Kapetan srbske nogometne reprezentance odhaja v Turčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan srbske nogometne reprezentance Dušan Tadić je novi igralec Fenerbahceja, so potrdili v turškem klubu, poroča agencija Beta. Tadić je pred dvema dnevoma prekinil pogodbo z nizozemskim Ajaxom, kjer je preživel pet sezon in bil kapetan moštva iz Amsterdama.

Tadić je leta 2018 v Ajax prišel iz angleškega Southamptona in z nizozemskim velikanom osvojil tri naslove državnega prvaka in dva pokala.

V Fenerbahceju, katerega član je tudi Slovenec Miha Zajc, bo nosil številko 10.

Fenerbahce, ki je v domačem prvenstvu osvojil drugo mesto za večnim tekmecem Galatasarayem, ni osvojil turškega prvenstva že vse od leta 2014.

Hrvat Tin Jedvaj odšel v Panathinaikos

Hrvaški nogometaš Tin Jedvaj bo v prihodnji sezoni igral za atenski Panathinaikos, je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina. Za grškega velikana igrajo slovenski reprezentanti Benjamin Verbič, Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar.

Sedemindvajsetletni hrvaški obrambni igralec bo za Panathinaikos v prihodnji sezoni nastopal kot posojen igralec ruskega Lokomotiva iz Moskve.

Jedvaj, ki je nekoč igral za zagrebški Dinamo, italijansko Romo, nemška Bayer iz Leverkusna in Augsburg ter Al Ain iz Združenih arabskih emiratov, je bil član srebrne hrvaške izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018.

Za Hrvaško je odigral 29 tekem in dosegel dva gola, nazadnje pa je reprezentančni dres oblekel 2020.

Panathinaikos je v minuli sezoni osvojil drugo mesto v grškem prvenstvu, pred njim se je uvrstil mestni tekmec AEK.

Brkljača peta okrepitev Aluminija

Komaj 19-letni hrvaški nogometaš Marko Brkljača je postal peti novinec rdeče-belih v poletnem prestopnem roku, so sporočili iz slovenskega prvoligaša Aluminija. Brkljača se iz zagrebškega Dinama v Kidričevo seli kot posojen igralec.

Devetnajstletni napadalni vezist je nogometno pot začel v Velebitu iz Benkovca, kariero pa nadaljeval pri splitskem Hajduku, od koder je v lanski sezoni prestopil k zagrebškemu Dinamu. Svoj prvi nastop v elitni hrvaški ligi je vknjižil v sezoni 2021/22 v dresu splitskega Hajduka.

Brkljača je tudi član mladih hrvaških reprezentanc, za selekcijo do 19 let je vknjižil devet nastopov in za izbrano vrsto dosegel tudi zadetek.

Preberite še: