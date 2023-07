Konec prekletstva angleškega asa? Bayern misli še kako resno.

Po poročanju angleških medijev bi lahko Bayern in Tottenham že v ponedeljek našla skupen jezik, si segla v roke in poskrbela za enega najbolj odmevnih poletnih prestopov. Angleški napadalec Harry Kane, ki že vrsto let kot po tekočem traku marljivo in spretno trese mreže tako v dresu Tottenhama kot tudi angleške izbrane vrste, ima z londonskim velikanom sklenjeno pogodbo le še do poletja 2024. Podobno kot Kylian Mbappe pri PSG je noče podaljšati, zato obstaja velika verjetnost, da ga bo vodstvo klubu na čelu s predsednikom Danielom Levyjem prodalo že to poletje. Za 30-letnega Kana se je že lani zanimal Bayern, letos pa je zanimanje serijskega nemškega prvaka še večje. Bavarci iščejo dostojnega naslednika Roberta Lewandowskega, večkratnega najboljšega strelca bundeslige.

Bayern München je v prejšnji sezoni po veliki drami v zadnjem krogu osvojil nemško prvenstvo. Foto: Reuters

V ponedeljek se bosta tako po poročanju angleškega Daily Maila sestali delegaciji Bayerna in Tottenhama. Bavarci vztrajajo pri svoji ponudbi, ki znaša 87 milijonov evrov (75 milijonov funtov), Londončani pa naj bi vztrajali pri višji odškodnini. Znašala naj bi 104 milijone evrov (90 milijonov funtov). Bayern bi lahko že v naslednjih dneh ostal brez Senegalca Sadia Maneja, katerega vabi v svoje vrste ''Ronaldov'' Al-Nassr in zanj ponuja 30 milijonov evrov.

Predsednik Bayerna Herbert Hainer je v pogovoru za Kicker izpostavil željo, da bi se Bavarci to poletje okrepili s katerim izmed svetovno priznanih zvezdnikov, ki bi nemški bundesligi pomagal do višjega slovesa. Dejal je, kako je Kane zelo atraktiven igralec, kapetan Anglije in izjemen strelec. Zanimivo je, da je Kane v dresu Tottenhama žrtev prav posebnega preklestva, saj še vedno čaka na prvo klubsko lovoriko. Če bi se odločil za selitev v München, bi bila možnost, da bi se končno podpisal pod katero iz trofej, veliko bolj izvedljiva. Bayern je osvojil nemško prvenstvo kar enajstkrat zapored.

Sklenil pogodbo s turškim velikanom. Kmalu proti Olimpiji?

Argentinski napadalec Mauro Icardi je sklenil triletno pogodbo z Galatasarayjem. Turški velikan bo PSG plačal 10 milijonov evrov, 30-letnega Južnoameričana, ki je lani postal svetovni prvak, pa čaka v Turčiji letna plača v višini šestih milijonov evrov. Nekdanji zvezdnik Sampdorie, Interja in PSG je v prejšnji sezoni igral v Turčiji kot posojeni nogometaš pariškega kluba. V prvenstvu je dosegel 22 zadetkov in pomagal Galatasarayju do naslova prvaka.

Mauro Icardi is a Lion. 🦁



That’s it. That’s the tweet. pic.twitter.com/yLDyo7qzuD — Galatasaray EN (@Galatasaray) July 30, 2023

Nekdanji klub številnih zvezdnikov, med njimi tudi zdajšnjega trenerja Celja Alberta Riere, nastopa v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer se lahko v 3. krogu sreča z ljubljansko Olimpijo. Galatasaray se je to poletje močno okrepil. V Istanbul so prišli tudi Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan in Halil Dervišoglu.