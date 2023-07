Sanjski debi Lionela Messija! #video

Okoli 21.000 gledalcev na stadionu DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale) je v petek v živo pospremilo tekmovalni debi Lionela Messija v dresu Inter Miamija, h kateremu so argentinskega virtuoza zvabili v začetku junija. In kakšen debi je to bil.

36-letnik je v igro vstopil s klopi za rezervne igralce v 54. minuti ob vodstvu svojega moštva z 1:0 proti Cruz Azulu. Nasprotnik je deset minut pozneje uspel izenačiti. Povsem v izdihljajih sodnikovega dodatka pa je na sceno stopil Messi in iz prostega strela s kakšnih 20 metrov z levico matiral Andresa Guillerma Portilla za zmago v ligaškem pokalu.

"Vedel sem, da moram zadeti. To je bila zadnja akcija v dodatku. Zelo pomembno je bilo, da smo dosegli to zmago. Gre za novo tekmovanje, ta zmaga nam bo dala samozavest za naprej," je po zmagi za Apple TV dejal Messi.

S svojim golom je v delirij spravil številne zvezdnike, ki so si tekmo ogledali na stadionu. Med njimi so bili LeBron James, Serena Williams, Tom Brady, Gloria Estefan, Kim Kardashian ...

Serena Williams after the Messi Kick couldn't believe her eyes and goes "Woooooaaaaaahhhh" "WOWWW" 🐐 pic.twitter.com/YpauL1HmU9 — ESPN FC (@maxstephh) July 22, 2023