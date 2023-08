Sešlar se je predstavil Turčiji, Lukaku ima nov klub

Slovenski prvak Olimpija se je od Svita Sešlarja poslovil pred dnevi, danes pa so mladega reprezentanta, pred katerim je svetla prihodnost, uradno predstavili še pri novem delodajalcu. Ambiciozni turški drugoligaš Eyüpspor, ki vodi na lestvici, ne skriva zadovoljstva ob prihodu 21-letnega zveznega igralca.

Svit Sešlar ise; ''Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımız Murat Özkaya’ya, Başkan Vekilimiz Fatih Kulaksız’a ve hocam Arda Turan’a bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Onlarla görüştükten sonra bu kararı vermek benim için çok kolay oldu. Sahada bana… pic.twitter.com/F2fKhWhiGM — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 29, 2023

Zanj je Olimpiji odštel najmanj dva milijona evrov, donedavni ljubljenec navijačev zmajev pa je ob sklenitvi dogovora s turškim klubom, pri katerem ga bo treniral sloviti Arda Turan, dejal: "Zelo sem vesel, da sem prišel v ta klub. Rad bi se zahvalil predsedniku Muratu Özkayi, pa Fatihu Kulaksizu in trenerju Ardi Turanu za njihovo zanimanje zame. Po pogovoru z njimi sem se zelo enostavno odločil. Potrudil se bom, da bom zaupanje, ki ste mi ga namenili, vrnil na igrišču. Upam, da bomo imeli dobro sezono, v kateri bomo osvojili prvenstvo."

Sešlar, njegov agent je nekdanji slovenski nogometaš Nenad Protega, bi lahko v dresu novega kluba prvič nastopil v soboto, ko bo vodilni Eyüpspor (v uvodnih treh krogih je osvojil maksimalnih devet točk ob razliki v golih 9:0) gostil Giresunspor.

Arabci se zanimajo tudi za Salaha

Bo Mohamed Salah v tej sezoni še naprej nosil rdeči dres? Foto: Reuters Liverpool se ozira po novih okrepitvah. Zanima se za Nizozemca Ryana Gravenbercha, ki se pri Bayernu ni izkazal in bi lahko kmalu zamenjal okolje. Na Otoku pa odmeva tudi govorica, da se Savdijci resno zanimajo tudi za prihod najboljšega igralca Liverpoola Mohameda Salaha.

CBS poroča, da je prvak Al Ittihad za Egipčana pripravljen odšteti kar 162 milijonov evrov. Če bi se Salah resnično odpravil v Savdsko Arabijo, bi si delil slačilnico tako z donedavnim soigralcem pri Liverpoolu Brazilcem Fabinhom kot tudi Francozoma Karimom Benzemajen in N'Golom Kantejem. Benzema je v na zadnjem srečanju proti Al Wehdi staknil poškodbo, tako da bo najverjetneje odsoten na petkovem derbiju proti Al Hilalu.

Beto nič več za Udinese

Portugalski nogometaš Beto se iz italijanskega Udineseja, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, seli k angleškemu Evertonu. Za 25-letnega napadalca je zasedba iz Liverpoola po poročanju italijanskih in angleških medijev odštela 31 milijonov evrov.

Beto je z Evertonom, ki je s tremi porazi na prav toliko tekmah začel novo sezono angleškega prvenstva, podpisal štiriletno pogodbo. Kariero je napadalec začel v Tiresu, kasneje pa v domovini zastopal še barve Montija in Portimonenseja, preden je pred dvema letoma prestopil k Udineseju. Za moštvo iz Vidma je na 65 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 22 golov.

Lopez podaljšal pogodbo z Barcelono

Fermin Lopez je poleti navdušil na pripravljalni tekmi proti Realu v ZDA. Foto: Reuters Fermin Lopez je do junija 2027 podaljšal pogodbo z Barcelono. Odkupna klavzula za 20-letnega nogometaša je nastavljena na kar 400 milijonov evrov. Lopez se je Barceloni pridružil poleti 2016 iz Betisa, nogometno pot pa je začel v rojstni Huelvi pri Recreativu. V Barceloni se je nato kalil v mladinskih vrstah in lani dosegel tudi odločilni gol, po katerem se je Barcelona veselila naslova španskega prvaka v konkurenci do 19 let.

Lani je Lopez med drugim igral tudi za Linares in na 37 tekmah dosegel 12 golov. Pred letošnjo sezono se je nato pridružil prvi ekipi Barcelone in debitiral na prvoligaški tekmi z Villarrealom, ki jo je Barcelona dobila s 4:3. Že pred tem pa se je prikupil navijačem, ko je na prijateljski tekmi v Dallasu zabil gol madridskemu Realu.

Lukaku bo odslej igral za Romo

Romelu Lukaku Foto: Reuters Romelu Lukaku se iz londonskega Chelseaja seli k Romi. Belgijski reprezentant bo v večnem mestu vsaj eno sezono igral kot posojen nogometaš. Lani je zdaj 30-letni Lukaku prav tako kot posojen nogometaš igral za milanski Inter. Po poročanju medijev na Apeninskem polotoku naj bi Lukaku na leto zaslužil 7,5 milijona evrov.

"Po treh dneh pogajanj je cilj dosežen," so o obisku športnega direktorja Tiaga Pinta in lastnika kluba Dana Friedkina zapisali novinarji časnika Gazzetta dello Sport. Belgijec je v karieri zastopal številne velike klube, poleg Interja in Chelseaja še Manchester United in Everton. Poklicno kariero je začel pri domačem Anderlechtu. V dolgi karieri je dosegel 287 golov, dodatnih 75 pa še za belgijsko izbrano vrsto, za katero je nastopil 108-krat.