Spodrsljaj Atletica. Oblak doživel nekaj, kar se mu zgodi zelo redko.

Nogometaši Atletica so v madridskem spopadu 20. kroga španskega prvenstva doma remizirali z Getafejem (1:1) in se z novo točko utrdili na četrtem mestu. Izbranci Diega Simeoneja so pričakovali več, a je tekmec, ki na lestvici zaseda predzadnje mesto, izenačil z bele točke. Jan Oblak se je proti Getafeju pomeril ža 15-krat in znova ostal nepremagan. To je bil šele njegov drugi remi in tretja tekma proti Getafeju, na kateri ni zadržal mreže nedotaknjene. Vodilna Barcelona bo v derbiju kroga v nedeljo zvečer gostila Sevillo, Real Madrid, ki ga kmalu čaka nastop na svetovnem klubskem prvenstvu v Maroku, pa se bo malce pred tem mudil pri Mallorci.