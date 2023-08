Olimpijo lahko reši le podvig, ki ni uspel še nobenemu slovenskemu klubu

Nogometaši Olimpije so si prvič v klubski zgodovini zagotovili nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Danes bo znano, ali bo to konferenčna liga ali liga Europa.

Današnji nogometni spored v kvalifikacijah za evropsko ligo se bo začel ob 18. uri po slovenskem času v Bakuju, kjer se bosta spopadla prvaka Azerbajdžana in Slovenije. Qarabag je prejšnji četrtek v Stožicah zmagal z 2:0, zmaje pa je v dodatno slabo voljo pahnil nedeljski poraz v derbiju 6. kroga 1. SNL, ko so po bledi predstavi, polni napak zlasti v obrambni vrsti, ostali brez točk proti Celju (2:4). Zmaji so tako nanizali dva poraza, na zadnjih treh tekmah pa prejeli kar deset zadetkov (na zadnjem gostovanju v 1. SNL so v Kidričevem ugnali Aluminij s 5:4), kar je v ljubljanskem taboru sprožilo manjši alarm.

Prvak Azerbajdžana je prekrižal načrte Olimpiji v Evropi že leta 2018. Danes bo v povratni dvoboj v Bakuju vstopil z lepo prednostjo (2:0). Foto: Nik Moder/Sportida

Zeleno-beli so že uresničili minimalni cilj, zagotovili so si najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige, za kaj več pa bo v občutljivem obdobju, kmalu po odhodu Svita Sešlarja in prihodu nekaterih poletnih novincev, ki se še privajajo na ljubljansko okolje, izjemno težko poskrbeti. Po porazu v Celju je imel trener Joao Henriques v slačilnici dolg sestanek z varovanci. Ali je obrodil sadove, bi lahko nakazala že današnja tekma, na kateri bo Olimpija lovila prav poseben podvig. V zgodovini evropskih tekmovanj namreč še ni bilo slovenskega kluba, ki bi mu na povratni tekmi uspelo nadoknaditi zaostanek vsaj dveh zadetkov.

Zmaji so se prav dva zadetka po prvi tekmi, v preteklosti je v tekmovanjih pod okriljem Uefe tudi še veljalo pravilo o pomembnosti zadetkov v gosteh, zaostajali že sedemkrat. In na povratni tekmi vselej potegnili krajšo, tako da so ostali brez napredovanja. Bodo podobno usodo doživeli še osmič ali bi lahko vendarle pokazali bistveno več kot prejšnji teden, prekinili niz nedoseganja zadetkov v Evropi (strelski post traja že tri tekme) in Qarabagu vrnili milo za drago? Trener Henriques še verjame v srečen konec, na dvoboju pa ne bo mogel računati na pomoč kaznovanega rojaka Davida Sualeheja.

Olimpija je v Evropi sedemkrat prvo tekmo izgubila z dvema zadetkoma razlike, na povratnih dvobojih pa ni vknjižila niti ene zmage. Olimpija : AEK Atene/Grč (1996) 0:2 (doma) in 0:4 (v gosteh)

Olimpija : Makedonija GP/SMk (1998) 2:4 (v gosteh) in 1:1 (doma)

Olimpija : Anderlecht/Bel (1999) 1:3 (v gosteh) in 0:3 (doma)

Olimpija : Bröndby/Dan (2001) 2:4 (doma) in 0:0 (v gosteh)

Olimpija : Široki Brijeg/BiH (2010) 0:2 (doma) in 0:3 (v gosteh)

Olimpija : Spartak Trnava/Slk (2018) 0:2 (doma) in 1:1 (v gosteh)

Olimpija : Santa Clara/Por (2021) 0:2 (v gosteh) in 0:1 (doma)

Olimpija : Qarabag/Aze (2023) 0:2 (doma) in ? (v gosteh)

Olimpija je z dvema zadetkoma po prvi tekmi nazadnje zaostajala leta 2021 proti Santa Clari. Nato je izgubila tudi na povratni tekmi v Stožicah. Portugalci so zmagali z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekdanji branilec Olimpije Kenan Bajrić bo s Slovanom, serijskim prvakom Slovaške, branil prednost na Cipru v Limasolu (2:1), nekdanji up Triglava in Maribora Žan Celar bo doma s švicarskim Luganom poskušal nadoknaditi zaostanek iz Belgije, ki ga je prejšnji teden ustvaril v Bruslju pri Unionu (0:2), škotski Aberdeen, pri katerem Ester Sokler v začetku sezone v igro praviloma vstopa ob koncu srečanj, pa bo gostil švedski BK Häcken. Prvi dvoboj se je v Skandinaviji končal brez zmagovalca (2:2).

Vsi poraženci play-offa evropske lige bodo nastopili v skupinskem delu konferenčne lige. Tako sta si med drugim zgodovinski uspeh, dolgo evropsko jesen, prvič zagotovila tudi predstavnika BiH (Zrinjski Mostar) in Ferskih otokov (KI Klaksvik), ki pa si lahko danes zagotovita še večjo nagrado, udeležbo v skupinskem delu evropske lige.

Žreb skupinskega dela lige Europa bo v petek.

Liga Europa, kvalifikacije, play-off (povratne tekme):