V Stožicah bo vroče kot že dolgo ne, vstopnice razprodane

Slovenska nogometna reprezentanca bo v junijskih tekmah kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo 2024 odigrala dve tekmi. V Sloveniji pa vlada prava nogometna mrzlica, saj so teden dni pred tekmo med Slovenijo in Dansko (19. junij) pošle še zadnje vstopnice za pomemben kvalifikacijski obračun. Stadion Stožice bo prihodnji ponedeljek pokal po šivih, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, od koder pozivajo k športnemu navijanju na tribunah.

Slovenijo v tem ciklu najprej 16. junija čaka gostovanje na Finskem, kjer bo prav tako igrala pred razprodanimi tribunami, 19. junija pa bo veselo v Stožicah, kjer bo gostovala Danska. Zaradi velikega zanimanja je z današnjim dnem stekla tudi prodaja vstopnic za dvoboj med Slovenijo in Severno Irsko, ki bo v četrtek, 7. septembra, ob 20.45 v ljubljanskih Stožicah, so še sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Slovenija je do zdaj v kvalifikacijah zabeležila dve zmagi, zdaj pa jo čaka boj za nove pomembne točke, ki bi jo približale tako želenemu cilju za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Danska je trenutno 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Finska 56., Slovenija pa 59. Zadnja se z Dansko ni merila od leta 2008, ko je na prijateljski tekmi izgubila z 1:2, pred tem pa je izgubila tudi preostale tri dvoboje – brez doseženega gola. S Finci pa so se Slovenci merili dvakrat, in sicer 2013 na prijateljski tekmi (0:2) in 1999 prav tako na prijateljskem obračunu (1:1).

Spored tekem Slovenije v kvalifikacijah za EP 2024: 23. marec: Kazahstan : Slovenija 1:2

26. marec: Slovenija : San Marino 2:0

16. junij: Finska – Slovenija

19. junij: Slovenija – Danska

7. september: Slovenija – Severna Irska

10. september: San Marino – Slovenija

14. oktober: Slovenija – Finska

17. oktober: Severna Irska – Slovenija

17. november: Danska – Slovenija

20. november: Slovenija – Kazahstan

