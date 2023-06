Zmeda okrog Modrića, glede Messija ni več dvoma

Po koncu sezone 2022/23 bo svetovna nogometna tržnica zaživela v ritmu odmevnih prestopnih govoric in namigovanj. To bi bilo lahko poletje, ko bi lahko novega delodajalca poiskali trije zadnji dobitniki zlate žoge. Lionel Messi zagotovo zapušča PSG, Real Madrid pa bi lahko ostal brez dveh še kako hvaležnih veteranov, Karima Benzemaja in Luke Modrića. Največ velikih prestopov se sicer obeta v Angliji.

''Imel sem privilegij, da sem treniral najboljšega nogometaša na svetu,'' je danes trener PSG Christophe Galtier in uradno potrdil tisto, kar se namiguje že nekaj časa. Lionel Messi bo tako konec tedna odigral zadnjo tekmo v dresu PSG, nato pa se začenja ena najbolj vročih zgodb poletnega prestopnega roka. Messi bo na Parku princev, kjer mu dobršen del navijačev PSG v zadnjem obdobju namenja koncert žvižgov, pomagal pariškemu občinstvu v slovo. Tekmec bo Clermont.

Na SP 2022 je Lionel Messi sijal od sreče in zadovoljstva, v klubskem svetu pa je dosegel manj od načrtovanega. Boli zlasti (znova) zgodnji izpad v ligi prvakov. Foto: Reuters

Pričakovan odhod Messija, ki mu bo pogodba s serijskim francoskim prvakom potekla po koncu sezone, še vedno buri domišljijo privržencev Barcelone. Upanje, da bi se lahko dolgoletni ljubljenec navijačev Blaugrane vrnil v Katalonijo, resda ne na Camp Nou, ki bo zaradi prenove za vsaj dobro leto zaprt za gledalce, Xavijevi varovanci pa se selijo na Olimpijski stadion v Barceloni, ostaja živo. Držijo pesti, da ne bi 35-letnega gavča prepričal "cvenk" arabskih milijonov, kjer ne manjka ocen, da bi lahko pregrešno bogati Al Hilal zvabil Messija v svoje vrste za neverjeten zaslužek, okrog 600 milijonov evrov za dve sezoni. To bi bil nov svetovni rekord.

Barcelona, ki se nahaja v nehvaležnem položaju, saj ji finančne težave močno odrejajo dinamiko aktivnosti v prestopnem roku, bo morala tako pohiteti. Po eni od govoric naj bi se oče Jorge Messi, sicer tudi uradni zastopnik najboljšega nogometaša SP 2022, v ponedeljek sestal z vodstvom Barcelone.

Si je Modrić premislil?

Savdska Arabija, ki je drzno akcijo privabljanja izkušenih (super)zvezdnikov v začetku leta podkrepila s prihodom Cristiana Ronalda, se trudi, da bi poleg Portugalca na ta del sveta pripeljala Messija in še koga.

Luka Modrić in Karim Benzema navdušujeta pri Realu že več kot desetletje. Se bosta po tej sezoni poslovila in nadaljevala kariero na Arabskem polotoku? Foto: Reuters

V zadnjih dneh ne manjka govoric, da bi lahko po Ronaldovih stopinjah odšel Karim Benzema. Zanj naj bi se ogrel prvak Al Ittihad, Francoz pa bi lahko zapustil Real brez odškodnine, saj mu poteče pogodba ob koncu te sezone. Podobno velja tudi za Luko Modrića. Čeprav so Španci pred tedni zatrjevali, da se je Dalmatinec zahvalil mikavni ponudbi Savdijcev in jim dal vedeti, kako želi nadaljevati kariero pri Realu, slednji pa mu je pripravil predlog enoletnega podaljšanja zvestobe, za katerega bi prejel deset milijonov evrov, naj bi po poročanju OK Dairia prišlo do preobrata. Arabci so zvišali ponudbo, kapetan hrvaške reprezentance, ki ga kmalu čaka nastop na zaključnem turnirju lige narodov na Nizozemskem, bi lahko v treh letih zaslužil 120 milijonov evrov.

Da je resnica vendarle drugačna, je kmalu za tem zapisal Fabrizio Romano. Italijanski novinarski guru, kar se tiče dogajanja na svetovni nogometni tržnici, je dal vedeti, kako Modrić ni sprejel ponudbe iz Savdske Arabije in sploh ne razmišlja o tej možnosti. Tako okrog enega najboljših zveznih igralcev na svetu v zadnjem desetletju vlada zmeda, ki bi je bilo lahko hitro konec, ko se bo po zadnji tekmi Reala v tej sezoni glede vsega skupaj izjasnil še svetlolasi Hrvat.

Zaveda se, da bo v prihodnji sezoni deležen manjše minutaže, Real je tik pred sklenitvijo dogovora z mladim Angležem Judom Bellinghamom, omenja pa se tudi možnost, da bi skušal vrzel v napadu ob morebitnem odhodu Benzemaja zapolniti s kapetanom Tottenhama in angleške reprezentance, Harryjem Kanom, ki v klubski karieri še vedno zaman čaka na prvo lovoriko.

Neymar na Old Traffordu? Kaj bo s Salahom?

Neymar je PSG pomagal do številnih francoskih lovorik, izostale pa so tiste v Evropi. Foto: Profimedia Kana povezujejo tudi z Manchester Unitedom, če bi se skazila možnost prihoda Neymarja. Brazilec, ki se je podobno kot Messi v Parizu znašel v nemilosti najbolj vročekrvnih navijačev PSG, po poročanju The Suna zagotavlja, da bi lahko zapustil Parižane, a le v primeru, če bi se preselil ravno na Old Trafford.

United išče novega napadalca, v obrambi pa se želi znebiti Harryja Maguireja, ki je že lep čas zaradi pogostih napak in nezbranosti deležen posmeha in kritik. Zadeva je šla celo tako daleč, da je United po poročanju Daily Maila pripravljen plačati angleškemu branilcu okrog 12 milijonov evrov, če bi to poletje zapustil Old Trafford. Pogodba z Unitedom, ki se vrača v ligo prvakov, mu sicer poteče leta 2025. To je velik udarec za nekdaj najdražjega branilca na svetu, nato pa tudi kapetana Man Utd.

Liverpool se po dolgem času ni uvrstil v ligo prvakov. Foto: Reuters

Na Otoku se postavlja tudi veliko vprašanje, ali bo Mohamed Salah ostal v Liverpoolu, ki ga v novi sezoni čakajo zgolj četrtkova dokazovanja v evropski ligi. Anfield že tako zapušča Roberto Firmino, za katerega se zanima Barcelona, omenja pa se tudi manj stresna možnost selitev v ligo MLS. Pred izhodnimi vrati Liverpoola se nahaja Naby Keita, rdeči pa bodo skušali iz Brightona pripeljati svetovnega prvaka Alexisa Mac Allisterja.

Množični odhodi na Stamford Bridgu

Joao Felix ni igralec po okusu Mauricia Pochettina. Foto: Reuters Ogromno sprememb velja pričakovati pri Chelseaju. Modri so se z zadnjimi neuspehi osmešili, saj so pred tem bili največji zapravljivci v dveh zaporednih prestopnih rokih. Po prihodu novega trenerja Mauricia Pochettina sledita temeljita prenova in prevetritev kadra. Argentinec ni najbolj navdušen nad možnostjo, da bi Chelsea od Atletica odkupil Joaa Felixa. Slednji je tak ponujen Newcastlu.

Pochettino naj bi se zahvalil kar 15 igralcem, za katere nameravajo Londončani zaslužiti vsaj 300 milijonov evrov, kar bi jim prišlo zelo prav na področju finančnega fair playa. Za nekatere igralce, ki naj bi zapustili Stamford Bridge, že vlada konkretno zanimanje. Mateo Kovačić bi se lahko odpravil v Manchester k Cityju, Mason Mount pa po poročanju The Telegrapha k Unitedu.

Tako v naslednjih dneh, tednih in mesecih ne bo manjkalo najrazličnejših zgodb in scenarijev o odmevnih poletnih nogometnih prestopih, poleg angleških klubov, ki se lahko pohvalijo z debelimi denarnicami, pa bi lahko kar nekaj zvezdnikov v svojo državo pripeljali tudi Savdijci.