Saga se nadaljuje: PSG v Azijo brez Mbappeja

Ozračje v taboru PSG je napeto, razlog pa Kylian Mbappe. Francoski as ima z domačimi prvaki veljavno pogodbo še za eno sezono. Klub je odločen, da ga ne izgubi brez odškodnine, želeli so, da 24-letnik podaljša sodelovanje, a do podpisa ni prišlo. Vodstvo PSG je prepričano, da se je Mbappe že dogovoril, da se bo po koncu prihajajočega tekmovalnega obdobja kot prost igralec preselil v Real Madrid.

V petek je tako prišla informacija, da na letalu za Japonsko, kjer jih čaka pripravljalna tekma, Mbappeja ne bo. Dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano je tako v petek na družbenem omrežju zapisal, da so razočarani Parižani pripravljeni na prodajo superzvezdnika.

Vodstvo PSG je prepričano, da je že dogovorjen z madridskim Realom, da se k njemu preseli brez odškodnine. Foto: Guliverimage

Ob tem je dodal še, da se pri PSG počutijo izdane, saj so prepričani, da se je Kylian že dogovoril za "brezplačen" prestop z Real Madridom in to kljub dejstvu, da je v več intervjujih dejal, da PSG nikoli ne bo zapustil zastonj. V klubu ne želijo, da bi ga zahteve enega igralca "ohromile".

V petek zadel ob zmagi nad Elsnerjevimi, proti Ronaldu ga ne bo

Mbappe je bil v petek v postavi PSG na pripravljalni tekmi z novopečenim francoskim prvoligašem Le Havrom, ki ga s trenerske klopi vodi Luka Elsner. V igro je vstopil v 66. minuti in nato v sodnikovem dodatku zadel za zmago z 2:0. Po tej pa izvedel, da ne bo odpotoval z ekipo na nadaljnje priprave.

Zadetek Mbappeja na petkovi tekmi:

Mbappé buteur avec le PSG en amical contre Le Havre. ⚽️❤️💙pic.twitter.com/TjqAGqKa9E — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) July 21, 2023

Naslednje pripravljalno srečanje bodo odigrali na Japonskem, proti savdskemu Al Nassru Cristiana Ronalda.