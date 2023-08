Riera zbodel NZS: To ni človeško

Španski strateg Albert Riera po veliki zmagi, s katero so se Celjani še utrdili na vodilnem položaju in Olimpiji še bolj dali vedeti, da bodo v tej sezoni zelo resen kandidat za naslov prvaka, ni izžareval popolnega zadovoljstva. Podobno velja za dvakratnega strelca Celja Aljošo Matka, ki ni bil preveč zadovoljen s predstavo svojega moštva. Njegov trener je celo izpostavil, da sta tako Olimpija kot Celje odigrala dvoboj na ravni tretjeligašev, krivdo za to pa naprtil na pleča Nogometni zvezi Slovenije (NZS), zbodel pa še nekdanji klub in podporo občinstva. Pogled na bolj ali manj prazne tribune na derbiju kroga ga je razžalostil.

Derbi je po vseh zapletih glede prizorišča ter termina vendarle potekal na največjem nogometnem stadionu v Sloveniji. A čeprav sta se udarili v tej sezoni v Evropi najboljši slovenski ekipi, čeprav je vodilni prvoligaš gostovali pri branilcih naslova in čeprav se je Albert Riera s Celjani prvič mudil v Stožicah, svojem nekdanjem domu, na tribunah ni bilo toliko gledalcev, kot so jih pričakovali v domačem taboru. Dvoboj z dobrodelno noto, iztržek od prodanih vstopnicah je namenjen prizadetim v poplavah, je spremljalo dobrih dva tisoč ljubiteljev nogometa in se prepričalo, kako resno kandidaturo za osvojitev naslova je izstavilo Celje.

Celjani so spravili kar štiri žoge izza hrbta vratarja Olimpije Matevža Vidovška. Foto: Nik Moder/Sportida

Odkar je celjsko zasedbo prevzel Riera, gre prvakom iz leta 2020 v 1. SNL imenitno. V prejšnjem krogu so prvič skočili na vrh, po dragoceni in prepričljivi zmagi v Ljubljani, Olimpijo so premagali kar s 4:2, pa so prednost pred najbližjim tekmecem Mariborom povečali na dve točki. Pozneje so na svetovnem spletu zbodli Olimpijo in zapisali, kako je lamborghini več kot ferrari.

Ko je Riera v prejšnji sezoni vodil zmaje, je namreč večkrat poudarjal, kako vozi zeleno-beli ferrari, in ima najboljšo ekipo v Sloveniji, s katero bi ga zadovoljilo le prvo mesto. Slednjega je tudi osvojil, postal je tudi pokalni zmagovalec, ravno po dramatičnem finalu v knežjem mestu, kjer je po nepričakovano hitrem odhodu iz Ljubljane našel novo službo. Zdaj navdušuje s Celjani, po zmagi v Stožicah pa, čeprav je padel branilec naslova Olimpija, katero pozna še kako dobro, ni izžareval popolnega zadovoljstva.

Riera: Igrali smo kot tretjeligaši

Ljubljančani so se znašli v zaostanku že po 55 sekundah. Foto: Nik Moder/Sportida V svojem slogu perfekcionista je razloge za to našel tudi v napornem tekmovalnem ritmu, utrujenostjo in spoznanjem, da sta morala Olimpija in Celje začeti dvoboj že ob 17.30, ne pa zvečer, ko bi nogometaše spremljali bolj prijetni igralni pogoji.

"Tri točke so le tri točke. Enake so proti Domžalam, Mariboru … To sem povedal tudi igralcem. Zame to ni bila dobra tekma, med polčasoma sem dejal trenerju tekmeca, da igramo dvoboj na kakovostni ravni tretje lige. Kako je to možno? Kako je možno, da ekipi, ki znata toliko, igrata kot tretjeligaša? Zaradi igrišča? Dobro, igrišče ni najboljše, lahko se pritožujemo čez njega, a nismo igrali tako slabo zaradi tega, ker ne moreš kontrolirati žoge. Ne, dobro nismo igrali zaradi tega, ker nam je primanjkovalo svežine. Če pa nisi svež, ne moreš igrati atraktivno. Ne moreš igrati šova, spektakel, ki bi si ga ta dva kluba zaslužila. Izgubili smo preveč enostavnih žog, zato mi tekma ni bila všeč. Igralcem tudi nisem namenil veliko prijetnih besed, saj znamo in moremo igrati veliko bolje. Jih pa razumem," je španski strateg opozoril na okoliščine, ki so privedle do tega. Da so bili še pred nekaj dnevi na napornem gostovanju v več tisoč kilometrov oddaljenem Izraelu, da so imeli za pripravo na tekmi v Ljubljani na voljo le dan, moderen nogomet pa pač zahteva svežino in kakovostno fizično pripravo, če nameravaš igrati po svojih željah.

Nogometaši Olimpije se mu smilijo, ker ...

"Igralci morajo biti pripravljeni kot stroji. Če stroj ni pripravljen, če si utrujen, ne moreš pokazati vsega kar znaš, svojega talenta. No, danes se je to zgodilo. Obe ekipi sta bili mrtvi. Olimpija pa mora po vsem tem še leteti več kot 3000 km do Azerbajdžana. Kar smilijo se mi. Ne vem, kako bodo tam igrali. To ni človeško. Nogometna zveza lahko govori, kar hoče, a če hočejo gledati takšno raven tekem, potem v redu. Ta dva kluba, Celje in Olimpija, igrata fantastičen nogomet, in si ne zaslužita igrati na tej ravni. Lahko bi prestavili tekmo. To delajo tudi v drugih državah. Kaj je potem smisel? Je to tako težko razumeti? Ob 17.30 je bilo na stadionu 31 stopinj," je izpostavil še eno težavo, ki je po njegovem mnenju dodatno vplivala na slabšo igro obeh tekmecev in posledično še večjim napakam v obrambi, zaradi katerih je občinstvo videlo kar šest zadetkov. Ljubitelji nogometa se vedno razveselijo velikega števila zadetkov, trenerji pa na to gledajo drugače.

Javna pohvala Alberta Riere svojim varovancem:

TEAM!

Top EFFORT & Great WIN 💪🏻

It’s not how to start…it’s how to finish but what is in your pocket is done ✅

Another 3 points ***

Gremo Celje 💙💛🪄#gremocelje @NKCelje pic.twitter.com/lruUCAiDwf — Albert Riera (@11RIERA11) August 27, 2023

Igralci Celja in Olimpije so bili "mrtvi"

Riera pa je izpostavil še nekaj. "Ne le utrujenost po dolgi poti, ampak še vročina. Rad bi videl, da bi kdo iz pisarn prišel sem in odigral tekmo v takšnih okoliščinah, v katerih prihaja pogosteje tudi do poškodb. To ni človeško. Zaradi tega sem razočaran. Vem, da ne moremo ničesar spremeniti, a moram opozoriti, da je tega dovolj. Preprosto zaradi tega, ker imam rad to igro, in jo rad igram dobro," je podal kritiko krovni zvezi, da ni prestavila derbija, o katerem se je tako veliko razpredalo, na koncu pa je bilo prisotno toliko gledalcev, da bi lahko zapolnili osrednjo tribuno stadiona ŽAK.

S Celjani je v uvodnih petih nastopih od možnih 15 osvojil kar 13 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če bi Olimpija danes igrala bolje in nas premagala, bi ji čestital za zmago. A Olimpija ni mogla igrati dobro, ker je bila mrtva. Tako kot smo bili mi. Zame, iz zornega kota trenerja, je bila tekma upoštevaje taktične in tehnične zadeve eno mučenje. 'Disaster'. Ta dva kluba bi lahko pokazala bistveno več," ga je najbolj bolelo, da Slovenija ni bila priča pravcatemu spektaklu, ki bi ga lahko branilec naslova in vodilni prvoligaš, obe ekipi pozna Riera zelo odlično, priredila v Stožicah.

"Lahko bi uničili tekmeca, a nismo imeli prave zadnje podaje. Nisem bil srečen, a se ne morem pritoževati. Vem, kako so fantje garali za vse skupaj, kako so se trudili. Vedno dajejo vse od sebe," je pohvalil fante, da so bili boljši od Olimpije (4:2), in se z zmago utrdili na vodilnem položaju. To je bilo njegovo prvo gostovanje v Stožicah, na katerem se je pomeril proti nekdanjim soigralcem. Ljubljansko občinstvo ga ni sprejelo s simpatijami, navijaška skupina Green Dragons mu je podobno kot Mariu Kvesiću v drugem polčasu namenila kar nekaj žaljivk.

Celjani so še v četrtek gostovali v vročem Tel Avivu, tri dni pozneje pa v Stožicah premagali neposrednega tekmeca za naslov prvaka. To je prvi domači poraz Olimpije v prvenstvu, odkar jo vodi Joao Henriques. Foto: Guliverimage

Španec se s tem ni obremenjeval, po srečanju nam je skušal dopovedati, da se nista pomerila Riera in Olimpija, ampak Celje in Olimpija. Glede zmajev pa je še dodal, da je pričakoval v Stožicah drugačno kuliso. "Pričakoval sem več ognja, vendarle igra Olimpija v Evropi. Več podpore za njihovo ekipo, ki je osvojila dvojno krono. Zasluži si več. To bi potrebovala, a tega nisem videl. Z moje strani je bilo to žalostno gledati," ostaja stoodstotno osredotočen na vodenje svojega kluba, vse lepe stvari, ki jih je doživel z Olimpijo, pa so že preteklost. Zdaj se bo pozabaval z novim izzivom, v četrtek lahko s čudežno visoko zmago še ujame dolgo evropsko jesen, a bo moral v knežjem mestu, Uefa je vendarle dovolila izvedbo povratne tekme play-offa kvalifikacij proti Maccabiju na stadionu Z'dežele, nadigrati Izraelce. Prejšnji četrtek je izgubil z 1:4. "Ni važno, kako začneš, važno je, kako končaš," še ni rekel zadnje. Maccabiju bo skušal vrniti z enako mero in poskrbeti za še en uspeh. Pri tem mu bo v veliko pomoč tudi Rus Egon Prutsev, ki igra v vse boljši formi, že v uvodni minuti pa je kot na pladnju nesebično postregel Matku za prvi zadetek.

Matko: Olimpijo smo želeli še bolj uničiti

Hitri krilni napadalec Aljoša Matko je že v zadnjem krogu prejšnje sezone dvakrat zatresel mrežo Olimpije. Obramba zeleno-belih je imela z njim ogromne težave tudi v nedeljo, znova je bil uspešen dvakrat, po dvoboju pa podobno kot njegov trener Riera ni bil povsem zadovoljen. "Želeli smo zmagati. To smo tudi naredili, a nismo bili najbolj zadovoljni z igro. Zakaj? Zato, ker se nismo držali navodil trenerja. Hoteli smo, da bi Olimpija še bolj trpela, da bi imeli še večjo posest žoge. Da bi tekmeca rezultatsko še bolj uničili kot smo ga," je Belokranjec, ki je v karieri nosil tudi dres Olimpije in se je med srečanjem naposlušal žvižgov v strani ljubljanskega občinstva, dal vedeti, kako so Celjani nameravali Olimpijo premagati še z višjim rezultatom. Že tako so jo spravili v zagato, trener zmajev Joao Henriques je prejel nov glavobol, kar se tiče nezbranosti obrambe. Zeleno-beli so še na drugi tekmi zapored v prvenstvu prejeli štiri zadetke!

Aljoša Matko je na zadnjih dveh gostovanjih v 1. SNL proti Olimpiji dosegel kar štiri zadetke. Foto: Nik Moder/Sportida

Tudi Celjani so želeli dvoboj zaključiti z manj zadetki v svoji mreži. "Olimpija nam je dala dva gola. To se nam ne sme več dogajati. Hočemo zmagovati z ničlo,'' želi v bodoče nizati zmage brez prejetih zadetkov. Že v četrtek se ponuja nov izziv. Bo po tem napornem ritmu dovolj energije za domačo tekmo z Maccabijem? "Bo, evropske tekme vedno prinašajo dodatno motivacijo," je najbolj vroči strelec Celja v tej sezoni, ki bi bila lahko, če se dan pozna po jutru, tudi šampionska, prepričan, da bi lahko slovenski podprvaki v četrtek še namučili izraelskega velikana.