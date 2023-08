Šeško navdušuje navijače Leipziga, zdaj ima besedo trener

Mladi napadalec Benjamin Šeško je s prestopom iz Salzburga v Leipzig, vrednim 24 milijonov evrov, podrl slovenski rekord. Čeprav pri nemških rdečih bikih, ki bodo v tej sezoni nastopili v ligi prvakov, v prejšnji pa so osvojili pokalno lovoriko, vlada izjemna konkurenca v konici napada, nekdanji nogometaš Krškega in Domžal upa na priložnost že na superpokalnem dvoboju z Bayernom. O prvi lovoriki v sezoni 2023/24 se bo v Nemčiji odločalo v soboto, 12. avgusta, na stadionu Allianz Arena v Münchnu.

Mladi slovenski as je v Nemčiji vse bolj priljubljen. Tako je po zmagi nad Las Palmasom podaril navijačem dres. Foto: Guliverimage

To bo velik izziv za Šeška, saj se bo že mesec po tem, ko se je pridružil Leipzigu, potegoval za prvo nemško lovoriko. Pri 20 letih ga čaka še veliko dokazovanj. Vodstvo kluba od njega veliko pričakuje, če sklepamo po tem, kako uspešno je nastopal na pripravljalnih tekmah ter navduševal z zavzetostjo in razkošnostjo znanja na treningih, pa bi lahko pri enem najboljših nemških klubov pustil velik pečat. Že pri Salzburgu si je moral ob ostri konkurenci sam izboriti priložnost in mesto v začetni enajsterici. Podoben izziv ga čaka pri Leipzigu, kjer v napadu ne manjka kakovostnih soigralcev.

Tako so napovedali morebitno začetno enajsterico Leipziga v sezoni 2023/24 na uradni strani nemške bundeslige. Foto: zajem zaslona

Če sklepamo po napovedi najboljše enajsterice Leipziga na spletni strani uradnega tekmovanja nemške bundeslige, samozavestnega in še kako motiviranega Slovenca čaka še dolg boj za zagotovitev polne minutaže. V konici napada sta bila namreč prikazana Belgijec Loic Openda in Nizozemec Xavi Simons, na položajih krilnih napadalcev pa Nemec Timo Werner in Španec Dani Olmo. Dodaten dokaz o tem, kako huda je konkurenca, je tudi podatek, da je Leipzig zaradi gneče v napadu Real Sociedadu posodil portugalskega napadalca Andreja Silvo.

Sladke težave trenerja Rosa

Trener Leipziga je lahko za zdaj zelo zadovoljen s tem, kar je mladi slovenski golgeter prikazal na pripravljalnih tekmah. Šeško je v izjemni strelski formi. To je dokazal tudi na generalki za nemški superpokal. V soboto se je izkazal na srečanju z Las Palmasom. V igro je vstopil na začetku drugega polčasa in v 54. minuti po strelu z glavo postavil končni rezultat 3:0.

Trener rdečih bikov Marco Rose ima sladke težave z izbiro udarnih napadalcev. Na generalki za nemški superpokal je mlademu Slovencu namenil nastop v drugem polčasu. Foto: Guliverimage

Trener Rose je na sobotni tekmi v prvem polčasu v napad postavil Belgijca Loisa Opendo, ki je v poletnem prestopnem roku za 38 milijonov evrov, kar je rekorden nakup v zgodovini kluba, v Leipzig prispel iz Francije (Lens), in Nemca Tima Wernerja, ki se je lani vrnil iz Chelseaja.

Šeško si v Leipzigu deli slačilnico tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom. Foto: Guliverimage

V drugem delu sta v napadu sodelovala Šeško in mladi Nizozemec Xavi Simons, ki ga je Leipzigu posodil PSG. Od 24. minute je igral nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, Leipzig pa je dokazal, da je pripravljen za začetek sezone, od katere pričakuje ogromno.

Šeško je zatresel mrežo Las Palmasa v 54. minuti. To je bil njegov že šesti zadetek v pripravljalnem obdobju. Foto: Guliverimage

V prejšnji sezoni se je v ligi prvakov prebil med 16 najboljših, nato pa priznal premoč poznejšemu prvaku Manchester Cityju. Tokrat želi storiti še korak naprej. Čeprav je ostal brez treh zelo pomembnih igralcev, ki so se preselili na Otok, to so Hrvat Joško Gvardiol (Manchester City), Francoz Christopher Nkunku (Chelsea) in Madžar Dominik Szoboszlai (Liverpool), je prepričan, da lahko s prevetreno zasedbo vztraja v boju za lovorike tako doma kot tudi v Evropi. Pri tem računa tudi na pomoč Šeška, pred katerim je obdobje dokazovanja v najtežji konkurenci, s katero je imel do zdaj opravka v karieri.