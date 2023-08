Tri okrepitve Olimpije, za odškodnino tudi Slovenec

NK Olimpija je v zadnjih 24 urah podpisal štiri nove nogometaše. V sredo napadalca Redija Kaso, v četrtek popoldne pa so potrdili prihod še treh. Prihajajo 20-letni nigerijski obrambno naravnani vezist Peter Agba, 26-letni srbski branilec Marko Mijailović in slovenski krilni nogometaš Marko Brest. Na zadnji dan poletnega prestopnega roka v prvi slovenski ligi so novosti predstavili tudi v Domžalah, Bravu, Radomljah in Aluminiju.

Olimpija je vendarle pripeljala tudi slovensko okrepitev in zanjo plačala odškodnino. Marko Brest, ki je na začetku svoje prve prvoligaške sezone zabil dva gola, je podpisal do leta 2026. V zadnjih dveh letih je dres Aluminija oblekel na 69 tekmah. Med strelce se je vpisal devetkrat, nazadnje prav proti Olimpiji. Prihaja sicer iz nogometne šole ptujske Drave. Je mladi reprezentant Slovenije, za katero je doslej nastopil trikrat.

"Veselim se novega izziva, gre za pomemben korak naprej v moji karieri in potrditev dosedanjega dobrega dela. Hvala dosedanjim soigralcem, trenerju in vsem ljudem pri Aluminiju, da so mi omogočili uspešno razvojno pot ter razumeli mojo željo po odhodu," je povedal 21-letnik iz Juršincev pri Ptuju. "Zahvala Olimpiji za izkazano zaupanje, ki bi ga rad čim hitreje povrnil s predstavami na igriščih. Imam visoke cilje, ki so povezani z moštvenim uspehom. Prestopno dogajanje je trajalo nekaj časa, vendar odločitev o tem, kje bom nadaljeval kariero, ni bila zahtevna. Ko so mi vodilni možje kluba predstavili projekt, smo hitro našli skupen jezik. Začutil sem, da je ustrezen trenutek za naslednjo stopničko, in verjamem, da prestop k aktualnemu prvaku pomeni pravo potezo."

Zadnjo vrsto Olimpije pa je okrepil 26-letni srbski nogometaš Marko Mijailović. V domačem prvenstvu je odigral že več kot 130 tekem, januarja pa je debitiral za člansko reprezentanco Srbije. Nigerijec Peter Agba pa se v Ljubljano seli iz Zagreba, kjer se je razvijal pri drugoligašu NK Dubrava.

Olimpija je pripeljala že 12 novincev. Od ključnih igralcev je za odškodnino, višjo od dveh milijonov, odšel Svit Sešlar. Matevž Vidovšek in Timi Max Elšnik, o odhodu katerih se je govorilo največ, za zdaj ostajata v Stožicah.

Pečar okrepil napad Brava

Zadnji dan prestopnega roka v Sloveniji je NK Bravo okrepil mladi Martin Pečar. S statusom posojenega igralca FK Austria Wien se Pečar po petih letih vrača v Ljubljano, kjer bo zaostril konkurenco v napadu.

Če se v slovenski prvi ligi prestopni rok končuje že 31. avgusta opolnoči, pa se drugih po Evropi prvega septembra. Bo pa v trenutno najbolj vroči nogometni destinaciji, Savdski Arabiji, potekal še do 20. septembra.

Tudi Radomljani dobili nova nogometaša

Tako kot številni klubi po Evropi je zadnji dan prestopnega roka nove moči dobil tudi slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje. Po poročanju Transfermarkta bosta kot posojena igralca radomeljski dres nosila Hrvat Dominik Prpić in Brazilec Caio Da Cruz.

Prpič, 19-letni srednji branilec, prihaja iz splitskega Hajduka, Da Cruz, 21-letni napadalec, pa iz hrvaške Gorice.

Radomljani imajo po petih odigranih krogih tri točke za eno zmago ob štirih porazih in so predzadnji v Prvi ligi Telemach. V nedeljo jih čaka gostovanje pri Rogaški, poroča STA.

Kolobarić se vrača v Domžale

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je dobil pomoč v napadu. Trener Dušan Kosić bo lahko v prihodnje računal na starega znanca Daria Kolobarića, so sporočili iz kluba in dodali, da je 23-letnik podpisal dvoletno pogodbo.

Nekdanji mladi reprezentant je v sezoni 2020/21 za Domžale dosegel dvanajst golov. Po zaslugi dobrih iger je dočakal prestop v Belorusijo k Šahtarju Soligorsku, ob vrnitvi v Slovenijo pa je nedavno zastopal Koper in Gorico. Za vrtnice je v drugi polovici sezone zabil pet golov, natančen je bil tudi proti Domžalam v 33. krogu, ko sta se moštvi razšli z rezultatom 1:1.

"Lepo je priti nazaj v Domžale, v klub, kjer sem preživljal najlepše trenutke kariere. Upam, da bo tudi ta zgodba uspešna. V zadnjem letu dni sem nastopal v domačem prvenstvu, zato mi okolje seveda ni tuje. Spremljal sem ekipo, rezultate in nedavne spremembe. Prepričan sem, da težav z vklopom v ekipo ne bo. Pomagam lahko takoj, se pa vsekakor veselim ponovnega snidenja s fanti," je povedal Kolobarić za spletno stran kluba.

Šubarić novi član Aluminija

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je ekipo okrepil z desnim bočnim branilcem Mariom Šubarićem. Kot so sporočili iz kluba, se 23-letnik v Kidričevo seli iz druge ekipe nemškega Augsburga, poroča STA.

Šubarić, ki lahko igra tudi na položaju centralnega vezista, znajde pa se tudi na veznem položaju zvezne vrste, je kariero začel v domačih Našicah, od koder se je preselil k Osijeku, od tam pa še kot mladinec odšel v Nemčijo, kjer je najprej nosil dres Freiburga, sledil je prestop v Karlsruhe, Greuther Fürth in od tam k Augsburgu. Za drugo ekipo Augsburga je Mario Šubarić vknjižil 55 nastopov, ob tem je dosegel tudi dva zadetka.

"Vesel sem, da sem pridobil zaupanje strokovnega štaba. Želim pomagati ekipi, povrniti zaupanje vseh, ki so sodelovali, da sem se pridružil Aluminiju. Kidričevo se mi zdi izjemno okolje, da lahko v njem napredujem kot nogometaš. Ekipa je mlada, a zelo zanimiva, mislim, da sem se v ekipo dobro vklopil. Nedvomno bomo s soigralci na igrišču naredili vse, da čim bolje zastopamo rdeče-bele barve," je dejal Šubarić.

Kidričani pa so poskrbeli še za eno okrepitev, kot poroča Transfermarkt, so si od Celja izposodili 25-letnega napadalca Tina Matića.