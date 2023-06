Slovenec v Turčiji proslavljal uspeh kariere, njegova usoda negotova

Miha Zajc ima sklenjeno pogodbo s Fenerbahčejem le še do konca meseca. Zanj naj bi se zanimali Bešiktaš in nekateri italijanski klubi.

Miha Zajc ima sklenjeno pogodbo s Fenerbahčejem le še do konca meseca. Zanj naj bi se zanimali Bešiktaš in nekateri italijanski klubi. Foto: Guliverimage

Po finalu turškega pokalnega tekmovanja, v katerem je Fenerbahče z 2:0 v Izmirju premagal Instabul Basaksehir (2:0), so znani vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2022/23. Na seznamu dobitnikov lovorik je ogromno Slovencev. Kot zadnji se je nanj vpisal Miha Zajc, ki je v nedeljo v Turčiji proslavljal uspeh kariere. Zdaj se bo pridružil Kekovi četi, negotova pa je njegova klubska usoda. Je odigral zadnjo tekmo za Fenerbahče?

Navijači Fenerbahčeja, enega od treh največjih turških nogometnih klubov (še Galatasaray in Bešiktaš), so v nedeljo proslavljali težko pričakovano lovoriko. Prvič po letu 2014, ko je Fenerbahče zadnjič postal turški prvak, so nogometaši v rumeno-modrih dresih osvojili lovoriko. Postali so turški pokalni zmagovalci, v nedeljskem finalu pa so z 2:0 ugnali mestnega tekmeca Istanbul Basaksehir.

Junak srečanja je bil Belgijec Michy Bathsuayi. Dosegel je oba zadetka, prvega že v uvodni minuti srečanja, drugega pa je dodal v 29. minuti. Slovenski reprezentant Miha Zajc je odigral 75 minut. V statistiko se je vpisal z rumenim kartonom, po srečanju pa ni skrival zadovoljstva, saj je proslavljal uspeh kariere.

🏆 Ziraat Türkiye Kupası futbolcularımızın ellerinde yükseliyor! 💛💙 pic.twitter.com/gBAJ5oT27F — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 11, 2023

''To je bila velika in zaslužena zmaga. Bili smo veliko boljši od tekmeca, lahko bi dosegli še več zadetkov. Ta lovorika nam veliko pomeni. Na začetku sezone smo želeli osvojiti dvojno krono, pokazali smo dobre predstave, na koncu pa osvojili pokal. Zelo smo srečni. Hvala navijačem, to je bil prekrasen večer,'' je dejal slovenski zvezni igralec.

To je njegova prva lovorika, ki jo je osvojil kot legionar. V Turčiji se dokazuje vse od leta 2018, v tej sezoni pa sprva pod vodstvom trenerja Jorgeja Jesusa ni veliko igral, a je pozneje le prepričal Portugalca, da mu je ponudil več priložnosti. Tako je v sezoni 2022/23 v prvenstvu zbral 23 nastopov, dosegel tri zadetke in pomagal Fenerbahčeju do visokega drugega mesta. Zaostal je le za Galatasarayjem, ki je bil boljši za osem točk.

Fenerbahče je bil prvak Turčije 19-krat, pokal pa je osvojil sedemkrat:

Za zdaj še ni jasno, ali je bila to zadnja tekma Zajca v dresu Fenerbahčeja. Ob koncu meseca mu namreč poteče pogodba s klubskim velikanom iz Istanbula. Čeprav iz Turčije prihajajo novice, da v klubu razmišljajo o podaljšanju sodelovanja z 28-letnim Primorcem, pa ne manjka tudi govoric, da se za nekdanjega nogometaša Olimpije zanima Bešiktaš, interes pa naj bi pokazalo tudi nekaj italijanskih klubov, ki so Zajca podrobneje spoznali v preteklosti, ko je nosil dres Empolija oziroma Genoe.

Usoda Zajca je tako še negotova, več pa bo znanega v bližnji prihodnosti. Slovenski reprezentant se je po osvojitvi pokala odpravil v domovino, kjer se bo pridružil Kekovi četi na pripravah za kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Finski in Danski.

Trener Jorge Jesus, trikratni zmagovalec portugalskega prvenstva z Benfico iz Lizbone in pokala libertadores 2019 z brazilskim klubom Flamengo, je popeljal Fenerbahče do prve lovorike po devetih letih. Foto: Guliverimage

Če bi ostal pri Fenerbahčeju, bi ga vodil nov strateg. Jesus, ki je pred leti pri Benfici vodil Jana Oblaka, je namreč prekinil sodelovanje s turškim velikanom. Spogleduje se z atraktivno ponudbo iz Savdske Arabije, kjer bi lahko postal selektor reprezentance, ki je lani kot edina na SP 2022 v Katarju premagala poznejše svetovne prvake Argentince, na leto pa bi lahko zaslužil kar deset milijonov evrov.

V turških medijih so že izpostavili glavna kandidata, ki bi lahko zapolnila vrzel po odhodu Portugalca. To sta izkušeni romunski strateg Mircea Lucescu, ki je v Turčiji vodil še Galatasaray in Bešiktaš, bil pa tudi selektor tamkajšnje reprezentance. Drugi kandidat je Turek Abdullah Avci, ki je lani popeljal do državnega naslova Trabzonspor.

Miha Zajc se bo kot zadnji pridružil pripravam slovenske reprezentance na nadaljevanje kvalifikacij za Euro 2024. Slovenija bo v petek gostovala na Finskem. Foto: Sportida

Miha Zajc je dopolnil bogat seznam slovenskih osvajalcev lovorik na delu v tujini. Državni naslov je v tej sezoni osvojil Benjamin Šeško (Salzburg) v Avstriji, pokal pa so osvojili Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković (oba Sturm Gradec) v Avstriji, Jan Mlakar (Hajduk) na Hrvaškem, Samir Handanović (Inter) v Italiji, Kevin Kampl (Leipzig) v Nemčiji in Blaž Kramer (Legia) na Poljskem.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

