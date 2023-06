Dramatičen razplet v Belgiji, ki že skoraj presega meje domišljije

Nogometaši Antwerpna so novi belgijski prvaki, svojega petega naslova v zgodovini so se veselili po 66 letih. Osvojil ga je na dramatičen način, potem ko je v zadnjem krogu remiziral z neposrednim tekmecem Genkom, gol, ki mu je prinesel slavje, pa dosegel v četrti minuti sodnikovega dodatka. Na Portugalskem je pokalno lovoriko osvojil Porto.

Pred zadnjim krogom so imele tri ekipe možnosti za naslov. Union St. Gilloise in Antwerpen sta bila izenačena na vrhu (oba sta imela po 46 točk), Genk je zaostajal točko. V zadnjem krogu je Union St. Gilloise, klub iz predmestja Bruslja, ki ga je pred leti še v drugi ligi vodil Luka Elsner, doma proti Club Brugge vodil z 1:0 do 89. minute, praktično že slavil, toda nato v končnici prejel tri gole in tekmo izgubil.

Če je bil do 89. minute tekem, ki sta se začeli istočasno, prvak St. Gilloise, je bil od 89. pa do 94. prvi Genk, ki je pred svojimi navijači proti Antwerpnu vodil z 2:1. A v 94. minuti je za slavje gostov poskrbel nekdanji belgijski reprezentant Toby Alderweireld.

FINAL WHISTLE EMOTIONS 🔥😍 pic.twitter.com/t2y5PmYmyL — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 4, 2023

Antwerpen bo tako igral v ligi prvakov, v kvalifikacije zanjo pa bo odšel drugouvrščeni Genk. Union St. Gilloise čaka na naslov belgijskega prvaka že 87 let. Najboljši je bil kar 11-krat, a nazadnje leta 1935. V belgijski ligi od Slovencev igra Jan Gorenc, njegov Eupen je zasedel 15. mesto med 18 ekipami.

Royal Antwerp si je zagotovil nastop v ligi prvakov. Foto: Guliver Image

Nogometaši Porta so zmagovalci pokalnega nogometnega tekmovanja na Portugalskem. V nedeljo je Porto v finalu pokala v Lizboni premagal Brago z 2:0. Za zasedbo iz Porta je to 19. pokalna lovorika v zgodovini kluba, tretja v zadnjih štirih sezonah, vmes je zmagala le Braga leta 2021. Več osvojenih pokalov ima na Portugalskem le Benfica, 26.

Porto pa je ostal brez dvojne krone na domači sceni. V prvenstvu je namreč moral priznati premoč prav Benfici, ki je ligo končala na prvem mestu z dvema točkama naskoka pred Portom in tako prišla do 38. državnega naslova.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.