Leipzig drugič zaporedoma do zmage v nemškem pokalu

Nogometaši Leipziga so zmagovalci pokalnega tekmovanja v Nemčiji v sezoni 2022/23. V velikem finalu v Berlinu so danes premagali Eintracht Frankfurt z 2:0 (0:0). Za ekipo nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je to druga zaporedna lovorika v tem tekmovanju in obenem tudi druga nasploh v dokaj kratki klubski zgodovini.