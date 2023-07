Herrera dokončno zapustil Man City, Nizozemec nazaj v PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Herrera iz Manchester Cityja v Girono

Venezuelski reprezentant Yangel Herrera se iz Manchester Cityja seli k španski Gironi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Petindvajsetletni nogometaš je zadnjih pet sezon preživel kot posojen igralec, zdaj pa je z Girono podpisal štiriletno pogodbo.

Herrera se je v Manchester preselil leta 2017 iz Atletico Venezuele, a na Otoku nikoli ni zares dobil priložnosti. Igral je kot posojen igralec pri New York Cityju, Huesci, Granadi, Espanyolu in nazadnje v Gironi, kjer bo tudi ostal. Herrera igra na poziciji zadnjega veznega igralca. Za reprezentanco Venezuele je doslej zbral 25 nastopov in dosegel dva gola.

Xavi Simons se vrača v PSG. Foto: Reuters

Mladi nizozemski vezni nogometaš Xavi Simons zapušča PSV Eindhoven in se vrača v vrste francoskega prvaka Paris St Germain, hrvaška tiskovna agencija Hina povzema nizozemski klub.

Simons se je izkazal v akademiji Barcelone in se leta 2019 preselil v Pariz k PSG. Spomladi 2021 je debitiral tudi v prvi ekipi. Lani je Simons zapustil Francijo in podpisal petletno pogodbo s PSV Eindhovnom, po samo leto dni v Eredivisie pa se vrača na Park princev.

Lani je Simons v nizozemski ligi na 34 tekmah dosegel 19 golov in dodal osem podaj. S kakovostjo si je 20-letnik priboril tudi mesto v reprezentanci, za katero je že odigral pet tekem, tudi obe na sklepnem turnirju lige narodov proti Hrvaški in Italiji.

Preberite še: