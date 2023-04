Jan Oblak ne skriva razočaranja: Tako boli, da je sploh ne gledam

Atletico spada med najboljše in največje španske klube, a se v primerjavi z mestnim tekmecem Reala in Barcelone ne more pohvaliti z osvojeno ligo prvakov. V boju za evropsko krono so letos ostali le še Inter, Manchester City, Milan in Real, Atletico pa je nepričakovano sklenil evropsko sezono že jeseni. Tako zgodaj je, odkar med njegovima vratnicama stoji Jan Oblak, Škofjeločan pa se je rdeče-belim pridružil leta 2014, ni končal še nikoli.

Jan Oblak je lani končal evropsko sezono že jeseni. To se mu je pripetilo prvič, odkar brani za Atletico. Foto: Reuters

Navijače Atletica še vedno peče razočaranje, podobno velja tudi za igralce. To potrjujejo besede 30-letnega Slovenca, ki je pred derbijem v Barceloni opravil pogovor za TVE in razkril, kako ga še vedno boli evropski neuspeh, ko je z Atleticom v skupini lige prvakov zaostal za vsemi tremi tekmeci. Za Club Bruggejem, Portom in Bayerjem! ''Liga prvakov? Iskreno povedano je sploh več ne gledam, saj me še vedno boli, kako hitro smo izpadli,'' je potožil.

Končnico prvenstva lahko naredijo bolj zanimivo

Diego Simeone je v četrtfinalu španskega pokala priznal premoč Carlu Ancelottiju. Foto: Reuters Ker se je Atletico poslovil tudi od španskega pokala, v četrtfinalu je priznal premoč Realu, v prvenstvu pa za vodilnimi Katalonci devet krogov pred koncem zaostaja 13 točk, je bolj ali manj jasno, kako bo sezono 2022/23 končal brez lovorike. Vseeno pa bi lahko z današnjo zmago na Camp Nouu vsaj malce otežil delo Barceloni, ki zaradi velike prednosti pred madridskima velikanoma že dalj časa hladi penino. Če bi Simeonejeva četa danes zmagala, bi se Barceloni približala na 10 točk, Real pa bi osem krogov pred koncem zaostajal 8 točk.

''Tekma je pomembna tako za Barcelono kot tudi nas. V obeh taborih si želimo zmage. Za ligo bi bilo dobro, če bi premagali Barcelono in naredili končnico prvenstva malce bolj razburljivo,'' razmišlja eden od najboljših vratarjev na svetu, ki je na zadnjih petih tekmah prejel le dva zadetka. Atletico je ujel zmagoviti ritem, nanizal šest zmag, na zadnjih 13 tekmah v la ligi pa osvojil kar 33 točk. Tako je najbolj vroči španski prvoligaš, prednost pred petouvrščenim Betisom (ob tekmi manj) znaša kar 12 točk, tako da bi lahko Los Colchoneros brez lige prvakov v prihodnji sezoni ostali le v primeru neverjetnega poloma v zadnjih krogih.

Navijači Barcelone bi lahko prvič po letu 2019 proslavljali naslov državnega prvaka. Foto: Reuters

Barcelona je na drugi strani v zadnjih tednih pokazala nekaj ranljivosti. Tako proti Gironi kot tudi Getafeju se je razšla brez zadetkov, s tem pa je njena prednost nekoliko skopnela. Ravno toliko, da največji optimisti v vrstah Reala in Atletico še vedno verjamejo, da bi lahko čudežno postali prvaki. Oblak poudarja, kako bo naslov skoraj zagotovo pristal v rokah Barcelone. ''Pri Barceloni se zavedajo, da morajo do konca sezone dobiti še nekaj tekem. So na pravi poti do naslova,'' so Katalonci v njegovih očeh veliki favoriti za naslov, na katerega čakajo vse od leta 2019.

Vesel, da se je Griezmann vrnil k Atleticu

Antoine Griezmann je v 29 nastopih v la ligi dosegel 11 zadetkov. Foto: Reuters Oblak je vesel, da si je Antoine Griezmann povrnil formo, ki ga je pred leti že krasila v dresu Atletica. Francoz se je nato preselil k Barceloni, kjer pa ni pokazal tistega, kar so od njega pričakovali Katalonci. Ko se je vrnil v Madrid, je sprva trpel, po svetovnem prvenstvu, kjer je v dresu francoske reprezentance skoraj ubranil naslov svetovnega prvaka in izstopal na igrišču, pa znova blesti tudi pri Madridčanih.

''Vesel sem, da je z nami. Na srečo se je lahko vrnil iz Barcelone. Vsem je dokazal, kako so se motili o njem. Upam, da bo nadaljeval na tako visoki ravni. Glede na to, koliko vlaga v delo, koliko se trudi na treningih, si to tudi zasluži,'' je pohvalil 32-letnega Francoza, s katerim ga druži tudi ljubezen do košarke.

Diego "El Cholo" Simeone vodi Atletico neprekinjeno že skoraj 12 let. Foto: Reuters

Slovenski čuvaj mreže je tudi prepričan, da bo Diego Simeone vodil Atletico tudi v prihodnji sezoni. Argentinec si je pri navijačih ustvaril mitski status. Nepričakovan polom v Evropi je malce zamajal priljubljenost Simeoneja, ni manjkalo navijačev, ki bi takrat najraje videli njegov odstop, a je v nadaljevanju, zlasti v koledarskem letu 2023, na igrišču zaživel drugačen Atletico. Rdeče-beli so v zadnjem obdobju nepremagljivi, na lestvici pa ostajajo v boju za vsaj drugo mesto. ''Simeone predstavlja prihodnost kluba. Prepričan sem, da bo ostal in nadaljeval uspehe,'' si želi, da bi ga še naprej vodil temperamentni Cholo.

Atletico bo 26. aprila praznoval 120. rojstni dan. Če bi danes prekrižal načrte Barceloni, bi bil osem krogov pred koncem še vedno v igri za naslov, saj bi se zaostanek za Katalonci zmanjšal na deset točk. Foto: Reuters