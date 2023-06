Jan Oblak prišel v Beograd, a se kmalu vrača v Slovenijo

Jan Oblak prvič po letu 2016 ne bo branil na kvalifikacijskih tekmah Slovenije za veliko tekmovanje, a bo vseeno obiskal reprezentančni tabor in podprl soigralce, da brez njegove pomoči prekrižajo načrte Fincem in Dancem.

Jan Oblak prvič po letu 2016 ne bo branil na kvalifikacijskih tekmah Slovenije za veliko tekmovanje, a bo vseeno obiskal reprezentančni tabor in podprl soigralce, da brez njegove pomoči prekrižajo načrte Fincem in Dancem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak zaradi zdravstvenih težav, že dalj časa ga ovirajo neznosne bolečine v vratu, ne bo kandidiral za nastop na kvalifikacijskih tekmah za Euro 2024 proti Finski in Danski. Selektor Matjaž Kek je pojasnil, da bo Škofjeločan ostal v Madridu na terapijah, v bližnji prihodnosti pa obiskal reprezentančni tabor in podprl soigralce. Vratar Atletica je trenutno v Beogradu, kamor je pripotoval s srčno izbranko Olgo Danilović.

"Hvala vsem za vso podporo med sezono. Na žalost na zadnjih tekmah zaradi težav, s katerimi imam opravka, nisem mogel pomagati ekipi. Vsak dan se trudimo, da bi bil v prihodnji sezoni v popolnem stanju," je v sredo, ravno na dan, ko je selektor Matjaž Kek javnosti predstavil seznam kandidatov za junijski kvalifikacijski tekmi za Euro 2024, na družbenem omrežju Instagram objavil Jan Oblak. 30-letni Škofjeločan, eden najboljših vratarjev na svetu, je z zelenic odsoten že poldrugi mesec. Nazadnje je branil 23. aprila na derbiju v Barceloni, nato pa so ga bolečine v vratu oddaljile od tistega, kar ima najraje. Od dokazovanja na tekmah vrhunske ravni.

Sporočilo Jana Oblaka, namenjeno navijačem Atletica:

Bolečine v vratu se pojavljajo zaradi nepredvidljivega krčenja mišic, zdravniki pa še vedno niso enotnega mnenja, kaj bi bilo najbolje storiti. Za zdaj ostaja pri tem, da težave rešuje s konservativnim zdravljenem s terapijami. "Želim mu čimprejšnje okrevanje. Če ti manjka kapetan, eden od vodij ekipe, potem si v določenem trenutku hendikepiran. Je pa težko pričakovati, da bi lahko bili skozi vse kvalifikacije, skozi vsa leta, optimalni. Bistvo vsega ni, da Jan manjka, ampak da čim prej sanira poškodbo," se selektor Matjaž Kek dobro zaveda, kakšno vlogo ima v športnem svetu zdravje. Nekaterim športnikom je bolj naklonjeno, nekaterim manj.

Narava Oblakove poškodbe je takšna, da ...

Matjaž Kek bo prvič, odkar se je vrnil na selektorski položaj, vodil Slovenijo na kvalifikacijski tekmi za veliko tekmovanje brez pomoči Jana Oblaka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Oblaku jo je zdravje zagodlo ob napačnem času, saj bo moral izpustiti dve zelo pomembni kvalifikacijski tekmi. Selektor zaupa menjavam in je prepričan, da bi lahko Slovenija dosegla svoj cilj tudi brez poškodovanega prvega čuvaja mreže, v tem trenutku pa stiska pesti za scenarij, po katerem bi Oblak odpravil težave do jesenskega nadaljevanja kvalifikacijskega ciklusa.

"Kvalifikacije bodo še dolge. Igrajo se tudi septembra, oktobra, novembra. Moja prva misel je, da se težave, ki jih ima Jan z zdravjem, čim prej rešijo. Da začne normalno trenirati in braniti v klubu. Korespondenca z Atleticom, tako ustna kot pisna, je na najvišji ravni. Dokaj hitro je postalo jasno, da z Janom junija ne bo šlo. Da je to časovno neizvedljivo. Tudi narava poškodbe je takšna, da zahteva natančnost pri diagnozi in terapijah. Glede tega je bila naša zdravstvena služba o vsem obveščena. Jan ostaja v Madridu na terapijah, v pomembnih trenutkih pa bo z reprezentanco," je selektor slovenske izbrane vrste napovedal, da se bo Oblak v bližnji prihodnosti vendarle ustavil v domovini in podprl soigralce.

Na EuroBasketu bo stiskal pesti za sestro

V Sloveniji se bo kmalu začelo tudi evropsko prvenstvo za košarkarice, na katerem bo nastopila njegova sestra Teja Oblak. Jan, velik ljubitelj košarke, je podobno kot Goran Dragić ambasador ženskega EuroBasketa, zato ga velja pričakovati v Ljubljani tudi v tovrstni vlogi. Bo pa, tako je napovedal tudi selektor, dejaven tudi kot motivator Kekove čete.

Teja Oblak bo ena izmed najpomembnejših členov ženske košarkarske reprezentance na bližajočem se EuroBasketu v Ljubljani. Opravljala bo tudi vlogo kapetanke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Zagotovo se bo vmes ustavil v Sloveniji za spodbudo, podporo fantom. Prisotnost tako pomembnih igralcev je zaščitni znak te skupine igralcev," je 61-letni Mariborčan dal vedeti, da se bo Oblak, ki vsakodnevno opravlja terapije, s katerimi želi odpraviti bolečine v vratu, kmalu vrnil domov in priskočil na pomoč reprezentančnim soigralcem. Vsaj kot navijač in motivator.

Oblaka in Danilovićevo ujeli na beograjskem letališču

Olga Danilović je v dvoboju 1/16 finala OP Francije namučila sedmo nosilko Ons Jabeur. Foto: Reuters Morda bo Oblak na Brdo pri Kranju, kjer se bo slovenska reprezentanca pripravljala na kvalifikacijske izzive vse do odhoda v Helsinki, prišel neposredno iz Beograda. Srbski Kurir je namreč poročal, da je v sredo pripotoval v srbsko prestolnico. Na letališču Nikola Tesla so ga ujeli s srčno izbranko Olgo Danilović, 22-letno srbsko teniško igralko z zelo bogatimi športnimi geni, saj je njen oče nekdanji zvezdnik jugoslovanske in srbske košarke Predrag Danilović.

Oblak je nedavno stiskal pesti zanjo v Parizu na OP Francije, kjer se je Beograjčanka uvrstila med 32 najboljših. Kmalu – slovenska reprezentanca bo v Helsinkih, kjer je stadion že razprodan, gostovala 16. junija, nato pa tri dni pozneje v nabito polnih Stožicah (v sredo je bilo za tekmo na voljo le še 500 vstopnic) pričakala še prvega favorita skupine Dansko – bo stiskal pesti še za soigralce.

V preteklosti jih je bil vajen spremljati drugače, z igralnega položaja vratarja. Tokrat bo drugače. Tokrat se bodo morali znajti brez njega, a lahko slovensko javnost pomirjajo besede selektorja Keka.

Bo Jan Oblak nared za jesensko nadaljevanje kvalifikacij za Euro 2024? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nikoli ni vse idealno. Tudi mi bomo na teh dveh tekmah brez pomembnega člana ekipe, ampak imam popolno zaupanje v vse druge na seznamu. Prepričan sem, da bo vsak od nas dal vse, kar smo v določenem trenutku sposobni, in da bo to dovolj za nove pozitivne rezultate," želi nadaljevati pozitiven trend reprezentančnih uspehov, s katerim bi Slovenija naredila še korak naprej k velikemu cilju, prvemu nastopu na velikem tekmovanju po letu 2010. In nasploh prvemu, na katerem bi lahko branil Oblak.