V živo: Olimpiji se ni izšlo po željah, polom Slovana in Dinama

Slovenski prvak Olimpija je v Bakuju remiziral s Qarabagom (1:1). Prvak Azerbajdžana je tako ubranil prednost s prve tekme v Ljubljani (2:0) in se uvrstil v skupinski del evropske lige, zmaji pa bodo deležni tolažilne nagrade, nastopa v skupinskem delu konferenčne lige. Zmaji so še osmič v klubski zgodovini ostali brez zmage na povratni tekmi po uvodnem porazu z dvema zadetkoma razlike. Kenan Bajrić (Slovan) je izpadel po teniškem porazu na Cipru (2:6), zagrebški Dinamo pa je doživel boleč poraz v Pragi (1:4).

V Bakuju so se prvi razveselili zadetka gostitelji. Qarabag je sredi prvega polčasa prek Turala Bayramova zatresel mrežo Matevža Vidovška. Branilec azerbajdžanskih prvakov je zadel z bele točke, na katero je sodnik pokazal po prekršku Aljaža Krefla nad Andrarejem. Zmaji so se znašli v nehvaležnem položaju, Qarabag je skupno vodil že s 3:0, a je v 36. minuti le posijal kanček upanja za goste iz Ljubljane. Portugalec Diogo Pinto, eden izmed številnih poletnih okrepitev Olimpije, je izenačil na 1:1 in prekinil post evropskih zadetkov slovenskih prvakov, ki je trajal več kot 300 minut. To je bil tudi edini strel zeleno-belih v okvir vrat Qarabaga v prvem polčasu, ki se je končal brez zmagovalca. Kmalu po zadetku je sicer španski delivec pravice po posredovanju VAR preklical najstrožjo kazen v korist Olimpije, ko je v kazenskem prostoru gostiteljev padel Nemanja Motika.

V drugem polčasu je v 52. minuti zadišalo po novem vodstvu Qarabaga. Vratar Olimpije Vidovšek je bil že premagan, a je Abdellah Zoubir poslal žogo tik mimo vratnice. Ljubljančani so v nadaljevanju zaigrali na vse ali nič. Časa za preobrat je bilo vse manj, zato je zmaje zapravljena priložnost, rezervist Mustafa Nukić je v 79. minuti iz ugodnega položaja po podaji Nemanje Motike poslal žogo visoko čez vrata in se prijel za glavo, še toliko bolj bolela. Olimpija lovi zadetek za vodstvo z 2:1, s katerim bi bila od morebitnega vstopa v podaljšek oddaljena le še en zadetek. V 85. minuti je dlani domačega vratarja ogrel Aljaž Krefl, rezultat pa se kljub petminutnem sodnikovem podaljšku ni več spreminjal. Zmaji so tako ostali brez skupinskega dela lige Europa, jesen bodo nadaljevali v konferenčni ligi, tekmece pa izvedeli na petkovem žrebu.

Začetna enajsterica Olimpije:

💚 Na igrišče bo stopila naslednja enajsterica! Tokrat v prvi postavi Motika, Krefl in Karamatić. Sualehe zaradi rdečega kartona brez nastopa. pic.twitter.com/5VdmyEe8jc — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 31, 2023

Zmaji nadaljujejo neuspešen niz. Natanko dva zadetka so po prvi tekmi, v preteklosti je v tekmovanjih pod okriljem Uefe tudi še veljalo pravilo o pomembnosti zadetkov v gosteh, zaostajali osemkrat in na povratni tekmi vselej ostali brez zmage kot tudi napredovanja.

Olimpija je v Evropi osemkrat prvo tekmo izgubila z dvema zadetkoma razlike, na povratnih dvobojih pa ni vknjižila niti ene zmage. Olimpija : AEK Atene/Grč (1996) 0:2 (doma) in 0:4 (v gosteh)

Olimpija : Makedonija GP/SMk (1998) 2:4 (v gosteh) in 1:1 (doma)

Olimpija : Anderlecht/Bel (1999) 1:3 (v gosteh) in 0:3 (doma)

Olimpija : Bröndby/Dan (2001) 2:4 (doma) in 0:0 (v gosteh)

Olimpija : Široki Brijeg/BiH (2010) 0:2 (doma) in 0:3 (v gosteh)

Olimpija : Spartak Trnava/Slk (2018) 0:2 (doma) in 1:1 (v gosteh)

Olimpija : Santa Clara/Por (2021) 0:2 (v gosteh) in 0:1 (doma)

Olimpija : Qarabag/Aze (2023) 0:2 (doma) in 1:1 (v gosteh)

Nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić je s Slovanom, serijskim prvakom Slovaške, na Cipru branil tesno prednost, a nato proti Arisu iz Limasola izgubil kar z 2:6. Nekdanji up Triglava in Maribora Žan Celar doma s švicarskim Luganom skuša nadoknaditi zaostanek iz Belgije, ki ga je prejšnji teden ustvaril v Bruslju pri Unionu (0:2), škotski Aberdeen, pri katerem Ester Sokler v začetku sezone v igro praviloma vstopa ob koncu srečanj, pa gosti švedski BK Häcken. Prvi dvoboj se je v Skandinaviji končal brez zmagovalca (2:2).

Vsi poraženci play-offa evropske lige bodo nastopili v skupinskem delu konferenčne lige. Tako sta si med drugim zgodovinski uspeh, dolgo evropsko jesen, prvič zagotovila tudi predstavnika BiH (Zrinjski Mostar) in Ferskih otokov (KI Klaksvik), ki pa si lahko danes zagotovita še večjo nagrado, udeležbo v skupinskem delu evropske lige.

Žreb skupinskega dela lige Europa bo v petek ob 13. uri.

