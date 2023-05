Haalandov oče zakuhal škandal v Madridu

Kaj se je dogajalo na delu častnih tribun, kjer je srečanje med Realom in Cityjem spremljal Alf-Inge Haaland? Nekdanji norveški reprezentant, ki je v bogati karieri največji pečat pustil na Otoku, tri sezone pa nastopal tudi v dresu Cityja, se je med srečanjem zapletal v besedne dvoboje z domačimi privrženci. Ni manjkalo žaljivk in provokativnih potez, po poročanju El Larguera naj bi oče mladega zvezdnika Cityja Erlinga Haalanda domače privržence obmetaval tudi z arašidi, vrhunec nešportnega dogajanja pa je sledil po zadetku Kevina de Bruyneja.

Me pasan esto del padre de Haaland expulsado de un palco del Bernabéu después de haber estado insultado y tirando comida a la gente del Madrid pic.twitter.com/S8QuOjHzWx — IAM TÓXICO (@inakiangulo) May 9, 2023

Ko je Belgijec sredi drugega polčasa zatresel mrežo Reala in izenačil na 1:1, si je 50-letni Norvežan na častni tribuni dal duška.

Alfie Haaland gesturing towards the Real Madrid fans at the Bernabeu. pic.twitter.com/TFT4FWalIw — City Report (@cityreport_) May 9, 2023

Domačemu občinstvu je namenil nekaj nespodobnih gest, se jim smehljal, sarkastično mahal v pozdrav, prislonil dlan k ušesu, kot da bi jim hotel sporočiti ''Nič vas ne slišim'', nato pa so ga varnostniki pospremili s prizorišča. Ni se kaj dosti upiral, ampak zapustil častno tribuno, navijači Reala pa so mu pri tem skandirali ''adijo'' (adios), ''tonto'' (neumnež) in ''pojdi ven'' (fuera). To so posnele tudi kamere, tako da je nastal viralen posnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Alfie Haaland giving abuse out to the Real Madrid fans, before being escorted out of the Bernabeu. pic.twitter.com/rfz9jWNGri — City Report (@cityreport_) May 9, 2023

''Alf-Inge Haaland se je vedel povsem v nasprotju s športnimi vrednotami, ki jih na igrišču ponavadi izkazuje njegov sin,'' so zapisali pri Mundo Deportivu, Haalandov oče, ki je tudi zastopnik najbolj vročega napadalca na svetu, pa se je pozneje javil na Twitterju in zapisal, kako navijači Reala niso bili srečni, ker je proslavljal zadetek de Bruyna. ''Morali smo se premakniti drugam, ker navijači niso bili zadovoljni z rezultatom 1:1,'' je pojasnil.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp — Alfie Haaland (@alfiehaaland) May 10, 2023

Njegov sin je prvič nastopil na kultnem stadionu Santiago Bernabeu. Nekajkrat je opozoril nase, usmeril nekaj strelov proti vratom Reala, a se ni vpisal med strelce. Branilca Reala Antonio Rüdiger in David Alaba sta mu povzročala nemalo težav, statistiki so postregli s podatkom, da se je med tekmo dotaknil žoge le 21-krat.

Da je ostal Manchester City neporažen v Madridu, je z izjemnim zadetkom v 67. minuti poskrbel Kevin de Bruyne. Foto: Reuters

Z 12 zadetki ostaja prvi strelec lige prvakov, novo priložnost, da bi še izboljšal strelsko statistiko, pa bo imel prihodnjo sredo, ko se bosta City in Real pomerila še na Etihadu. Na tisti tekmi bo prisoten tudi njegov oče, ki pogosto obiskuje njegove tekme. Bo takrat skupaj z domačimi privrženci proslavljal napredovanje v veliki finale?