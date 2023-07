Manchester United se je znebil Davida De Gee, prihaja pa ...

Onana v Manchester United

Kamerunski nogometni vratar Andre Onana se iz milanskega Interja, kjer je sestavljal vratarski dvojec s Slovencem Samirjem Handanovićem, seli v Manchester United, je potrdil klub iz Manchestra. V njem bo nekdanji dolgoletni vratar Ajaxa zamenjal Španca Davida De Geo, ki se je po sezoni po 12 letih poslovil od angleškega velikana, poroča STA.

Sedemindvajsetletni Onana je podpisal petletno pogodbo, Inter, za katerega je branil le 12 mesecev oziroma na 24 tekmah, bo ob tem zaslužil dobrih 50 milijonov evrov, z raznimi dodatki pa bi ta številka lahko narasla tudi do 57 milijonov evrov. V Italijo je prišel kot prost igralec.

"Počaščen sem, ker sem se pridružil tako velikemu klubu. Vso kariero sem delal za ta trenutek," je ob podpisu pogodbe dejal Kamerunec, ki je imel v svoji karieri tudi nekaj težav, ker naj bi jemal nedovoljene substance, zaradi tega je bil leta 2021 kaznovan z devetmesečno prepovedjo nastopanja, še piše STA.

Že pred njim se je od Interja poslovil tudi Handanović.

Joško Gvardiol bo v prihodnjih dneh tudi uradno predstavljen kot član Manchester Cityja. Foto: AP / Guliverimage

Hrvat se seli na Otok

Hrvaški nogometaš Joško Gvardiol bo po novem nosil dres Manchester Cityja. Kot poročajo tuji mediji, je Gvardiol v sredo prestal prvi del zdravniškega pregleda na Otoku in je tik pred podpisom pogodbe ter selitvijo iz RB Leipziga. 21-letni branilec se je sicer s Cityjem glede osebnih zahtev dogovoril že pred mesecem dni, a sta kluba v tem času usklajevala podrobnosti prestopa in odkupne klavzule, saj je Gvardiola pogodba z Leipzigom vezala vse do leta 2027, nemški klub pa naj bi za prestop zahteval vsaj sto milijonov evrov. Podrobnosti pogodbe za zdaj še niso znane.

Gvardiol bo s prestopom postal drugi Hrvat, ki je v poletnem prestopnem roku okrepil angleškega velikana. Ta je v pretekli sezoni osvojil angleško prvenstvo, ligo prvakov in tudi angleški pokal. Že pred 21-letnim branilcem je namreč klub okrepil tudi Mateo Kovačić, ki se je v Manchester City preselil iz Chelseaja.

Henderson in Gerrard bosta znova združila moči

Še eden izmed nogometašev v nizu, ki bodo kariero nadaljevali v Savdski Arabiji, je postal Anglež Jordan Henderson, ki bo dres Liverpoola po novem zamenjal za dres Al Ettifaqa. Tega je letos poleti prevzel Steven Gerrard, tako da bosta Henderson in Gerrard, ki sta bila nekaj časa soigralca pri Liverpoolu, zdaj združila moči kot trener in igralec. Po poročanju angleških medijev, naj bi Al Ettifaq Liverpoolu za 33-letnega Angleža odštel slabih 14 milijonov evrov.

EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦



Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi.



Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

Henderson med drugim tudi ni bil v kadru Liverpoola na njihovi prvi pripravljalni tekmi v sredo, ko je angleški klub s 4:2 odpravil Karlsruher, v kratkem pa naj bi odpotoval v Savdsko Arabijo, kjer bo opravil zdravniški pregled in podpisal triletno pogodbo. 33-letni nogometaš naj bi v svojem novem klubu zaslužil približno 400 tisoč evrov tedensko.

Zeljković okrepil obrambo rdeče-belih

Aleksandar Zeljković je šesti poletni novinec rdeče-belih, so sporočili iz slovenskega nogometnega prvoligaša Aluminija. Štiriindvajsetletni centralni branilec se kot prosti igralec v Kidričevo seli iz sežanskega Tabora.

Zeljković je nogometno kariero pričel v rodnem Žalcu, od koder ga je pot najprej vodila k avstrijskemu nižjeligašu Schäffernu, od tam pa k drugi ekipi Weiza. Iz Avstrije je nogometno pot nadaljeval pri Beltincih, v lanski sezoni pa je oblekel dres sežanskega Tabora.

V Prvi Ligi Telemach je lani zbral 12 prvenstvenih nastopov ob tem pa v 477 minutah dosegel tudi zadetek.

"Že nekaj časa treniram z ekipo, slednja me je odlično sprejela, prav tako so me dobro sprejeli vsi v klubu. Počutim se dobro, menim, da dobro delamo tako celotna ekipa kot tudi jaz. Konkurenca na mestu, kjer igram, je močna, a to je dobrodošlo," je med drugim dejal Zeljković.

Kidričani so nato popoldne predstavili še eno okrepitev, sedmega novinca pred začetkom nove sezone. To je Gambijec Bamba Susso, ki v Kidričevo prihaja kot posojen član italijanskega drugoligaša Pise. Nazadnje je dvajsetletni napadalec v prejšnji sezoni kot posojeni igralec igral za drugoligaša Vitanest Bilje in na 28 tekmah dosegel 14 golov, poroča STA.

Gomez v Miami, Messi in druščina čakajo še na Suareza

Ameriški nogometni klub Inter Miami je v svoje vrste pripeljal še paragvajskega reprezentanta Diega Gomeza. Dvajsetletnik je z Miamijem podpisal pogodbo za dve leti in pol iz paragvajskega kluba Libertad, kjer je novi glavni trener Miamija Gerardo Martino deloval dvakrat. V klubu pričakujejo še Urugvajca Luisa Suareza.

Inter Miami je v ospredju nogometnih svetovnih medijev, odkar se mu je pridružil najboljši nogometaš sveta Argentinec Lionel Messi. Da bi se slednji kar najbolje počutil v novi sredini, sta z Interjem podpisala dva njegova nekdanja dolgoletna soigralca pri Barceloni, Španca Sergio Busquets in Jordi Alba.

Oficial ✍🇵🇾 Bienvenido Diego!



We have officially signed Paraguayan international Diego Gómez to a contract running through the 2026 season. The central midfielder joins the Club as part of MLS’ U-22 initiative. #InterMiamiCF pic.twitter.com/jxXhLlfsRm — Inter Miami CF (@intermiamifc0) July 20, 2023

Lastnik Interja iz Miamija Jorge Mas je dejal, da sledijo nadaljnji podpisi pogodb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zdaj v Miamiju pričakujejo še enega Messijevega tesnega prijatelja. Klubu naj bi se pridružil urugvajski reprezentant Luis Suarez, če se bo le lahko rešil pogodbe z brazilskim Gremiom, ki jo ima do leta 2024, je dejal Mas.

"Ne vem, kako lahko Luis Suarez zapusti Gremio. Če pa mu bo uspelo, ga pripeljemo v Inter Miami," je dodal o tem. Suarez, najboljši strelec v zgodovini urugvajske reprezentance (68 golov na 137 tekmah), za Gremio igra od januarja, ta čas pa se bori s poškodbo desnega kolena.

Inter Miami je trenutno zadnjeuvrščena ekipa v ligi MLS, na dosedanjih 22 tekmah je dosegla pet zmag, tri neodločene izide in doživela 14 porazov. Messi in Busquets bi lahko debitirala za svoj novi klub v petek proti mehiškemu Cruz Azulu v na novo ustanovljenem tekmovanju, ligaškem pokalu.

Cuadrado se je preselil iz Juventusa v Inter

Kolumbijski nogometaš Juan Cuadrado se je iz torinskega Juventusa preselil v milanski Inter, so sporočili iz obeh klubov. Po osmih letih v dresu ekipe iz Piemonta, s katero je osvojil pet naslovov državnega prvaka, skupno pa 11 trofej, se je kljub protestu navijačev kot prost igralec za leto dni pridružil Milančanom.

Juan Cuadrado se seli v milanski Inter. Foto: Reuters

Goreči navijači Interja, večnega tekmeca Juventusa v italijanskem prvenstvu serie A, so protestirali proti nakupu 35-letnega Kolumbijca.

Še posebej so ga spomnili na zadnji polfinale italijanskega pokala, ki se je končal s prerivanjem, v katerem je bil Cuadrado kaznovan z rdečim kartonom. Pred tem je dosegel edini zadetek za Juventus na prvi polfinalni tekmi, ki se je končala z remijem (Inter je na povratni zmagal z 1:0 in se uvrstil v finale, op. STA).

Cuadrado je za reprezentanco Kolumbije, s katero je dvakrat osvojil Copo Americo, zbral 115 nastopov. Več nastopov od njega ima v dresu z državnim grbom le vratar David Ospina (127).

Preberite še: