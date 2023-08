Zaplet, ki odmeva: Rogaška okrcala NZS in zagrozila z neigranjem

V soboto bi se morala za prvoligaške točke na Bonifiki pomeriti Koper in Rogaška. Dvoboja pa vendarle ni bilo, saj drugoligaški prvak ni zadostil kriterijem Nogometne zveze Slovenije (NZS). V svojih vrstah naj ne bi imel zadostno število doma vzgojenih igralcev. Rogaška ne skriva jeze in začudenja, saj je za dvoboj s Primorci kandidirala enaka zasedba, katere je teden poprej presenetila Maribor (2:2). V Rogaški Slatini so prepričani, da se jim godi krivica, glavni krivec v njihovih očeh pa je krovna zveza. V sporočilu za javnost so zapisali, da zahtevajo nov termin in povrnitev vseh stroškov, ki so nastali v soboto. Če tega ne bodo dočakali, ne nameravajo več igrati tekem pod okriljem NZS! To pa bi predstavljalo ogromno težavo, regularnost prvenstva bi bila po tako burnem začetku sezone še kako ogrožena.

Sezona, katero so v Rogaški Slatini doživljali kot nadaljevanje nogometne pravljice, za zdaj ne prinaša velikega zadovoljstva. Le nekaj mesecev po tem, ko je Rogaška postala drugoligaški prvak, v mestu pa so ji po zgodovinskem uspehu priredili slavnostni in še kako atraktivni sprejem, se okrog črno-belih postavljajo manj prijetna vprašanja.

Rogaška je zadnja na lestvici, še vedno ne more igrati domačih tekem v Rogaški Slatini, saj se je zavlekel postopek prenove stadiona, za nameček pa so se izbranci Oskarja Drobneta zapisali v zgodovini slovenskega nogometa še kot prvi, ki so se znašli v nemilosti Nogometne zveze Slovenije (NZS), vodstva tekmovanja 1. SNL, zaradi neizpolnjevanja kriterijev, ki so prvič zaživeli v praksi ravno v tej sezoni. Zanimivo, trener Rogaške je pred začetkom sezone podal kar nekaj kritik na račun novega pravila NZS.

Spoštovani, kot smo že napovedali, pošiljamo še uradni odziv in stališče Nogometnega kluba Rogaška glede neodigrane tekme v Kopru. V NK Rogaška smo skladno z uradnimi informacijami s strani Nogometne zveze Slovenije pripravili seznam igralcev za tekmo v Kopru, da bi zadostili pravilu slovenskih oz. doma vzgojenih igralcev. Še več, v zapisnik smo dali 10 slovenskih igralcev, čeprav pravilo zahteva najmanj 8 takšnih igralcev. Na tekmo prejšnjega kroga proti NK Maribor smo v Krško pripeljali 25 igralcev (22 v zapisniku in 3 na tribuni), zlasti če kateri od igralcev slučajno ne bi ustrezal omenjenemu pravilu. Bili smo v dvomu, če Žan Benedičič ustreza pravilu, vendar je delegat na tekmi najprej ustno potrdil, da ustreza temu pravilu, nato je to potrdil še skozi sistem za oddajo zapisnika, tretja potrditev pa je prišla še s strani Nogometne zveze Slovenije oz. tekmovalne komisije, ki je tekmo registrirala z doseženim rezultatom na igrišču. Za nas je bila zadeva s tem zaključena in dvomov ni bilo več – Žan Benedičič spada v kvoto slovenskih oz. v Sloveniji vzgojenih igralcev. Ker smo na tekmo v Koper odpotovali z identično ekipo, sprememba je bila le ena (21-letni slovenski igralec je zamenjal 20-letnega slovenskega igralca), nismo razmišljali o dodatnem slovenskem igralcu, saj gre skoraj za kopijo zapisnika iz prejšnje tekme. Če je razlog za to, da se tekma v Kopru ni začela, ker Žan Benedičič ne ustreza pravilu slovenske kvote igralcev, je za krivdo odgovorna izključno Nogometna zveza Slovenije, ki nam je v preteklem tednu kar trikrat potrdila, da igralec ustreza pravilom – kot že omenjeno, najprej je delegat na tekmi to potrdil ustno, nato tudi z uradnim zapisnikom, na koncu pa je vse skupaj odobrila še komisija Nogometne zveze Slovenije. Bodo navijači Rogaške v tej sezoni sploh še spremljali nastope svojih ljubljencev v 1. SNL? Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometni klub Rogaška je pri sestavi ekipe za tekmovanje v 1. slovenski nogometni ligi skrbno izbiral igralce, da bi zadostil vsem pravilom, ki jih je naložila Nogometna zveza Slovenije. Še več, zavestno smo se odločili, da bomo na veliki oder elitnega nogometnega tekmovanja v Sloveniji postavili tudi kakšnega v Rogaški Slatini vzgojenega igralca, zato sta v kadru redno tudi dva naša igralca, ki imata pravico nastopa še za kadetsko ekipo našega kluba. Ni vredno izgubljati besed o absurdu, da ta igralca, ki že 10 let trenirata v našem klubu, ne izpolnjujeta pravila doma vzgojenega igralca, ali da Žan Benedičič, ki je za slovensko reprezentanco v mlajših selekcijah odigral 20 tekem, kjer je dosegel tudi tri zadetke, ne spada v kvoto slovenskih igralcev. V Nogometnem klubu Rogaška smo mnenja, da gre za veliko napako Nogometne zveze Slovenije, ki je izključno odgovorna za nastalo situacijo. Ne glede na pravilnost statusa igralca Žana Benedičiča je NK Rogaška ravnal skladno z uradnimi odločitvami Nogometne zveze Slovenije in temu prilagodil zapisnik za tekmo s Koprom. Če bi v preteklem krogu delegat ali drugi organi NZS opozorili, da Žan Benedičič ne ustreza omenjenemu pravilu, bi preprosto naredili spremembo v zapisniku in v ekipo uvrstili enega od igralcev, ki so bili na tribuni. Tako pa je Nogometna zveza Slovenije skozi dve stopnji preverjanja (delegat in komisija) potrdila, da igralec ustreza pravilom, klub pa je seveda zavezan spoštovati odločitve organov Nogometne zveze Slovenije, kar je tudi storil. V izogib vsem škodljivim posledicam za slovenski nogomet od Nogometne zveze Slovenije pričakujemo nov termin za odigranje tekme med Koprom in Rogaško, seveda pa tudi povrnitev vseh stroškov, ki sta jih imela kluba s pripravo na tekmo. Nogometni klub Rogaška do dodelitve novega termina neodigrane tekme ne bo odigral nobene tekme v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. NK Rogaška

Kaj veleva novo pravilo NZS?

Spomnimo. NZS je v želji, da bi priložnost za dokazovanje in nabiranje prejelo več slovenskih (mladih) nogometašev, vpeljala novo pravilo. Ekipe 1. SNL morajo v prvo enajsterico uvrstiti vsaj enega slovenskega nogometaša, starega do 21 let. Za tekmo mora kandidirati vsaj osem doma vzgojenih igralcev, ki so med 15. in 21. letom starosti tri leta preživeli v enem od slovenskih klubov. V uvodnih štirih krogih ni bilo težav, saj ni bilo kršiteljev pravila, pred srečanjem v Kopru pa se je zapletlo. In to dvojno.

Trener Oskar Drobne ni skrival nezadovoljstva z novim pravilom NZS že pred začetkom sezone. Foto: Nik Moder/Sportida

Pri Rogaški vztrajajo pri tem, da nosi glavno krivico za zaplet, do katerega sploh ne bi smelo priti, NZS, še toliko bolj pa bode v oči dejstvo, da je Rogaška z enakim kadrom nastopila v zadnjem krogu in osvojila točko proti Mariboru (2:2). Takrat ji je bilo dovoljeno nastopiti, takrat naj bi ustrezala kriterijem. Pred tekmo s Koprom je bilo ugotovljeno, da temu ni tako. Zato je nezadovoljstvo ljubiteljev nogometa v Rogaški Slatini še toliko večje. Po (ne)prespani noči je sledil oster odziv vodstva kluba, v katerem so dali jasno vedeti, kako je po njihovem mnenju izključen krivec za nastali zaplet NZS, hkrati pa dodali pogoj, da do takrat, dokler ne bo znan nov termin neodigranega srečanja v Kopru, krovna zveza pa naj bi jim povrnila še vse stroške, ki so nastali zaradi poti na Obalo, ne bodo več igrali uradnih nogometnih tekem. Zdaj se bo z velikim zanimanjem čakal odgovor krovne zveze.

Prihodnji konec tedna prvoligaške klube čakajo obveznosti v 7. krogu. Rogaška naj bi v Krškem, saj stadion v Rogaški Slatini zaradi prenove še ni nared, kot gostitelj pričakala Radomlje, nato pa prvoligaške klube čaka dvotedenski počitek, saj sledi reprezentančni premor. Po tem, kar so napovedali v klubu Rogaška, pa se poraja vprašanje, ali bodo izbranci Oskarja Drobneta sploh odigrali srečanje z Radomljani. Sodeč po tem, kar je razbrati iz sporočila za javnost NK Rogaška, bodo črno-beli stopili na igrišče in se podali v boj za točke le v primeru, če bo do prihodnje sobote s strani Nogometne zveze Slovenije (NZS) potrjen nov termin neodigranega dvoboja med Koprom in Bonifiko.