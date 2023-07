Sanjski debi mladega Slovenca

Lepšega začetka v dresu RB Leipziga si slovenski reprezentant Benjamin Šeško ne bi mogel želeti. 20-letni slovenski napadalec je na svojem debiju tekmo začel v prvi postavi, nato pa se v 23. minuti tekme že vpisal med strelce, ko je zadel za 2:0. Le tri minute kasneje je zadel še drugič, v 36. minuti pa še tretjič. Za Leipzig so se med strelce ob visoki zmagi na koncu s 7:0 vpisali še Fabio Carvalho, Cenny Neumann in Winners Osawe.

