci so številčno prednost hitro unovčili in prek Pedra izid izenačili v 78. minuti. Par minut pozneje je južnoameriški prvak dobil še najstrožjo kazen, ki jo je v 85. minuti izkoristil Gabriel Barbosa.

V 91. minuti je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel še Pedro. V sedmi minuti kar 13-minutnega dodatka so Brazilci zadeli še enkrat, a takrat iz prepovedanega položaja.

Za tretje mesto je Flamengo dobil 2,3 milijona, za četrto pa Al Ahli 1,8 milijona evrov.

Na letošnjem turnirju so igrali še Seattle Sounders, Wydad Casablanca in Auckland City.