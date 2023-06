"V dresu reprezentance še nisem doživel take tekme" #video

"Mislim, da se je za slovenski nogomet zgodilo nekaj pomembnega, ker je bilo res neko posebno vzdušje." Tako o polnih Stožicah na kvalifikacijski tekmi za EP 2024 pove tokratni kapetan reprezentance Jaka Bijol. Z Dansko, ki ima igralce svetovnega kova na čelu s Christianom Eriksenom, so igrali 1:1. "Ponosen sem na to ekipo. Kvalifikacije so še dolge, upam, da na koncu pridemo na evropsko prvenstvo."

Še bolj kot s samo točko proti Danski, udeleženki zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju, je bil kapetan Jaka Bijol zadovoljen z vzdušjem na stadionu Stožice, kjer jih je glasno bodrilo več kot 14 tisoč ljudi. "Bila je prava tekma. Dali smo vse od sebe. Mogoče je ob 1:1 malo grenko. A jaz sem vesel, da je bilo na stadionu pozitivno vzdušje. V dresu reprezentance še nisem doživel take tekme. Ko se je vrtela himna, mislim, da je bilo na stadionu res posebno vzdušje. Vesel sem predvsem zaradi tega in ker smo se pokazali na igrišču in navijačem vrnili za zaupanje." Navijači so pomagali predvsem v težkih trenutkih. "Danska je vrhunska reprezentanca in je v določenih trenutkih pritisnila. Bili so težki trenutki. A so nam navijači res pomagali. Kot ekipa smo pokazali, da smo pravi, da bo še zanimivo do konca teh kvalifikacij."

Bijol: Za slovenski nogomet se je zgodilo nekaj pomembnega

Foto: Grega Valančič/Sportida Stanje v kvalifikacijski skupini H je res izenačeno: Finska in Kazahstan imata po devet točk, Danska in Slovenija po sedem, nekoliko bolj zaostajata le Severna Irska (tri) in San Marino (brez točke). "Nobenega spodrsljaja več ne bo smelo biti. Malo je grenkega priokusa iz Finske, saj mislim, da smo dosti boljša reprezentanca od njih. To tekmo je treba pozabiti. Pozitivno lahko gledamo naprej zaradi te tekme z Dansko. Mislim, da se je za slovenski nogomet danes zgodilo nekaj pomembnega, ker je bilo res neko posebno vzdušje." Ta igra je bil pravi odziv na prepoceni zapravljene točke na Finskem, ko so prejšnji petek izgubili z 0:2.

Po odlični sezoni pri Udineseju se Bijolovo ime omenja tudi na nogometni tržnici (povezujejo ga tudi z Juventusom). Sam temu ne daje veliko pomena. "Zame bo še eno leto v Udineseju, da še napredujem. Imam še veliko prostora." Bolj kot prestop ga zdaj zanima to, da bi se s Slovenijo uvrstil na evropsko prvenstvo 2024.

Fantastičen gol dokaz, da so vsi z glavo pri stvari

Zadel je Andraž Šporar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prej omenjen grenak priokus predvsem zaradi prelahko prejetega gola v izdihljajih prvega polčasa. "Takrat smo malo trpeli. Škoda, da nismo zdržali do odmora, ker smo se potem v drugem polčasu spet dvignili, spet smo bili pravi. Kaznovali so nas, ko smo se takrat malo preveč pomaknili nazaj." Dobro so omejili napad nasprotnika, sami pa dosegli fantastičen gol: po izvajanju kota naprej dvojna podaja med Petrom Stojanovićem in Adamom Gnezdo Čerinom in nato zaključek Andraža Šporarja. "To se trenira. To samo kaže neko samozavest, zaupanje. Res smo z glavo vsi pri stvari. Vsak ve, kaj se dela. To se je pokazalo s tem golom. Še ena druga akcija je bila lepa, ko je imel priložnost Mlakar."

Vidovšek: To je moje delo

Debi za Vidovška. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Če je Bijol na teh dveh tekmah prvič nosil kapetanski trak, pa je 23-letni vratar Matevž Vidovšek sploh prvič igral za reprezentanco. In to v prvi postavi. "Debi na mojih Stožicah, pri meni doma. Hvaležen sem za svoj debi, za ekipo, da smo pokazali, kakšna mora biti Slovenija. Zasluženo smo si razdelili točke." V prvi postavi je bil tudi njegov klubski kolega Timi Max Elšnik, prvič po 19 letih dva nogometaša ljubljanske Olimpije. Nekaj pozitivne treme je bilo, priznava priljubljeni Vida. "Je večja odgovornost, saj predstavljamo Slovenjo, celotno državo. Je neko dodatno breme, a skušam v tem uživati in se pokazati v najboljši luči." Branil je, ker se Vid Belec ob petkovem porazu na Finskem ni najbolj izkazal. Prvi vratar Slovenije Jan Oblak pa je poškodovan. Izkazal se je z nekaj lepimi obrambami, izvrstno je v 49. minuti ubranil tudi strel člana Manchester Uniteda Christiana Eriksena."To je moje delo. Upam, da bom priložnost v reprezentanci še dobil in se bom pokazal v najboljši luči."

Septembra tekmi za šest točk

Jeseni sledi še preostalih šest kvalifikacijskih tekem. "Predvsem je želja, da bomo igrali kot danes. Najprej moramo igrati svoj nogomet, vsak mora dati vse od sebe. In potem bo prišel tudi rezultat. Že v naslednjem ciklu se bo igralo za zelo pomembne točke." Sedmega septembra bodo igrali doma s Severno Irsko, tri dni pozneje v San Marinu. Glede na lestvico je torej cilj vseh šest točk. Takrat bo Bijol z veseljem kapetanski trak vrnil Oblaku. "Jan je naš vodja. Vsi ga pogrešamo. Vsekakor je on naš kapetan."