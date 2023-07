Nepričakovan zasuk sage o Kylianu Mbappeju

Poletni prestopni rok bo še dolg in pester. V največjih nogometnih državah bodo lahko klubi trgovali vse do konca avgusta. Do takrat bi že lahko bila znana usoda Kyliana Mbappeja. Francoski nogometni zvezdnik se je znašel v posebnem položaju. Pred dnevi se je zahvalil rekordni ponudbi nesramno bogatega Al Hilala in spravil v slabo voljo vodstvo PSG. Že nekaj časa se ga povezuje z madridskim Realom, zdaj pa se je v igro na presenečenje mnogih vključil še Liverpool!

Na Parku princev so s pomočjo katarskega kapitala vrsto let gradili moštvo, pri katerem je izstopala zlasti ''atomska'' zasedba v napadu, a zaman napadali največji cilj, osvojitev evropskega naslova. Liga prvakov je ostala neuresničen projekt. V novi sezoni se ga bo lotil nov trener, na vroči stolček je sedel Španec Luis Enrique, ki pa za razliko od številnih prejšnjih strategov najbogatejšega francoskega kluba ne bo mogel računati na tako zvezdniški napad.

Lionel Messi že navdušuje v dresu Interja iz Miamija. Foto: Guliverimage

Ob začetku poletja je Pariz zapustil Lionel Messi, sprejel povabilo Davida Beckhama in se preselil na Florido, kjer mu gre v dresu Interja iz Miamija izjemno. PSG pa bi lahko izgubil tudi drugega velikega junaka nepozabnega finala SP 2022, kjer je Argentina v Katarju po izvajanju kazenskih strelov ugnala Francijo. Za galske peteline je bil kar trikrat uspešen Kylian Mbappe in s tem le še potrdil sloves, ki ga spremlja v nogometnem svetu.

Osrednja junaka finala SP 2022 v nogometu sta bila še v prejšnji sezoni klubska soigralca. Foto: AP / Guliverimage Če je Messi že pošteno zakorakal v četrto desetletje in se s selitvijo v ZDA poslovil od evropske lige prvakov, največjega klubskega tekmovanja, kar si ga je moč zamisliti pod okriljem Uefe, pa 24-letni Francoz predstavlja tako svetlo sedanjost kot tudi prihodnost nogometa.

Je nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo na svetu, njegovi dosežki so izjemni, saj je v zgolj šestih sezonah, odkar se dokazuje pri PSG, postal najboljši klubski strelec v zgodovini, z reprezentanco pa leta 2018 postal svetovni prvak. Skupaj z Norvežanom Erlingom Haalandom predstavlja najboljše, kar lahko nogomet ponuja sladokuscem v modernem obdobju, polnem gladiatorstva in nemoralnih ponudb, s katerimi v zadnjem času pretiravajo zlasti klubi iz Savdske Arabije.

Al-Khelaifi: Nočemo zastonj izgubiti najboljšega na svetu

V Savdsko Arabijo se je preselil tudi dolgoletni zvezdnik Reala Karim Benzema. Foto: Reuters Odkar so v začetku koledarskega leta prepričali Cristiana Ronalda, da se poda v arabsko deželo, polno bogastva, a tudi kontroverznosti, v tamkajšnje prvenstvo vse pogosteje kapljajo dokazani svetovni velemojstri.

Nedavno se je tako za nadaljevanje kariere v Savdski Arabiji odločil Karim Benzema, kaj kmalu bi lahko ponudbo sprejel tudi Sadio Mane. Med najbolj dejavnimi klubi, ki krepijo kader na račun znanih imen, že dokazanih v najboljših evropskih ligah, je Al-Hilal. Pripeljal je številne ase, Brazilca Malcoma iz Zenita za 60, Portugalca Rubena Nevesa iz Wolverhamptona za 55, Srba Sergeja Milinkovića-Savića iz Lazia za 40 in Senegalca Kalidouja Koulibalyja iz Chelseaja za 23 milijonov evrov. S tem pa apetiti bogatih lastnikov še niso potešeni. Želijo pripeljati še katerega izmed najbolj vročih napadalcev na svetu.

Nasser Al-Khelaifi noče izgubiti zastonj najboljšega nogometaša PSG. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tako so samozavestno stopili v stik z vodstvom PSG in mu sporočili, da so za nakup Mbappeja pripravljeni plačati 300 milijonov evrov. Parižani so bili navdušeni nad ponudbo, saj po tem, ko je mladi zvezdnik javno oznanil, da prihodnje leto, ko mu poteče sodelovanje s pariškim klubom, ne namerava podaljšati pogodbe, nočejo izgubiti Mbappeja brez denarnega nadomestila za odhod. ''Če želi Kylian ostati pri nas, mora pred tem podaljšati pogodbo. Nočemo zastonj izgubiti najboljšega nogometaša na svetu. Tega si ne smemo privoščiti,'' je odločen predsednik Nasser Al-Khelaifi.

Zavrnil kar 700 milijonov evrov

Mbappe bo tako moral še to poletje zapustiti Pariz, če si ne bo premislil in podaljšal pogodbe. Čeprav je Al-Hilal Mbappeju spektakularno ponujal največji zaslužek v zgodovini športa, saj bi hitronogi napadalec zgolj v enem letu zaslužil neverjetnih 700 milijonov evrov, Francoz o tem, da bi se tako mlad preselil na Arabski polotok in zapustil Evropo z vsemi svojimi nogometnimi čari, ni želel niti razmišljati.

Al Hilal se je po tem, ko ni mogel pripeljati Mbappeja, ogrel za možnost prihoda Victorja Osimhena. Za nigerijskega napadalca, velikega junaka Napolija, ki je klubu iz mesta pod Vezuvom pomagal do tako želenega scudetta, je ponudil 130 milijonov evrov. Prvi mož Napolija Aurelio De Laurentiis je ponudbo zavrnil. 24-letni Afričan tako ostaja pri Neapeljčanih, s katerimi ga veže pogodba do leta 2025. Foto: Reuters

Zavrnil je vsakršno možnost dogovora s Savdijci in spravil v dodatno slabo voljo klubsko vodstvo. Trmasto namreč vztraja pri svoji nameri, da bi oddelal pogodbo do konca v dresu PSG, nato pa prihodnje leto zapustil Parižane kot prosti igralec. In se najverjetneje podal k madridskemu Realu, s katerim se spogleduje zadnja leta.

Bo Ancelotti spremenil mnenje?

Kylian Mbappe ni odpotoval s PSG na turnejo v Azijo. Foto: Guliverimage Vodstvo PSG si zamišlja drugačen scenarij. Mbappeja bi najraje prodalo še to leto in se zadovoljilo z odškodninskim zneskom. V Španiji je bilo v zadnjem obdobju zaslediti namigovanja, kako so Parižani pripravljeni letos prodati Mbappeja belim baletnikom za 250 milijonov evrov. Za četrt milijarde evrov, kar bi bil nov svetovni rekord, večji od nakupa Neymarja, ki se je pred leti iz Barcelone preselil na Park Princev za 222 milijonov evrov.

Španski novinar Ramon Alvarez de Mon, ki sodeluje tudi s športnim dnevnikom Marca, poroča o tem, kako je Real za letošnji nakup Mbappeja pripravljen plačati največ 230 milijonov evrov, kar bi bil tudi nov svetovni rekord, a so javnost dodatno zmedle besede Carla Ancelottija, ki je po nedavni zmagi na prijateljski tekmi v ZDA nad Manchester Unitedom (2:0) dejal, kako je zadovoljen z zdajšnjo zasedbo in ne potrebuje dodatnih okrepitev. No, morda je po sobotnem bolečem porazu v ''el clasicu'' proti Barceloni (0:3) vendarle spremenil mnenje. Ancelotti bo sicer po koncu sezone zapustil Madrid in se odpravil v Brazilijo.

Mama Kyliana obožuje Liverpool

Usoda Mbappeja tako ostaja negotova, za zasuk v poletni sagi, ki bi lahko ponudila nov svetovni rekord, pa je poskrbela omemba scenarija, ki bi delno zadovoljil tudi PSG in Real. Javnosti ga je predstavil angleški tabloid Mirror. Že v soboto je poročal o tem, kako naj bi se v igro za naklonjenost Mbappeja vključil tudi Liverpool.

Bi lahko Jürgen Klopp v prihodnji sezoni vodil tudi Kyliana Mbappeja? Foto: Reuters

Angleški velikan, ki v tej sezoni pod vodstvom Jürgena Kloppa zaradi slabših nastopov v domačem prvenstvu ne bo igral v ligi prvakov, naj bi v svoje vrste vabil slovitega Francoza, pri tem pa skušal izkoristiti dodaten kredit, simpatije Kylianovih staršev. Fayza Lamari, mati francoskega superzvezdnika, namreč obožuje Liverpool. Je njegova strastna navijačica. Rdeči so ga skušali privabiti na Anfield že pred šestimi leti, ko je kot najstnik izstopal pri Monacu, a je na koncu obveljalo pri donosni ponudbi PSG.

Rdeči prenovili zvezno vrsto

V zvezni vrsti Liverpoola v sezoni 2023/24 ne bo več Jordana Hendersona. Foto: Reuters In kakšna je ideja Liverpoola? Mbappe bi se preselil v mesto kuštravcev kot posojeni nogometaš PSG. Zgolj za sezono 2023/24. Liverpool bi nase prevzel ogromno stroškov, kar bi zagotovo ustrezalo pariškemu klubu, plačal bi tudi dodaten znesek, po koncu sezone pa bi lahko nato Mbappe kot prost igralec izbral novega delodajalca in se najverjetneje pridružil dolgoletni želji, evropskemu rekorderju Realu. Tako je na vidiku nepričakovan razplet, katerega se v preteklosti ni omenjalo.

Liverpool bo uradno v novo sezono vstopil 13. avgusta, ko bo v uvodnem krogu angleškega prvenstva gostoval pri Chelseaju. Na tej tekmi bo predstavil močno spremenjeno zvezno vrsto. Kapetan Jordan Henderson se je pridružil Gerrardovem Al Ettifaqu v Savdski Arabiji, Fabinho pa je tik pred sklenitvijo dogovora z Al-Ittihadom. Rdeči so zato prenovili zvezno vrsto. Iz Brightona so pripeljali argentinskega reprezentanta, aktualnega svetovnega prvaka Alexisa Mac Allisterja, iz Leipziga je prišel mladi Madžar Dominik Szoboszlai, Liverpool pa si tudi prizadeva, da bi iz Southamptona pripeljal Nizozemca Romea Lavio.

Mbappe je zadnjo tekmo za PSG odigral 21. julija, ko je v prijateljskem srečanju postavil končni rezultat proti novopečenemu prvoligašu Le Havre, ki ga vodi slovenski strateg Luka Elsner. Foto: Guliverimage

Če bo v napadu ostal Egipčan Mohamed Salah, bi lahko rdeči, okrepljeni z Mbappejem, ponudili marsikaj. Tu so namreč še Luis Diaz, Darwin Nunez in Cody Gakpo. Trener Klopp bi imel tako sladke težave pri izboru udarnih napadalcev, Liverpool, ki je na zadnjem pripravljalnem srečanju napolnil mrežo Leicester Cityja (4:0), pa bi se čez noč vrnil na ožji seznam kandidatov za naslov.

Med klubi, ki spremljajo dogajanje in se nadejajo, da bi lahko v svojih vrstah pozdravili Mbappeja kot posojenega nogometaša PSG, pa naj Liverpool ne bi bil osamljen. Podobne namere imajo tudi Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter in celo Barcelona. Poletje bo tako še dolgo in pestro, seznam velikanov, ki bi z veseljem sprejeli francoskega nogometnega asa, je vse prej kot skop.