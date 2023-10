Bayernu uspel preobrat v Leipzigu, Šeško za las prekratek

RB Leipzig in Bayern sta se v razburljivem derbiju šestega kroga nemške bundeslige razšla brez zmagovalca. Rdeči biki so po 26 minutah vodili z 2:0, a so branilci naslova iz Münchna do 70. minute izenačili na 2:2. Kevin Kampl je odigral 64 minut, Benjamin Šeško, ki v Nemčiji še ni izgubil z rdečimi biki, pa je vstopil v igro v 72. minuti in se v sodnikovem podaljšku znašel v dveh priložnostih. Vodstvo na lestvici je po zmagi v Mainzu prevzel Bayer Leverkusen (3:0), na drugem mestu je Stuttgart, pred petouvrščenim Leipzigom pa je tudi Borussia Dortmund.

V soboto je v Leipzigu potekal razburljiv derbi šestega kroga nemškega prvenstva. RB Leipzig je bil na dobri poti, da še drugič v tej sezoni premaga Bayern. Superpokalni dvoboj je na začetku sezone v Münchnu dobil s 3:0, tokrat pa se mu je pred domačim občinstvom nasmihala dragocena zmaga v prvenstvu. Rdeče bike, pri katerih je Kevin Kampl nastopil od prve minute, je v 20. minuti po bliskovitem protinapadu in izjemni podaji Avstrijca Xaverja Schlagerja popeljal v vodstvo Belgijec Lois Openda, le šest minut pozneje pa je po gneči v kazenskem prostoru serijskih nemških prvakov mrežo zatresel še 20-letni francoski branilec Castello Lukeba. Harry Kane je v 56. minuti znižal na 1:2. Foto: Reuters Leipzig je dobil prvi polčas z 2:0, Bayern si ni priigral resnejših priložnosti, nato pa je v 56. minuti le znižal zaostanek na 1:2. Branilec Benjamin Henrichs je ob izvajanju prostega strela Joshue Kimmicha v živem zidu igral z roko, sodnik pa je s pomočjo VAR posredovanja pokazal na belo točko. Harry Kane je bil natančen. Čeprav je vratar Leipziga uganil smer, v katero bo udaril, je bil strel premočan. Bavarci so povzdignili ritem igre in pritisnili na vrata, to se jim je obrestovalo v 70. minuti, ko je na 2:2 izenačil Leroy Sane. Tako je bil Benjamin Šeško prekratek po podaji Fabia Carvalha. Foto: Reuters Le dve minuti pozneje je v igro vstopil Benjamin Šeško. Slovenskemu napadalcu se je v drugi minuti sodnikovega podaljška ponudila priložnost za zadetek, a je bil nekoliko prekratek ob predložku Fabia Carvalha. V novi priložnosti se je znašel v peti minuti podaljška, ko je ob lucidni podaji Xavija Simonsa ušel obrambi Bayerna, nato skušal preigrati še vratarja Svena Ulreicha, a je bil Nemec uspešnejši, z nogo odbil žogo in preprečil, da bi mladi Slovenec odločil zmagovalca.

Rdeči biki so prvi polčas proti Bayernu dobili z 2:0, a so se morali na koncu zadovoljiti le s točko. Foto: Reuters

Borussia skočila na prvo mesto, a le do sobote

Foto: Reuters Nogometaši Hoffenheima in Borussie iz Dortmunda so imeli na uvodni tekmi šestega kroga nemške lige priložnost vsaj začasno se prebiti na vrh prvenstvene lestvice. To so izkoristili rumeno-črni gosti iz Dortmunda, ki so zmagali s 3:1.

Nicklas Füllkrug je Borussio popeljal v vodstvo v 18. minuti, z bele pike je izenačil Andrej Kramarić v 25., izid polčasa pa je v sodniškem dodatku postavil Marco Reus. Domačini so ob lovljenju zaostanka puščali vse več prostora, kar je v 95. minuti unovčil Julian Ryerson za končnih 3:1.

Bayer nadaljuje sanjski niz

Alejandro Grimaldo je v Mainzu postavil končni rezultat 3:0. Foto: Reuters V sobotnem popoldanskem sporedu je največ pozornosti veljajo obračunu v Mainzu, kjer je domača zasedba, sicer zadnja na lestvici, gostila Bayer Leverkusen. Ta na koncu ni imel večjih težav na poti do novih treh točk, najprej je tekmecem z avtogolom sicer pomagal Sepp van den Berg, v drugem delu pa sta z zadetkoma v razmaku šestih minut dvoboj odločila Jonas Hofmann in Alejandro Grimaldo. Bayer je zdaj spet prvi s 16 točkami.

Heidenheim je gostil Union Berlin, v tej sezoni so Berlinčani člani lige prvakov, na domači sceni pa ne blestijo. Danes so doživeli že četrti poraz, z edinim golom na tekmi je Jan-Niklas Beste novincem na prvoligaški sceni zagotovil drugi zmago v sezoni in skok na lestvici celo pred današnje tekmece.

Stuttgart, pred tem krogom četrti, je gostoval pri Kölnu. Na koncu je dosegel novo zmago, za oba zadetka je poskrbel Deniz Undav (68. in 88.), tako da njegova ekipa ostaja na mestih tik pod vrhom, začasno je s 15 točkami celo na drugem.

Wolfsburg pa je zadal prvi poraz v sezoni Eintrachtu. Frankfurt je sicer do današnje tekme zbral štiri neodločene izide, danes pa prvič klonil; Jonas Wind je dosegel oba zadetka za Wolfsburg, medtem ko je gostujoča ekipa od 59. minute igrala brez Maria Götzeja, ki je dobil drugi rumeni karton. Borussia Mönchengladbach je dosegla prvo zmago v sezoni, s 3:1 je premagala Bochum.

