V živo: Celjani namučili Maccabi, znova usoden drugi polčas

Celjani so nastopili prvič v play-offu kvalifikacij za evropsko tekmovanje.

Nogometaši Celja so podobno kot Olimpija lovili prav poseben podvig, saj ni še nobeni slovenski ekipi uspel preboj po porazu na prvi tekmi z vsaj dvema zadetkoma. Izbranci Alberta Riere so v Tel Avivu proti Maccabiju izgubili z 1:4, na povratni tekmi pa z zgodnjim zadetkom Aljoše Matka spravili Izraelce v težave. V drugem polčasu pa se je jeziček na tehtnici podobno kot na prvi tekmi prevesil na stran gostov. Izenačili so na 1:1 in si zagotovili dolgo evropsko jesen. V boju za skupinski del konferenčne lige je še ogromno slovenskih legionarjev.

Povratni dvoboj play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo se je v knežjem mestu začel imenitno za slovenskega podprvaka, ki ni mogel računati na pomoč poškodovanega kapetana Denisa Popovića in kaznovanega Klemna Nemanića. V 12. minuti je Rus Egor Prutsev po hitrem protinapadu in izvrstnem preigravanju ogrozil izraelska vrata, vratar Roi Mishpati je žogo odbil v vratnico, nato pa se je na pravem mestu ob pravem trenutku znašel Aljoša Matko. Vroči strelec Celja, ki je v nedeljo dvakrat zatresel mrežo Olimpije, je z bližine zatresel mrežo in popeljal Celjane v vodstvo! Prednost Maccabija se je stopila na +2 (4:2).

Aljoša Matko, najboljši strelec 1. SNL v tej sezoni, je popeljal Celjane v vodstvo v 12. minuti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Celjani so nadaljevali s prevlado na igrišču, v 20. minuti se je za strel z razdalje odločil Luka Bobičanec, a je meril previsoko. V 30. minuti je zadišalo po vodstvu z 2:0, Matko je imenitno podal Žanu Karničniku, ki je ušel obrambi Maccabija, prodrl po desni strani v kazenski prostor, nato pa iz ugodnega položaja zgrešil cilj. Čeprav se mu je ponujal povsem osamljen Prutsev, ga slovenski reprezentančni branilec ni videl. Ostalo je pri tesnem vodstvu Celja.

Gostje si v uvodni tretjini srečanja niso priigrali resnejše priložnosti, nato pa jih je le nekaj centimetrov delilo od izenačenja. Dor Turgeman se je odločil za strel z roba kazenskega prostora. Matjaž Rozman je bil že premagan, a ga je na srečo domačega občinstva rešila vratnica. Maccabi je prvič zapretil Celjanom. Prvi polčas se je končal s tesnim vodstvom Celjanov, ki so navdušili občinstvo, z malce več zbranosti ob zaključkih napadov pa bi lahko odšli na počitek še z višjo prednostjo.

Albert Riera je bil v tej evropski sezoni vedno bolj zadovoljen s predstavami varovancem na povratnih kot pa na prvih tekmah. Če bi proti Maccabiju veljala zgolj rezultata prvih polčasov, bi bili Celjani uspešnejši od Izraelcev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Gostje so v drugi polčas podobno kot na prvi tekmi v Tel Avivu vstopili bolje. Najprej je Eran Zahavi v 47. minuti ogrel dlani Matjaža Rozmana, dve minuti pozneje pa je bila celjska obramba matirana. Rezervist Gavriel Kanichowsky, ki je vstopil na začetku drugega dela, je izenačil na 1:1. To je bil hud udarec za gostitelje, že v naslednjem napadu je Yonatan Cohen, tudi njega je Robbie Keane poslal v igro od 46. minute, izkoristil nepozornost celjske obrambe, a na srečo gostiteljev zatresel vratnico.

Celjani so se znašli v težavah, potrebovali so vsaj še tri zadetke, da bi izsilili podaljšek. Naloga je bila prezahtevna. Maccabi je bil v drugem polčasu boljši tekmec, obramba Celja je imela ogromno dela, v 78. minuti pa se je po izjemnem prodoru znašel v priložnosti rezervist Ido Shahar, a je vratar Celja Matjaž Rozman dobil dvoboj "ena na ena".

Zmaga bi vendarle lahko ostala. V 86. minuti ni manjkalo dosti, pa bi Celjani vendarle še drugič na tekmi povedli. Rezervist Julien Lamy je zatresel prečko, tokrat je sreča rešila goste. Ostalo je pri 1:1, vodilna ekipa 1. SNL se je poslovila od Evrope. V skupinskem delu konferenčne lige bo tako izmed slovenskih ekip nastopila le Olimpija.

Krvnik Maribora premagal Nizozemce tudi v drugo

Miha Zajc zaradi poškodbe ni kandidiral tudi za dvoboj na Nizozemskem. Njegovi soigralci so še drugič premagali Twente. Foto: AP / Guliverimage In slovenski legionarji? Na delu je veliko njihovih klubov. Norveški Bodo/Glimt je brez poškodovanega Nina Žuglja po podaljšku (3:2) izločil romunski Sepsi, lanskega evropskega krvnika Olimpije, s katerim je prejšnji teden remiziral z 2:2. Ciprski Apoel Nikozija, pri katerem brani Vid Belec, je proti Gentu izgubil tudi na domači zelenici (1:2) in se poslovil od Evrope, podobno usodo je doživel Twente, ki je priznal še drugič premoč Fenerbahčeju. Turški velikan, ki je v 3. krogu dvakrat premagal Maribor, je tako brez poškodovanega Mihe Zajca nadaljeval zmagoviti niz v Evropi.

Turški Adana Demispor, ki je poleti pripeljal Amirja Feratovića, bo gostil Genk, s katerim je v Belgiji izgubil 1:2. Slovaški klub Spartak Trnava, pri katerem se dokazujeta nekdanja soigralca pri Taboru Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, prvi pa je hitro postal standardni član najmočnejše enajsterice, bo gostoval pri ukrajinskem podprvaku Dnipru-1. Na gostovanje ne bo potoval daleč, saj Ukrajinci domače evropske tekme igrajo prav na Slovaškem, v Košicah. Rijeka, za katero v zadnjem obdobju ne nastopa Dejan Petrović, bo poskušala senzacionalno izločiti francoski Lille, proti kateremu je prejšnji četrtek nesrečno izgubila z 1:2, varšavska Legia pa bo z Blažem Kramerjem, ki v tej sezoni že trese mreže, gostila danski Midtjylland. Prva tekma se je končala s 3:3, zadnji gol za Legio pa je dosegel prav slovenski legionar.

Blaž Kramer je bil prejšnji četrtek junak varšavske Legie na Danskem. Foto: Guliverimage

Zmagovalci se bodo prebili v skupinski del konferenčne lige in od Uefe prejeli slabe tri milijone evrov, preostali pa bodo končali evropsko sezono.

Konferenčna liga, kvalifikacije, play-off (povratne tekme):

Četrtek, 31. avgust: