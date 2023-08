Rekorden nakup Liverpoola. Kane že v Münchnu, a ...

Pod enega najbolj odmevnih prestopov tega poletja se bo podpisal Harry Kane. Pri 30 letih se bo prvič odpravil v tujino in okrepil Bayern. Bavarci so že našli skupen jezik s Tottenhamom, za izkušenega Angleža, od katerega pričakujejo ogromno, bodo odšteli več kot 100 milijonov evrov. Sky Sports poroča o tem, da bi lahko Kane prvič v dresu novega kluba nastopil že v soboto, ko se bosta na Allianz Areni za nemško superpokalno lovoriko pomerila prvak Bayern in pokalni zmagovalec RB Leipzig.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴



Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.



Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.



Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

Kana, kralja strelcev, ki z zadetki izstopa tako v angleškem prvenstvu kot tudi izbrani vrsti, čaka dres s številko 9, Bayern pa je z njegovim prihodom prepričan, da je našel več kot dostojnega naslednika Roberta Lewandowskega. "Delamo s polno paro. To lahko potrdim, saj ni več skrivnost. A dokončne odločitve še ni. Ni še podpisane pogodbe. In dokler pogodba ni podpisana, trener ne more govoriti o igralci, kar pač še ni njegov," je o prihodu Kana na petkovi novinarki konferenci govoril trener Thomas Tuchel.

Ekvadorec odhaja v Liverpool, padel bo britanski rekord

Angleški nogometni velikan Liverpool se je po poročanju otoških medijev dogovoril za rekordno britansko prestopno ceno 110 milijonov funtov (127 milijonov evrov) za vezista Brightona, Moisesa Caiceda. Komaj 21-letni ekvadorski reprezentant je bil vse poletje tarča Chelseaja, Brighton pa zanj ni želel spustiti cene.

Jürgen Klopp: “I got told I can confirm the Moisés Caicedo deal is agreed with the club”. 🚨🔴 #LFC



“With the player, we will have to see. Medical today? I can’t tell you, I don’t know”.



“We give it a go and the club have really stretched it to be honest”. pic.twitter.com/N0A95oTPLn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

Zdaj se zdi, da so vskočili rdeči in "ugrabili" posel za dokončanje prenove svoje sredine po odhodih Jordana Hendersona in Fabinha. To je na petkovi novinarski konferenci dejal tudi trener Jürgen Klopp. Caicedo bo tako ponovno združil moči z Alexisom Mac Allisterjem, argentinskim zmagovalcem svetovnega prvenstva, ki je junija zapustil galebe in se preselil na Anfield.

Po pisanju medijev bo moral Liverpool odšteti rekordno vsoto za Caiceda, ki bo zasenčila prejšnji britanski rekordni prestop v višini 107 milijonov funtov (124 milijonov evrov), ki ga je Chelsea januarja plačal za Enza Fernandeza portugalski Benfici. To bi pomenilo tudi izjemen dobiček za Brighton, ki je leta 2021 pripeljal Caiceda iz ekvadorske ekipe Independiente del Valle za štiri milijone funtov (4,62 milijona evrov).