Kylian Mbappe je zavrnil bogato ponudbo Al Hilala iz Savdske Arabije, poroča časopis L'Équipe. Predstavniki arabskega kluba so se te dni mudili v Parizu, da bi poskušali prepričati francoskega napadalca, vendar so naleteli na negativen odgovor. Mbappe je klubu pojasnil, da nima namena oditi igrat v Savdsko Arabijo, ne za eno leto ne za več sezon. Še vedno se veliko govori o Real Madridu.

Al Hilal je PSG-ju poslal ponudbo v višini 300 milijonov evrov za Kyliana Mbappeja, hkrati pa so zaprosili za dovoljenje kluba iz Pariza, da bi se lahko pogovarjali z igralcem. Ko so prejeli pozitiven odgovor, so odšli v Pariz, da bi poskušali nagovoriti igralca in njegovo družino - tudi z letno plačo 200 milijonov evrov in še dodatkom sponzorskih prilivov.

Mbappe tako vztraja pri svoji odločitvi, da izpolni pogodbo s PSG kljub poskusu kluba, da bi ga zdaj prodal in si vsaj delno povrnil ogromno investicijo, ki so jo v Parizu vložili v njegovo obnovitev pogodbe. Odločitev francoskega napadalca potrjuje, kot si razlagajo v Parizu, da ima Mbappe že sklenjen dogovor z Real Madridom za odhod naslednje poletje, ko se mu izteče pogodba s Parižani.

Real Madrid ostaja potrpežljiv, čeprav je PSG že dobil nekaj klicev angleških klubov, igralec pa očitno razmišlja le o belem dresu. Ni izključena možnost, da bi se Madridčanom priključil že letos. A obstaja verjetnost, da bo Mbappe ostal v Parizu. Prihodnje leto bo potekal Euro in bo kot kapetan vodil izbrano vrsto galskih petelinov, sanja pa tudi o udeležbi na olimpijskih igrah v Parizu, ki bodo sledile takoj za tem.

Henderson tudi uradno v Al Ettifaq

Jordan Henderson Foto: Reuters Se je pa za Savdsko Arabijo odločil triintridesetletni kapetan Liverpoola Jordan Henderson. Zdaj je tudi uradno, da je podpisal za Al Ettifaq. Iz premioer lige se na Arabski polotok seli po 12 letih, ki jih je preživel na Anfieldu. V zadnji sezoni je za rdeče zbral 43 tekem v vseh tekmovanjih, skupaj pa v 12 sezonah 492, dal je 33 golov in dosegel osem lovorik, sedem kot kapetan, tudi ligo prvakov in klubsko svetovni prvenstvo. Za Liverpool sta več tekem v premier ligi zbrala le Jamie Carragher in Steven Gerrard. Slednji bo zdaj njegov trener.