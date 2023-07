Kje bo športno kariero nadaljeval slovenski reprezentant?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili iz kluba rumeno-modrih, so pri Fenerju s slovenskim nogometašem, ki za ta klub igra že štiri sezone in pol, sklenili nov, triletni dogovor.

V klubski izjavi so zapisali še, da so Zajca povabili v Istanbul na podpis pogodbe.

"V naši profesionalni nogometni ekipi, ki nadaljuje sestavo za sezono 2023/24, smo dosegli dogovor z našim igralcem Miho Zajcem, ki že od sezone 2018/19 nosi naš dres. Podpisal je novo, triletno pogodbo." so zapisali.

Zajc, ki je za Fenerbahce skupno odigral 102 uradni tekmi, je na teh tekmah dosegel 18 golov in sedem podaj.

Po poročanju medijev je nogometaš Barcelone Ousmane Dembele tik pred selitvijo k francoskemu nogometnemu prvaku PSG. Kot danes poroča več medijev, med njimi tudi goal.com, naj bi se francoski reprezentant s pariškim klubom že dogovoril za petletno pogodbo.

Do prestopa naj bi prišlo še danes. Ozadje tega je klavzula v Dembelejevi pogodbi, ki se izteče konec meseca, kar naj bi PSG omogočilo, da odkupi napadalnega krilnega igralca in njegovo pogodbo z Barcelono, ki velja do leta 2024, za fiksno vsoto 50 milijonov evrov.

Šestindvajsetletnik, ki je s Francijo leta 2018 osvojil svetovni naslov, na zadnjem mundialu pa na zadnji stopnički klonil proti Argentini, se je Barceloni pridružil leta 2017 iz nemške Borussie Dortmund.

Godin končal 20-letno kariero

Urugvajski nogometaš Diego Godin je v nedeljo po porazu njegovega Velez Sarsfielda proti Huracanu z 0:1 na zadnji tekmi argentinske lige to sezono sporočil, da končuje 20-letno kariero. Zdaj 37-letni nogometaš je za reprezentanco zbral 161 nastopov in igral na štirih svetovnih prvenstvih, nazadnje na mundialu 2022.

Godin je v Evropi igral za Atletico Madrid, Inter Milano, Villarreal in Cagliari, leta 2014 je z atleti osvojil tudi špansko prvenstvo primera division.

Rekorder po številu nastopov za urugvajsko reprezentanco se je lansko sezono pridružil argentinskemu Velezu Sarsfieldu in čeprav ima pogodbo do decembra, se je odločil za predčasni konec sodelovanja.

"Želel sem kariero končati na ta način. Glede na to, da sem zdrav, se morda komu zdi presenetljivo, a o tem sem razmišljal že nekaj časa," je za argentinsko televizijo povedal Godin.

"Zdaj imam druge prioritete. Moja družina je v Urugvaju in pred kratkim sem postal očka, želim se spočiti in uživati v drugih stvareh, želel pa sem se od nogometa posloviti z dobro podobo na igrišču," je dodal.

V zbirki ima tri evropske superpokale (2010, 2012, 2018) in dve evropski ligi (2010, 2018) z Atleticom Madridom, s katerim je osvojil tudi španski pokal (2013), špansko prvenstvo (2014) in španski superpokal (2014). Z Atleticom Mineirom pa je osvojil tudi brazilski superpokal (2022).

Vrhunec njegove mednarodne kariere je bilo svetovno prvenstvo 2010, Godin je z Urugvajem leta 2011 osvojil tudi južnoameriško prvenstvo.

