Real se je znova približal Barceloni

Real Madrid je z 2:0 odpravil Valencio, ki jo je pred dvema tednoma po izvajanju kazenskih strelov premagal v Savdski Arabiji. Netopirji so pozneje zaradi skromnih rezultatov zamenjali trenerja. Italijan Gennaro Gattuso se je poslovil od Valencie, začasno je namesto njega na vroči stolček vskočil Salvador Gonzalez Marco, v nogometnih krogih bolj poznan pod vzdevkom Voro, ki je bil že večkrat dežurni gasilec na Mestalli.

Madridčani so danes slavili po zaslugi dveh zadetkov v drugem polčasu. Gol Antonia Rüdigerja v prvem polčasu sicer zaradi prekrška v napadu ni obveljal, sta pa nato v nadaljevanju zadela Marco Asensio in Vinicius Junior, tako da je madridska ekipa - ob rdečem kartonu za gostujočega Gabriela Paulisto v 72. minuti - tekmo rutinsko pripeljala do treh točk.

Robert Lewandowski je prvič letos igra na tekmi španskega prvenstva in k zmagi prispeval gol. Foto: Guliverimage

Betis in Barcelona sta v sredo v prvem delu pokazala kar všečno predstavo, ki pa ni prinesla zadetkov. V drugem delu pa so gosti, ki so imeli žogo precej več v posesti, povedli v 65. minuti, po podaji Alejandra Baldeja je zadel Raphinha. Prvi strelec lige Robert Lewandowski, ki je odslužil kazen, je prednost Kataloncev podvojil v 80. minuti, nekaj upanja domačim pa je dal avtogol Julesa Koundeja v 85. minuti. Toda Barcelona je zadržala prednost do konca, zdaj je na prvem mestu pri 50 točkah.

Špansko prvenstvo, zaostali tekmi (17. krog):

Sreda, 1. februar:

Četrtek, 2. februar: