Korejski zvezdnik v Bayern, Alba k Messiju, Fofana k Ronaldu

Večkratni zaporedni nemški prvak Bayern München je danes uradno potrdil govorice zadnjih dni, da bo južnokorejski nogometaš Kim Min-jae v prihodnje nosil njegov dres. Bavarci in Azijec so se dogovorili za petletno sodelovanje, pogodba velja do 30. junija 2028.

Min-jae se v München seli iz italijanskega prvaka Napolija. "Igrati za Bayern so sanje vsakega nogometaša. Zelo se veselim vsega, kar me čaka v Münchnu. Nov začetek zame,” je ob selitvi dejal 26-letnik.

Alba v Miami

Ameriško nogometno moštvo v ligi MLS Inter Miami je po argentinskemu superzvezdniku Lionelu Messiju in Špancu Sergiu Busquetsu v svoje vrste zvabil še enega nekdanjega člana Barcelone. Na Floridi bo poslej igral tudi nekdanji španski reprezentant in dolgoletni bočni obrambni igralec katalonskega velikana Jordi Alba.

Jordi Alba se selo v Miami. Foto: Reuters

"Jordi Alba bo danes podpisal pogodbo za naš klub," je navzočim novinarjem na današnjem treningu sporočil lastnik Miamija Jorge Mas.

Alba je bil med letoma 2012 in 2023 član Barcelone, v tem času pa je osvojil šest naslov španskega prvaka in evropske lige prvakov 2015. Štiriintridesetletni levi bočni obrambni igralec je za špansko izbrano vrsto odigral 93 tekem, bil je član zmagovite zasedbe na evropskem prvenstvu na Poljskem in v Ukrajini 2012.

Inter Miami je trenutno zadnjeuvrščena ekipa v ligi MLS, na dosedanjih 22 tekmah je dosegla pet zmag, tri neodločene izide in doživela 14 porazov.

Fofana se seli k Ronaldu

Dosedanji kapetan francoskega nogometnega prvoligaša Lensa Seko Fofana bo športno pot nadaljeval v savdijskem klubu Al Nasru, kjer že igrata portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo in hrvaški reprezentant Marcelo Brozović, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Seko Fofana se seli v Savdsko Arabijo. Foto: Guliverimage

Osemindvajsetletni reprezentant Slonokoščene obale je kot zvezni igralec za Lens v treh sezonah zbral 112 nastopov in 21 golov, pred tem pa je bil še v ekipah Udinese, Bastia in Fulham. Fofana je bil dve leti tudi član Manchester Cityja, a zanj ni nastopil.

Po dveh letih in pol zapušča Muro in se za odškodnino seli v Švico

Hrvaški nogometaš Mihael Klepač je po dveh letih in pol zapustil slovenskega prvoligaša Muro, je soboški klub sporočil na spletni strani. Petindvajsetletnik se v zameno za odškodnino seli v Švico k Yverdonu, so še zapisali črno-beli.

Mihael Klepač po dveh letih in pol zapušča Muro in se seli v Švico. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V pretekli sezoni je bil Klepač s sedmimi zadetki in sedmimi podajami drugi strelec in prvi asistent Mure. Pol leta pred iztekom pogodbe si je zaželel novega izziva, v zameno za odškodnino se seli k Yverdonu, so Muraši sporočili na spletni strani.

"Za mano je lepo obdobje, v katerem sem se z Muro veselil naslova državnih prvakov in igral v Evropi. V zadnjih dveh letih in pol smo imeli tako vzpone kot padce, a vedno so nam ob strani stali navijači. Sporočam vam, da še naprej podpirajte Muro, z mojim odhodom pa ste dobili enega navijača več," je v izjavi za klub dejal Klepač.

Klepač je k Muri prišel 1. januarja 2021 in v tem času odigral 82 tekem ter se 15-krat vpisal med strelce. Pred tem je krilni nogometaš nosil še dres Aluminija iz Kidričevega, v Bosni in Hercegovini je bil član Željezničarja, v domovini pa je igral za Dugopolje, Rudeš, Varaždin in Osijek.

Foto: Guliverimage

Bitshiabu k Leipzigu Kampla in Šeška

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig, katerega član je vrsto let tudi Slovenec Kevin Kampl, na novo pa se mu je pridružil še slovenski reprezentant Benjamin Šeško, je podpisal pogodbo s komaj 18-letnim El Chadaillom Bitshiabujem iz PSG.

Kar 1,96 metra visoki obrambni igralec je z novim delodajalcem sklenil sodelovanje do 30. junija 2028, so danes sporočili iz saškega kluba.

Po poročanju medijev bo Leipzig za prestop odštel med 14 in 15 milijonov evrov ter bonuse.

Bitshiabu je sedma nova okrepitev Leipziga v poletnem prestopnem roku po Loisu Opendu (Lens), Fabiu Carvalhu (Liverpool/posoja), Christophu Baumgartnerju (Hoffenheim), Šešku, Nicolasu Seiwaldu (oba RB Salzburg) ter vratarju Leopoldu Zingerleju (Paderborn).

