Koper pripeljal še enega novinca

Francoski nogometaš Toura Diaby je dvaindvajsetletni igralec obrambne vrste, ki je nazadnje nastopal za francoskega nižjeligaša Normande Mondeville. Prvič bo v kadru ekipe za tekmo drugega kroga prve lige z Radomljami. Koprska ekipa je v uvodnem krogu elitnega domačega ligaškega tekmovanja na Bonifiki premagala ljubljansko Olimpijo z 2:1.

Po 13 letih je zapustil angleško ligo

Wilfried Zaha Foto: Reuters Wilfried Zaha, nogometaš Slonokoščene obale, je po 13 sezonah zapustil angleško premier ligo in in bo kariero nadaljeval v Turčiji. Kot so potrdili pri turškem prvaku Galatasarayu, je Zaha s klubom iz Istanbula podpisal triletno pogodbo, na sezono pa naj bi zaslužil okoli 4,3 milijona evrov.

Zaha je profesionalno kariero začel v Crystal Palaceu, iz tega angleškega prvoligaša pa je tudi odšel v Turčijo. Med bivanjem v Veliki Britaniji je igral še za Manchester United in Cardiff. Skupaj je za Crystal Palace odigral 458 tekem in dosegel 90 golov.

Ta krilni igralec je na začetku kariere igral za mlajše selekcije Anglije, od leta 2017 pa je član reprezentance Slonokoščene obale, za katero je zbral 31 nastopov in dosegel pet golov.

Elanga iz Manchestra v Nottingham

Švedski nogometni reprezentant Anthony Elanga je iz Manchester Uniteda prestopil v Nottingham Forest. Enaindvajsetletni krilni igralec je z novimi delodajalci podpisal petletno pogodbo. Angleški mediji so njegov prestop ovrednotili na 15 milijonov funtov oziroma 17,36 milijona evrov.

Elanga je produkt nogometne akademije rdečih vragov. Za prvo ekipo z Old Trafforda je odigral 55 tekem in dosegel štiri gole. Od lani je tudi član tudi švedske izbrane vrste, zanjo je na dvanajstih tekmah dosegel tri zadetke.