Nov udarec za Real, Barcelona že na +5. Konec neverjetnega niza Williamsa.

Po dramatičnem razpletu četrtfinalnih dvobojev kraljevega pokala so se najboljši španski klubi vrnili k boju za prvenstvene točke. Vodilna Barcelona je v gosteh tesno ugnala katalonskega soseda Girono in prednost pred Realom, ki se je doma z Real Sociedadom presenetljivo razšel brez zadetkov, povišala na pet točk. Ranjeni Atletico, ki je v četrtek po Evropi izpadel še iz pokala in tako najverjetneje zapravil zadnjo priložnost za osvojitev lovorike v tej sezoni, je z Janom Oblakom na vratih v gosteh ugnal Osasuno in se učvrstil na četrtem mestu.