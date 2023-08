Olimpijo čaka bogata nagrada. Obetajo se milijoni, ki božajo dušo.

Nogometaši Olimpije so poskrbeli, da bo Slovenija po dveh letih znova spremljala svojega klubskega predstavnika v enem izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj. Zmaji so si zagotovili najmanj nastop v konferenčni ligi. Če bi ostalo pri tem, bi zgolj za udeležbo od Evropske nogometne zveze (Uefa) prejeli slabe tri milijone evrov. Toliko, kolikor je leta 2021 pripadlo Muri.

To je sezona, kakršnih navijači Olimpije v klubski zgodovini niso vajeni. Zmaji bodo po junaški zmagi nad Ludogorcem (2:1), s katero so jo zagodli bogatemu favoritu iz Bolgarije, v Evropi zagotovo odigrali še najmanj deset tekem. Stožice bodo tako v tem koledarskem letu prizorišče še petih evropskih klubskih tekem, od tega bodo tri odigrane v sklopu skupinskega dela enega izmed evropskih tekmovanj. Za zdaj se še ne ve, katerega.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Ludogorec, foto Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

V najslabšem primeru, če bo Olimpija neuspešna v naslednjih dveh kvalifikacijskih krogih – že v torek jo v Stožicah najverjetneje čaka uvodni spektakel tretjega kroga proti turškemu velikanu Galatasarayu, neznank o tem bo konec danes zvečer – se bodo zmaji predstavili v konferenčni ligi. Če pa bi nogometaši v zeleno-belih dresih po Ludogorcu presenetili še katerega tekmeca, bi se lahko pohvalili še z večjim, bogatejšim izkupičkom. Tako se obeta še kako pester avgust, ki bi lahko zmajem prinesel veliko zadovoljstva.

Maribor kar šestkrat, Mura enkrat

Maribor se je pred leti v ligi prvakov meril tudi s Chelseajem in proti bogatemu londonskemu klubu v Ljudskem vrtu osvojil veliko točko (1:1). Foto: Vid Ponikvar Olimpija se bo na elitnem seznamu slovenskih klubov, ki so v Evropi igrali skupinski del evropskega tekmovanja najmanj do začetka zime, pridružila Mariboru in Muri. Vijolice, nesporni slovenski rekorderji tako po številu domačih lovorik kot tudi evropskih dosežkov, so kar trikrat zaigrale v ligi prvakov, trikrat pa še v evropski ligi. Zadnji slovenski klub, ki je izkusil čar poznojesenskih nastopov v Evropi, pa je bil Mura.

Nogometni ponos Prekmurja je leta 2021 zaigral v novoustanovljeni konferenčni ligi in opozoril nase s senzacionalno zmago nad Tottenhamom, v prejšnji sezoni pa je v kvalifikacijah spodletelo vsem štirim slovenskim predstavnikom. Letos so v igri za preboj v skupinski del še trije. Olimpija si je že nadela ponosno kljukico, po njenih stopinjah pa bi lahko šla še Maribor in Celje. A le največ do skupinskega dela konferenčne lige.

Stožice bodo prihodnji mesec postale drugi slovenski stadion, ki bo gostil tekmo skupinskega dela evropskega tekmovanja. Za zdaj se lahko s tem pohvali le Ljudski vrt v Mariboru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Olimpija je izločila Ludogorec s skupnim rezultatom 4:3. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ljubljančani so se po zmagi nad Ludogorcem prebili v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa ostali v igri za nastop v vseh treh omenjenih tekmovanjih. Zagotovili so si že najmanj konferenčno ligo, a se spogledujejo tudi z bolj mikavnima in prestižnima nagradama v klubskem nogometu. Največje sanje predstavlja druženje z evropsko elito v ligi prvakov, posebnem nogometnem svetu, v katerem se cedita med in mleko. Udeleženci paradnega konja, kar zadeva tekmovanja pod okriljem Uefe, od krovne evropske zveze že na začetku prejmejo dobrih 15 milijonov evrov, nato pa zaslužek le še raste.

O tem, kako mogočna je liga prvakov, priča podatek, da si pošteno napolnijo denarnice že tisti, ki zaigrajo v play-offu, v odločilnem krogu kvalifikacij. Prejmejo namreč pet milijonov evrov! Če bi Olimpija tako v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov nadaljevala zmagoviti niz in po Valmieri ter Ludogorcu pokvarila načrte še boljšemu iz današnjega povratnega dvoboja drugega kroga med Galatasarayem in Žalgirisom (prva tekma v Litvi se je prejšnji teden končala z 2:2), bi si zagotovila ogromen zaslužek.

Zgolj nastop v skupinskem delu konferenčne lige prinaša bogato nagrado, slabe tri milijone evrov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za zdaj je že gotovo, da ta ne bo manjši od treh milijonov evrov. Toliko (natančneje 2,94 milijona evrov) prejmejo udeleženci skupinskega dela konferenčne lige, ki bo letos zaživela v šele tretji izvedbi. Treba pa je dodati še zaslužek iz kvalifikacij za ligo prvakov. Olimpija si je s tem, ko se je prebila v tretji krog, že zagotovila 700 tisoč evrov. 300 tisoč za napredovanje proti Valmieri, 400 tisoč pa je prinesel še zgodovinski uspeh proti Ludogorcu.

Pri vodstvu Olimpije si lahko tako manejo roke, saj bo najuspešnejša sezona v evropskih tekmovanjih v pestri zgodovini ljubljanskega kluba, ki se je v preteklosti predstavil v številnih preoblekah, nagrajena z donosno finančno injekcijo. Ta bo prišla še kako prav pri lažjem zagotavljanju najprimernejših pogojev za delovanje kluba in ohranitev tako visokega položaja, ki ga Olimpija, aktualni osvajalec dvojne krone, v Sloveniji trenutno zaseda.

Javnosti se zdi znesek večji, kot je v resnici

Mura se je leta 2021 v konferenčni ligi izkazala z domačo zmago nad Tottenhamom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je bil zadnji slovenski klub, ki je od Uefe dobil večmilijonsko denarno nagrado zaradi nastopanja v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Takrat smo o tem, za kaj so porabili sredstva, povprašali predsednika Roberta Kuzmiča. Prvi mož črno-belih, ki so v sezono 2023/24 vstopili skromno in z dvema porazoma razočarali navijače, nas je takrat opozoril, da javnost dojema znesek kot večjega, kot je v resnici.

"Veliko zaslužka niti ne bo ostalo. Ogromno je bilo namreč stroškov. Vsako potovanje je stalo med 60 in 80 tisoč evrov, bilo jih je sedem, vsaka tekma v Mariboru (Mura je morala gostovati v Ljudskem vrtu, saj v Fazaneriji ni smela igrati tekem skupinskega dela, op. p.) je stala med 50 in 80 tisoč evrov. Ko sešteješ stroške in izplačane nagrade, ne ostane veliko zaslužka. Od tistega, kar ostane, je določen del namenjen razvoju mladih, drugi pa finančni stabilnosti kluba," nam je takrat pojasnil Kuzmič.

Dve leti pozneje se bodo s tem, kako razporediti denarno pogačo, ukvarjali v vodstvu ljubljanskega kluba. Ne ve pa se še, kolikšen bo znesek. In v katerem tekmovanju bo Olimpija sploh vstopila v evropsko jesen. Če bi se na primer uvrstila v skupinski del lige Europa, bi zgolj za udeležbo postala bogatejša za 3,6 milijona evrov ...