Slovenski čudež na Danskem, ki se zgodi enkrat na sto let

Navijači Köbenhavna so bili pred 19 leti prepričani, da bodo njihovi ljubljenci po zmagi v Novi Gorici premagali takratnega slovenskega prvaka tudi na stadionu Parken. Nato so doživeli šok, vrtnice so odigrale popolno tekmo in danskega favorita senzacionalno izločile po zmagi s 5:0. Foto: Guliverimage

Statistika ni zaveznica Olimpije in Celja. V Evropi namreč v treh desetletjih, odkar slovenski klubi nastopajo v mednarodnih tekmovanjih, še ni bilo junaka, ki bi si po porazu z vsaj dvema zadetkoma na povratni tekmi zagotovil napredovanje. Ljubljančani in Celjani tako v četrtek potrebujejo čudež, kakršnega Slovenija še ni dočakala. Imenitno vodilo zanje je lahko podvig Gorice, ki se je pred 19 leti v Köbenhavnu nad presenečenimi in nebogljenimi danskimi favoriti znesla do te mere, da je zmagala s kar 5:0.

V četrtek nogometaše Olimpije in Celja čakata zelo zahtevni nalogi v Evropi. Zmaji bodo na povratni tekmi play-offa kvalifikacij za ligo Europa poskušali v Bakuju vrniti milo za drago Qarabagu za poraz v Ljubljani (0:2), grofje pa se želijo Maccabiju na povratni tekmi konferenčne lige v knežjem mestu maščevati za nedaven visoki poraz v Tel Avivu (1:4).

Celjani so v nedeljo v derbiju 1. SNL v gosteh ugnali Olimpijo s 4:2. Če bi z enakim rezultatom v četrtek v knežjem mestu premagali Maccabi, bi še vedno izpadli iz boja za skupinski del konferenčne lige. Foto: Nik Moder/Sportida

V zgodovini evropskih tekmovanj, v kateri je slovenske barve branilo 13 klubov (Celje, Domžale, Drava, Gorica, Interblock, Izola, Koper, Korotan, Maribor, Mura, Olimpija, Primorje in Rudar Velenje), se je že večkrat dogajalo, da je predstavnik Slovenije na prvi tekmi izgubil z najmanj dvema zadetkoma razlike. Priložnosti za čudežni preobrat je bilo ogromno, a so vedno ostale neizkoriščene. Na povratnih srečanjih si slovenski klubi niso priigrali rezultata, ki bi jih popeljal do napredovanja, ampak so še vedno izpadli. To je slaba statistična popotnica za Olimpijo in Celje, ki bosta v četrtek za napredovanje potrebovala prepričljivi zmagi.

Olimpija je bila blizu, a ...

Od vseh slovenskih klubov je bila po prvotnem porazu z vsaj dvema zadetkoma še najbližje pozitivnemu razpletu Olimpija. In to lani, ko je v kvalifikacijah za konferenčno ligo, takrat je zmaje vodil še Albert Riera, zdajšnji strateg Celjanov, najprej v 2. krogu izgubila v gosteh pri romunskem Sepsiju (1:3), nato pa na povratni tekmi zaigrala bolje in redni del v Stožicah dobila z 2:0.

Olimpija je lani izpadla v Evropi proti Sepsiju po izvajanju 11-metrovk. Po 120 minutah je bila boljša z 2:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če bi v prejšnji sezoni še veljalo pravilo zadetka v gosteh, ki ga je Uefa odpravila pred štirimi leti, bi napredovali zmaji, tako pa se je v Ljubljani igral podaljšek. Ker je ostalo pri 2:0, so o zmagovalcu odločale 11-metrovke. Gostje so bili natančnejši, Olimpija je izpadla. Neslaven niz slovenskih klubov, ki so poskušali na povratni tekmi nadoknaditi zaostanek vsaj dveh zadetkov, še enkrat ni postregel s srečnim koncem.

Zadišalo po veliki senzaciji Koprčanov Koprčane je na povratni tekmi z Dinamom že v 7. minuti v vodstvo popeljal Enes Handanagić. Foto: Vid Ponikvar Zgodilo se je tudi, da slovenskemu klubu na povratni tekmi do napredovanja ni pomagala niti zmaga s tremi zadetki (3:0). Tako je bilo pred 13 leti, ko je svoj edini državni naslov proslavljal Koper, nato pa je žreb odločil, da se bo v Evropi udaril z zagrebškim Dinamom. Hrvaški velikan je na prvi kvalifikacijski tekmi za ligo prvakov nadigral Primorce in zmagal s 5:1, na povratnem dvoboju v Novi Gorici pa je sledila neverjetna drama. Koper se je spogledoval z zgodovinskim podvigom, saj je vodil že s 3:0, Zagrebčani pa so imeli po izključitvi Igorja Bišćana zadnjih 13 minut igralca manj. Pogumnim Koprčanom se v mestu vrtnic le ni izšlo, ostalo je pri pirovi zmagi s 3:0. Ravno takšni, kakršna bi v četrtek še kako prav prišla Olimpiji in Celju.

Nepozabna danska pravljica Gorice

Pavel Pinni je z Gorico osvojil tri zaporedne naslove slovenskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Celju in Olimpiji, trenutno vodilni ekipi 1. SNL in branilcem dvojne slovenske krone, pa bi v četrtek prišel še bolj prav podvig, ki ga je leta 2004 spisala Gorica. Še danes velja za enega največjih čudežev, kar jih je v Evropi spisal slovenski klub. Kaj se je zgodilo? Vrtnice so bile takrat najboljše v Sloveniji, pod taktirko Pavla Pinnija pa jim je šlo odlično tudi v Evropi. Najprej so gladko izločile estonsko Floro (4:2 in 3:1), nato pa so se namerile na neugodnega tekmeca, danskega prvaka Köbenhavn. Skandinavci so na prvi tekmi v Novi Gorici upravičili vlogo favorita. Zmagali so z 2:1, dišalo je po gladkem napredovanju Dancev. Iz te moke pa vendarle ni bilo kruha.

Četrtega avgusta 2004 je Gorica poskrbela za senzacijo, ki je odmevala po vsej Evropi. Slovenski prvak je v nasprotju z vsemi napovedmi zmagal s kar 5:0, pomendral Dance in se uvrstil v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov.

"Na Danskem smo domačina, ki je bil velik favorit, povsem povozili. To je bila tekma, ki jo bo težko ponoviti, zgodi se samo enkrat na ne vem koliko let. Takrat smo imeli zelo dobro ekipo in bili sproščeni. Steklo nam je in odigrali smo res popolno tekmo. Danci, ki so v klub že pripeljali dve okrepitvi za tekmi naslednjega kroga proti Monacu, niso mogli verjeti, kaj se jim je zgodilo. Bili so povsem potolčeni. Žoga je stekla in začeli smo se igrati z njimi, oni pa so delali napako za napako," je o pravljičnem preobratu Novogoričanov v Skandinaviji pred leti v Sobotnem intervjuju na Sportalu obujal spomine takratni strateg Pinni.

Takrat sta dva zadetka dosegla napadalca Jani Šturm in Aleksandar Rodić, enkrat pa je v polno zadel legendarni kapetan, pozneje pa večkratni trener Miran Srebrnič.

Vseh pet zadetkov Gorice s srečanja v Köbenhavnu si lahko ogledate tukaj.

Novogoričani se, čeprav so ob polčasu vodili že s 3:0, niso ustavljali, ampak še bolj napadli tekmeca. "Ni bilo druge, drugače nismo znali igrati. Tudi ko smo vodili s 3:0, se nismo ustavljali, kar se nam je obrestovalo, saj smo še kar naprej zadevali. Mislim, da se takrat sploh nismo zavedali, kaj smo dosegli. Tudi po tekmi ni bilo posebno veselo. Popili smo sok in nasvidenje," je v pogovoru z Rokom Viškovičem poudaril trofejni primorski strateg, ki se je pozneje iz osebnih razlogov, o katerih ni hotel razglabljati v javnosti, umaknil iz nogometnega življenja in nehal voditi moštva.

Navijači Köbenhavna 4. avgusta 2004 kar niso mogli verjeti, kaj se dogaja na zelenici stadiona Parken. Foto: Guliverimage

Predstavo Gorice na Danskem je ocenil kot popolno, o tem, kako veliko čast so doživeli, pa pričajo tudi prizori s tekme, ko so šokirani navijači Köbenhavna po zaostanku z 0:4 z aplavzom nagrajevali akcije vrtnic, domačim nogometašem, ki so pričakovali povsem drugačen potek srečanja, pa namenjali tudi žvižge. To je bil prekrasen dan za slovenski klubski nogomet. Kako pa bo v četrtek?

Če bi Olimpiji in Celju uspel podvig, bi se pisala zgodovina, saj bi imela Slovenija prvič dva udeleženca skupinskega dela evropskih tekmovanj. Enega v evropski ligi, drugega v konferenčni ligi. Če bosta neuspešna, čaka tolažilna nagrada, dolga evropska jesen v konferenčni ligi, le Olimpijo, Celjani pa bi v tem primeru končali sezono in se osredotočili na nastope v domačih tekmovanjih, v katerih jim gre za zdaj imenitno.