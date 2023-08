Riera ostaja kralj Stožic: Celje spravilo Olimpijo na kolena

Celjani so prišli do četrte zaporedne zmage, Olimpiji so zabili štiri gole.

Celjani so prišli do četrte zaporedne zmage, Olimpiji so zabili štiri gole. Foto: Nik Moder/Sportida

Na derbiju šestega kroga prve slovenske nogometne lige so Celjani v Stožicah s 4:2 premagali Olimpijo. Aljoša Matko je prvi gol na tekmi zabil že v 55. sekundi. Kot prva sta se v petek v boj za točke podala Aluminij in Mura (0:1). Sobotna tekma Koper – Rogaška je bila odpovedana, saj gostje v kadru niso imeli dovolj (osem) doma vzgojenih igralcev. Vedno razburljiv obračun Maribora in Domžal se je v soboto končal z 1:1, precej dela so imeli tudi sodniki (dvakrat je posredoval VAR).

1. SNL, 6. krog:

Petek, 25. avgust:

Sobota, 26. avgust:

Nedelja, 27. avgust:

Že v 55. sekundi prvi gol Matka

Albert Riera v Stožicah prvič v novi vlogi - vlogi gostujočega trenerja. Foto: Nik Moder/Sportida Nedelja je prinesla težko pričakovani spopad med Olimpijo in Celjem. Zeleno-beli v tej sezoni branijo dvojno krono, ki so jo osvojili pod vodstvom Alberta Riere. Španec je po zelo uspešni sezoni zapustil Stožice, zmaje je prevzel Portugalec Joao Henriques in se podpisal pod zgodovinski dosežek v Evropi, Riera pa se je odločil, da bo sprejel celjsko ponudbo in skušal na prestol slovenskega klubskega nogometa popeljati še zasedbo iz mesta ob Savinji. Iz Olimpije v Celje je prestopil tudi Mario Kvesić. In če smo mislili, da ne bosta deležna najbolj športnega sprejema v Stožicah, smo se zmotili. Nobenih žvižgov ali denimo zažiganja dresa (kot so pred leti Green Dragons storili z dresom Roka Kronavetra).

Aljoša Matko je zadel za vodstvo Celja že v 55. sekundi tekme. Foto: Nik Moder/Sportida Je bil pa toliko bolj udaren sam začetek tekme. Že v prvi akciji Celja na tekmi je padel gol. Najprej globinska podaja s svoje polovice, nato nesebična podaja novinca v celjskem dresu Jegorja Pruceva in Aljoša Matko je povsem sam pred Matevžem Vidovškom zadel že v 55. sekundi tekmi! V nadaljevanju je žogo vzela Olimpija in silovito oblegala celjski gol. Gostje so se le branili, med vratnicama pa je bil zanesljiv Matko Obradović oziroma mu je v četrti minuti pomagala vratnica (streljal je Rui Pedro). V 30. minuti je imel lepo priložnost tudi Mustafa Nukić, a je vratar Celja ostal nepremagan. Razmerje v strelih na vrata je bilo že 4:1. Pritisk je vendarle obrodil sadove v 36. minuti. Po prodoru Nemanje Motike je do strela prišel Rui Pedro, zatresel prečko, žogo pa se je nato nesrečno odbila od Davida Zeca v Obradovićev gol (1:1). Veselje domačih je bilo kratkotrajno, saj je veliko luknjo v obrambi izkoristil Tamar Svetlin. Mladenič je zadel na drugi tekmi zapored in gostje so na glavni odmor odšli s prednostjo 2:1.

Timi Max Elšnik je bil ob polčasu precej jezen na soigralce. Foto: Nik Moder/Sportida Dve minuti in pol pa je Matko potreboval za prvi gol v drugem polčasu. Pa izvrstni globinski podaji Luke Bobičanca (1:3). A le dobro minuto pozneje je bila Olimpija spet v igri: podal je David Sualehe, na 2:3 pa znižal Motika. A Ljubljančani so v obrambi delovali preveč statično in v 54. minuti so dobili še četrti gol! Rezervist Nino Kouter je za 4:2 dosegel svoj drugi gol sezone. Šele v zadnjih 15 minutah, po vseh petih menjavah, je Olimpija znova igrala z več energije in bolj aktivno proti golu. A se rezultat ni več spremenil. Celjani tako na lestvici vodijo s 13 točkami (štiri zmage, remi), Maribor sledi z dvema manj, Olimpija pa ima zdaj že štiri manj.

Tekmec, ki Bravu ne ustreza

Sklepno dejanje kroga, predzadnjega pred septembrsko prekinitvijo zaradi reprezentančnih akcij, se igra v domžalskem Športnem parku: Radomlje gosti Bravo. Zanimivo bo videti, kako bo vrnitev Oliverja Bogatinova na klopi mlinarjev vplivala na varovance. Radomljani so z zmago v Murski Soboti nakazali, da se pobirajo po ponesrečenem vstopu v sezono. Prevetritev igralskega kadra je bila zelo obsežna. Šiškarji igrajo s klubom, ki jim ne ustreza. Na osmih tekmah so ga v 1. SNL premagali le enkrat, izgubili pa štirikrat.

VAR eno 11-metrovko Mariboru dal, drugo pa vzel

Vedno dramatičen obračun Maribora in Domžal se je končal z 1:1. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Ažbe Jug je bil nemočen ob prostem strelu Danijela Šturma. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Domžale so bile v prejšnji sezoni izjemno zahteven tekmec za Maribor, dva poraza sta odmevala v slačilnici vijolic, po enem je trenerski položaj zapustil Radovan Karanović, po drugem, ko so Domžalčani v Ljudskem vrtu zmagali s 3:0, pa se je še kako zamislil Damir Krznar. Danes je ekipa Maribor precej drugačna, prvič Hrvat računa tudi na mladega Makedonca Beharja Feto, ki ga je uvrstil med rezerviste. Je pa po zadnjem treningu ostal brez Jana Repasa (bolečine v aduktorju). Trener Dušan Kosić na drugi strani še čaka na prvi uspeh z Domžalami, je pa v prejšnjih tednih namučil tako Olimpijo (1:2) kot Celje (1:2). Kosiću odslej pomaga Jasmin Jerić, pomočnik, s katerim je leta 2020 popeljal Celjane do državnega naslova.

Josip Iličić za 1:1. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Z izjemnim prostim strelom z leve strani igrišča s kakšnih 25 metrov je Ažbeta Juga že v deseti minuti matiral nekdanji član Maribora Danijel Šturm. Domžalčani so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa precej bolj nevarni. Ob koncu prvega polčasa pa je Šturm zakrivil prekršek na robu kazenskega prostora. Najprej je kazalo, da bo imel Josip Iličić prosti strel, a je po posredovanju iz VAR-sobe sodniška ekipa presodila, da je bil prekršek nad Marinom Laušićem storjen na sami črti kazenskega prostora, kar je pomenilo 11-metrovko. In še tretjič v sezoni jo je unovčil Iličić. Izid polčasa 1:1.

Rade Obrenović Foto: Miloš Vujinović/Sportida Maribor je v drugem polčasu igral mnogo bolje, trikrat nevarno streljal v okvir vrat. A ni in ni mogel zadeti. Nato pa v 88. minuti močan strel novinca Fete, ki je vstopil že na začetku drugega polčasa, žogo je z roko stran od gola preusmeril Nermin Hodžić. In sodnik Rade Obrenović je pokazal še na drugo 11-metrovko za vijoličaste. A se je oglasil VAR. In tokrat Mariboru vzel 11-metrovko. Izkazalo se je, da je žoga Hodžića zadela v glavo in ne roko. Domačim je za osvojitev treh točk tako ostalo samo še šest minut sodnikovega dodatka. A gola niso zabili. Ostalo je 0:0.

Za vodstvo in zmago Mure zabil 17-letni Kasalo

Niko Kasalo Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Začelo se je v petek zvečer pod žarometi v Kidričevem. Ko je Aluminij nazadnje gostil tekmo, je bilo spektakularno. Olimpija je v festivalu golov in ranljivosti obrambnih vrst ugnala Kidričane s 5:4. Trener Aluminija Robert Pevnik je težko prebolel poraz. Na krilih Marka Bresta, za katerega se zanima vse več snubcev, so želeli napolniti tudi mrežo Mure. Prekmurci, ki so po skromnih rezultatih posegli po trenerski menjavi, bi radi čim prej zapustili nevarne vode. Pred krogom so bili na predzadnjem mestu.

In že začetek je bil zanje zelo obetaven. Z golom, ki bo med najlepšimi v tem krogu, je v 17. minuti navdušil 17-letni Niko Kasalo. To je je njegov drugi prvoligaški gol, 1:0 pa tudi izid prvega polčasa, saj je v zaključku Kidričan Luka Koblar stresel prečko. Odličen večer sta imela oba vratarja, najprej vrhunska obramba Klemna Mihelaka, ki je stal med vratnicama Mure (v 25. minuti mu je streljal Rok Schaubach). V drugem polčasu so se vrstile obrambe Sama Pridgarja (Dardan Shabanhaxhaj in Kasalo sta se samo držala za glavo, kaj jima je branil), ki je iz Maribora prišel na posojo v Aluminij. In tako se do konca rezultat ni spremenil, črno-beli so dosegli drugo zmago na zadnjih treh tekmah.

Tekma Koper – Rogaška odpovedana zaradi birokratskega zapleta

NK Rogaška Foto: Nik Moder/Sportida Na koprski Bonifiki bi se morala v soboto ob 17.30 začeti tekma med Koprom in Rogaško. Toda ta je, kot so potrdili tudi v koprskem taboru, odpovedana, saj v gostujoči ekipi ni bilo dovolj doma vzgojenih igralcev. Nova pravila velevajo, da mora imeti vsaka ekipa v kadru za tekmo osem doma vzgojenih igralcev, Rogaška pa jih je imela sedem, tako da je bil obračun odpovedan.

Ne gre nujno za slovenske igralce, temveč za nogometaše stare med 15 in 21 let, ki so odigrali najmanj tri sezone v Sloveniji. Rogaška je imela deset Slovencev, a sta bila med njimi dva 17-letnika s premalo sezonami in Žan Benedičič, ki je kot najstnik odšel v Italijo. O razpletu bodo odločali za zeleno mizo. Domnevno bo registrirana s 3:0 v korist Kopra, uradno pa bo vodstvo tekmovanja odločitev sporočilo v prihodnjih dneh.

Rogaška se z odpovedjo ne strinja

"Pretekli krog proti Mariboru smo odigrali z enakim številom (10) slovenskih igralcev, kot smo jih prijavili za tekmo v Kopru. Še več, trije igralci, ki po mnenju delegata ne ustrezajo pravilu, so na tekmi proti Mariboru ustrezali. To je potrdil delegat tekme na sami tekmi in tudi komisija NZS, ki je tekmo ustrezno registrirala," je zapisal športni direktor Rogaške Nino Ivačič. "Ker je za nas odločitev NZS edini pravilen podatek, smo za tekmo prijavili iste igralce, toda pravila so se očitno spremenila. Ob tem poudarjamo, da po mnenju Nogometne zveze Slovenije naša dva igralca, stara 16 let in 17 let, ki od sedmega leta starosti neprekinjeno igrata v našem klubu in jima dajemo priložnost na prvoligaškem prizorišču, ne ustrezata kriteriju slovenskega igralca in imata enak status kot naš igralec iz Jamajke." Pri Rogaški tako pričakujejo delegiranje tekme v

