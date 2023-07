Cedevita Olimpija pripeljala Američana, ki v zadnji sezoni ni veliko igral

Ameriški košarkar Sean Armand je nova okrepitev Cedevite Olimpije pred začetkom tekmovalne sezone 2023/24. Z ljubljanskim klubom je 196 centimetrov visoki Američan podpisal enoletno pogodbo, so sporočili iz kluba.

V minuli sezoni je oblekel dres kluba Al Ittihad iz Aleksandrije ter Avtodorja iz Rusije. Za slednjega je zaigral na šestih tekmah rednega dela in treh tekmah končnice Lige VTB.

"Veseli smo, da smo v svoje vrste pripeljali Seana Armanda, ki ima izkušnje z igranjem v več različnih ligah po Evropi. V vseh se je izkazal kot zelo dober strelec, gre pa za igralca, ki lahko igra na vseh treh zunanjih igralnih položajih, a zagotovo nam bo najbolj pomagal v vlogi ‘scorerja’. V minuli sezoni je imel Sean kar nekaj smole s poškodbami, ki so ga za večji del sezone oddaljile od parketa. V Ljubljano zagotovo prihaja motiviran, da pokaže, da je vreden svojega renomeja. Upamo, da nam bo s svojimi sposobnostmi pomagal doseči čim večje število zmag v prihajajoči sezoni," je o novincu za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.

"Sean je vsestranski igralec, ki nam lahko pomaga na različnih igralnih položajih. Je fizično močen igralec, obenem pa ima izkušnje z igranjem v Evropi. Krasi ga tudi velika želja, da svojo igro dvigne nazaj na raven, kjer je bila pred poškodbami, s katerimi se je ubadal v minuli sezoni," je ob podpisu pogodbe z Armandom povedal glavni trener Simone Pianigiani.

Sean Armand je novi član Cedevite Olimpije. Foto: Guliverimage

"Vesel sem, da sem del tako velikega kluba, ki nastopa v BKT EuroCupu in AdmiralBet Ligi ABA. Vem, da je Cedevita Olimpija v minuli sezoni nastopila v polfinalu regionalnega tekmovanja, v Evropskem pokalu pa žal ni imela najboljše sezone. S klopi nas bo vodil strokovnjak z veliko izkušnjami, in upam, da lahko v novi sezoni dosežemo veliko uspehov. Upam, da se nam bodo navijači v dvorani pridružili v čim večjem številu, saj ima Cedevita Olimpija, ko je dvorana polna, eno od najboljših vzdušij v Evropi. Vsi navijači, ki me morda ne poznajo, bodo imeli priložnost, da me spoznajo. Sem motiviran, zdrav, vesel in pripravljen na nove preizkušnje," pa je ob selitvi v Ljubljano dejal Armand, ki ima izkušnje z igranjem v Evropskem pokalu, Ligi prvakov in Fibinem Europe Cupu. V Ligi VTB je v sezoni 2022/23 v rednem delu v povprečju dosegel 5,8 točke, 5,3 asistence in 2,5 skoka, v končnici pa 8,7 točke, šest asistenc in dva skoka na tekmo.

Luka Bassin na čelu LTH Castingsa

Škofjeloški LTH Castings, ki je v lanski sezoni Lige Nova KBM zasedel 8. mesto, v novo sezono med elito stopa z novim (starim) trenerjem. Na trenersko mesto kluba izpod Lubnika se namreč po več kot desetletju vrača Luka Bassin.

Luka Bassin bo vodil LTH Castings. Foto: Vid Ponikvar

51-letni košarkarski strokovnjak se te dni skupaj s slovensko moško člansko izbrano vrsto mudi v Laškem in Celju, kjer opravlja funkcijo pomočnika selektorju Aleksandru Sekuliću

"Vesel sem, da smo se dogovorili za sodelovanje in da se po več kot desetletju vračam v Škofjo Loko. Obojestranska želja po sodelovanju je prvi pomemben korak k uspešni sezoni. V naslednjih dneh nas čakata gradnja ekipe in planiranje aktivnosti, da bomo čim bolje pripravljeni na začetek sezone. Storili bomo vse, da bo sezona uspešna in da bomo konkurenčna ekipa v Ligi Nova KBM ter šli dalje po začrtani poti uveljavljanja mladih slovenskih košarkarjev ob pomoči nekaterih izkušenejših," je ob vrnitvi v LTH Castings povedal Bassin.

Zadovoljstvo ob ustoličenju novega trenerja je izrazil tudi predsednik KK Škofja Loka Anže Kalan: "Zelo smo zadovoljni, da se nam je uspelo dogovoriti za sodelovanje. Vsi, ki delujemo v košarki, vemo, da ima Luka ogromno košarkarskega znanja in izkušenj. Luka bo zagotovo vse to znal prenesti na našo člansko ekipo. Vsi skupaj si želimo, da v letošnji sezoni ekipa LTH Castings naredi še korak naprej."

Alibegović se je poslovil od Ljubljane

Naslednji košarkar, ki se je poslovil od Cedevite Olimpije, je Amar Alibegović. Ta se je z zapisom na Instagramu poslovil od Ljubljane. "Draga Ljubljana, zahvaljujem se vam za čudovito leto. Bilo je težko, z veliko vzponi in padci, a sem zelo ponosen, da sem lahko zastopal ta klub in to mesto. Skozi vse to sem se veliko naučil in zrasel kot oseba in igralec. Sklenil sem prijateljstva in ustvaril spomine, ki mi bodo ostali do konca življenja. Hvala vsem navijačem, ki so nas podpirali v težkih trenutkih in nas v dobrih dvignili še višje. Še vedno si želim, da bi dosegli več, saj si klub in mesto to zaslužita, a je v športu tudi neuspeh del rasti. Želim vam vse najboljše za naprej in upam, da se še kdaj srečamo!" je zapisal Alibegović, ki je imel z ljubljanskim klubom podpisano pogodbo 1 + 1, a se že po eni sezoni pri Olimpiji poslavlja od slovenskega glavnega mesta.

Amar Alibegović se seli v Turčijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

28-letni Alibegović bo kariero nadaljeval pri turški ekipi Cagdas Bodrumspor. Že pred tem so Ljubljano zapustili košarkarji, ki so se jim pogodbe iztekle. To so Marko Jeremić, Yogi Ferrell, Marko Radovanović, Josh Adams, Mirko Mulalić in Matic Rebec, Lovro Gnjidić pa bo naslednjo sezono igral v Splitu.

Morgan tudi v klubu pod Sekulićevo taktirko

Naturalizirani slovenski reprezentant Jordan Morgan, ki se s slovensko izbrano vrsto trenutno mudi na pripravah v Celju in Laškem, ima nov klub. 31-letni košarkar bo v novi sezoni igral za ruski Lokomotiv Kuban, kjer vlogo trenerja opravlja slovenski selektor Aleksander Sekulić. 204 centimetre visoki košarkar je v pretekli sezoni igral za turški Konyaspor, za katerega je v povprečju dosegal 17,8 točke, 7,6 skoka in 2,1 asistence na tekmo.

Campazzo se vrača k Realu

Argentinski košarkar Facundo Campazzo bo kariero nadaljeval pri Real Madridu, kjer je že igral med leti 2014 in 2020. V minuli sezoni je bil 32-letni košarkar od decembra član Crvene zvezde, pred tem pa je bil dober mesec dni član Dallas Mavericks. V evroligi, kjer je zaradi kazni Zvezdi lahko igral šele od marca, je nato v povprečju dosegal 15 točk, 2,8 skoka in 5,9 asistence na tekmo.

Okrepitvi v Domžalah

Iz ekipe Helios Suns Domžale so sporočili, da bo ekipo za vsaj eno sezono okrepil 211 cm visoki Žiga Daneu, ki je sicer član Cedevite Olimpije in prihaja v bližnje Domžale kot posojeni igralec. Lani je Daneu nastopal za ljubljansko Ilirijo, kjer se je izkazal z vsestranskostjo in povprečjem v Ligi Nova KBM kar deset točk in pet skokov. Ob odsotnosti Lenarta Sirca, ki bo zaradi poškodbe kolena manjkal vsaj do januarja, bo mladi center zelo dobrodošel.

Daneu je v izjavi za javnost dejal, da komaj čaka, da začne priprave z novo ekipo in trenerjem. "Verjamem, da je pred nami dobra sezona in da bomo lahko razveseljevali domžalsko publiko, kot jo je ekipa v pretekli sezoni."

Ekipi Domžal pa se je pridružil tudi slovenski branilec Rok Nemanič. 21-letni Ljubljančan je v pretekli sezoni nastopal za Šentjur s povprečjem skoraj 15 točk in treh skokov na tekmo, pred tem je mednarodni parket preizkusil v dresu Primorske. 192 centimetrov visoki igralec, ki je bil tudi član mladih slovenskih reprezentanc, je s klubom sklenil dveletno pogodbo.

Rok Nemanič bo prihodnji dve sezoni igral za Helios. Foto: Vid Ponikvar

"Vesel sem podpisa pogodbe in nastopanja za domžalski klub. Helios je klub z dolgo tradicijo in vsekakor stopnička višje zame. Cilji kluba so vedno visoki, zato se zavedam odgovornosti in se že veselim priprav na sezono," je povedal v klubski mikrofon, trener Heliosa Damjan Novaković pa je dodal: "Rok je v prejšnji sezoni lepo napredoval, je delaven, borben igralec in zrel za korak dalje. Vem, kaj lahko z njim pridobimo, zato verjamem, da je sodelovanje prava odločitev."

Teodosić uradno k Zvezdi

Miloš Teodosić je danes tudi uradno postal novi član Crvene zvezde. Teodosić se je v ponedeljek sestal s trenerjem beograjskega kluba Duškom Ivanovićem, sestanek pa naj bi se končal zelo pozitivno, so že takrat poročali srbski mediji, danes pa so ga pri beograjskem klubu tudi uradno predstavili kot novo okrepitev.

Miloš Teodosić je novi član Crvene zvezde. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Šestintridesetletni srbski košarkar je v prejšnji sezoni igral za Virtus Bologno, za katero je v evroligi v povprečju dosegal 10,3 točke, 1,6 skoka in šest asistenc na tekmo. Teodosić bo v novi sezoni tako prvič po letu 2007 zaigral v Srbiji, potem ko je bil takrat član FMP, zatem pa ga je pot zanesla v tujino.

Zvezdo so med drugim pred kratkim okrepili tudi brazilski reprezentant in nekdanji član nemškega prvaka Ulma Yago Dos Santos Mateus, Litovec Rokas Giedraitis, Američan z ruskim potnim listom Joel Bolomboy, pa tudi slovenski naturalizirani reprezentant Mike Tobey.

Bol Bol v Phoenix

Ekipa Phoenix Suns je podpisala enoletno pogodbo s prostim košarkarjem, centrom Bolom Bolom, ki so ga po slovesu od Orlanda nekaj časa povezovali tudi z morebitnim prestopom v Dallas. Ob tem je Phoenix v San Antonio poslal Camera Payna, v zameno za izbor v drugem krogu naslednjega nabora, poroča novinar ESPN Adrian Wojnarowski.

Bol Bol is signing a one-year deal with the Suns, per @wojespn 🔥 pic.twitter.com/VhxvtnW7zq — Bleacher Report (@BleacherReport) July 16, 2023

V ZDA vzgojeni Sudanec Bol Bol je v ligo NBA prišel kot 44. košarkar na naboru leta 2019. Je sin pokojne legende lige NBA Manuteja Bola, ob Gheorgheju Muresanu najvišjega košarkarja, ki je kdaj igral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Obema so izmerili višino 231 centimetrov. Bol Bol je nekoliko nižji od očeta. Visok je 218 centimetrov, medtem ko njegov razpon rok meri 234 centimetrov. V letošnji sezoni je bil član Orlando Magic, za katerega je odigral največ tekem v karieri (70), z najvišjim povprečjem odigranih minut na tekmo (21,5). V tem času je v povprečju dosegal 9,1 točke, 5,8 skoka, eno podajo in 1,2 blokade na tekmo.

Preberite še: