Olmo podaljšal sodelovanje z Leipzigom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometaš Dani Olmo je podpisal novo pogodbo z nemški prvoligašem Leipzigom in bo še naprej soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Nova pogodba 25-letnega Španca je veljavna do leta 2027, so danes zapisali na spletni strani nemškega kluba.