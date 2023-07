Giannis: Al Hilal, vzemite mene. Sem kot Mbappe.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravzaprav sta se MBappe in košarkar Giannis res malo podobna.

Foto: Guliverimage

Objavo je videl tudi 24-letni francoski nogometni zvezdnik in jo na tviterju komentiral s 13 emotikoni, ki se smejejo do solz.

Več medijev je sicer potrdilo ponudbo Al Hilala, ki je od PSG-ja dobil dovoljenje, da se o morebitnem prestopu dogovori s Kyliannom Mbappejem. A malo verjetno je, da ga bo denar premamil, saj liga na Arabskem polotoku ne nudi kakovosti za nogometaše njegovega kova.

Ponudba je sicer mamljiva za PSG, saj se nogometašu pogodba prihodnje leto izteče, sam pa je že najavil, da bo zapustil klub, ki bo tako seveda ostal brez denarnega nadomestila za odhod.

Antetokounmpo pa je očitno strasten nogometni navijač in velikokrat objavlja šaljive izjave na omrežjih. Nazadnje se je junija ponudil, da bo šel za vratarja v to ligo, če bodo v njej res zaigrali Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Karim Benzema. Messi je nato raje odločil za Miami.