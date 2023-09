Šeško ima tega počasi že dovolj

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško bi najraje videl, da ga ne bi tako pogosto primerjali z Erlingom Brautom Haalandom, a se po drugi strani zaveda, da bo zaradi določenih podobnosti, ki so neizpodbitne in jih ne gre zanikati, nogometni svet vselej razmišljal v tej smeri. Prvi so začeli Avstrijci, ko so pred leti opazovali, kako je serijski prvak Salzburg, dokazana valilnica številnih talentov, po norveškem fenomenu Haalandu pripeljal še enega obetavnega napadalca, ki je podobno kot Skandinavec v članskem nogometu zaslovel kot golobradi najstnik.

Recept za uspeh: iz Salzburga v Nemčijo

Erling Haaland je leta 2019 okrepil Borussio Dortmund. Foto: Reuters Po izjemnih predstavah, s katerimi Šeško v zadnjem obdobju ne skopari, so ga v tujini pogosto naslavljali kot slovenskega Haalanda. Izpostavljali so njuno podobnost v višini, oba denimo merita v višino 194 cm, pa neverjetno zrelost in delovno etiko za tako mlada leta, v oči jim je padla tudi podobna raven tehničnega znanja in fizičnih sposobnosti, s katerimi štrlita iz povprečja. Tu so še izjemna hitrost in pa spretni, pogosto tudi zelo atraktivni zaključki akcij. Ker sta oba izbrala za prvi tuji klub Salzburg, nato pa se odločila za stopničko več in se iz Mozartovega mesta odpravila v Nemčijo, Haaland v Dortmund, Šeško pa Leipzig, je primerjav še več.

Norvežan je tri leta starejši, uspešnejši in že dodobra dokazan kralj strelcev, ne nazadnje dosega nora številke v dresu evropskega prvaka Manchester Cityja, kjer se podpisuje pod številne rekorde. Zato je razumljivo deležen večje slave in ugleda, a se postopno, k temu pripomorejo vedno boljše predstave, dviguje tudi prepoznavnost in mednarodni sloves Šeška. Že nekaj časa velja za najbolj vročega slovenskega nogometaša, odlično mu gre tudi v izbrani vrsti, ker ima komaj 20 let, pa lahko slovenski navijači čutijo posebno zadovoljstvo in spokojnost, saj bodo lahko obetavnega napadalca, ki želi še napredovati in podirati nove mejnike, spremljali na delu še zelo dolgo.

Šeško je v mladosti zelo rad vpijal znanje, poteze in nepredvidljivost Zlatana Ibrahimovića. Najbolj zaradi tega, ker je švedski as neprestano užival na zelenici in zabaval občinstvo. ''Delal je tisto, kar je želel,'' je občudoval Šveda, ki se je ob koncu prejšnje sezone poslovil od igrišč in nedavno kot glavno presenečenje večera popestril človekoljubni spektakel v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

RB Leipzig je s Šeškom imenitno vstopil v sezono 2023/24. Najprej je osvojil nemški superpokal, nato pa dobil vse tekme razen gostovanja v Leverkusnu, kjer gre Bayerju v tej sezoni izjemno dobro (3:2). Prihodnji teden se bo v ligi prvakov pomeril z Manchester Cityjem, pri katerem blesti Haaland, v prejšnji sezoni tudi najboljši strelec lige prvakov.

Bliža se torej srečanje, zaradi katerega se 20-letni Slovenec v prihodnjih dneh znova ne bo mogel otresti primerjav z Norvežanov. Čeprav bi sam najraje videl, da bi bilo drugače. ''Večkrat sem že povedal, da sem sam svoj igralec. Da sem Benjamin Šeško, ne pa Erling Haaland. Edino, kar imava skupnega, je višina, pa tudi hitrost v igri, drugače pa imava drugačen slog igranja,'' je samozavestni napadalec Leipziga poudaril v pogovoru za Transfermarkt.

Sladke težave trenerja Leipziga

Benjamin Šeško je dosegel strelski prvenec v bundesligi na gostovanju pri Unionu. Foto: Reuters Za zdaj mu gre v nemški bundesligi, kjer je sprva vstopal v igro s klopi, zelo solidno. V polno meri na vsakih 58 minut. Prva zadetka je dosegel pred tremi tedni proti Unionu (3:0). Zmaga rdečih bikov je odmevala, to je bil prvi domači poraz Berlinčanov po 24 dvobojih. Šeško je zadel v polno tudi v ligi prvakov, kjer se je v Bernu veselil strelskega prvenca v "tekmovanju vseh tekmovanj" in postal najmlajši strelec Leipziga v zgodovini lige prvakov. Zdaj ga v 2. krogu skupinskega dela čaka Manchester City. V Leipzig prihaja Erling Haaland. In spoštovani trener Josep Guardiola. In tudi mladi Hrvat Joško Gvardiol, najdražji branilec na svetu, ki je še v prejšnji sezoni nastopal za Leipzig, zdaj pa se bo z angleškim klubskim velikanom pomeril proti nekdanjim soigralcem in bi se lahko v obrambi spopadel z razigranim Slovencem.

To bo torej tekma, ki bi jo lahko zaznamoval tudi dvoboj napadalcev Haaland – Šeško, pri čemer pa obstaja določena razlika. Svetlolasi Norvežan ima zagotovljeno mesto v enajsterici Cityja, Slovenec pa si ga bo moral pri Leipzigu, kjer ne manjka ostre konkurence, še izboriti. Na tekmi v Švici je tako vstopil v igro s klopi, ko pa se bo vrnil na igrišče še trenutno poškodovani Španec Dani Olmo, ki je blestel ob vstopu v sezono, bo konkurenca še hujša.

Pri Leipzigu vlada ogromna konkurenca v napadu. Poleg Šeška opozarjajo nase še Belgijec Lois Openda, Španec Dani Olmo, Nemec Timo Werner, Danec Yussuf Poulsen, Nizozemec Xavi Simons … Foto: Reuters

Trener Marco Rose ima sladke težave, glede na predstave, ki jih je v zadnjem obdobju pokazal Šeško, pa bi bilo vendarle presenečenje, če nekdanji up Krškega in Domžal ne bo zaigral proti Cityju. ''Primerjate me z enim najboljših nogometašev na svetu. Občudujem ga kot igralca, a bi raje videl, da me ne primerjajo z nikomer. Rad bi bil le Benjamin Šeško,'' ima Šeško počasi že dovolj neprestanih primerjav s Haalandom.

Lani se je bolj smejalo Šešku Benjamin Šeško in Erling Braut Haaland se prihodnji teden ne bosta pomerila prvič. Tekmeca sta bila že na reprezentančnih tekmah, kjer sta se lani dvakrat pomerila v ligi narodov. Najprej v Oslu, kjer je ostalo pri začetnem rezultatu 0:0, Haaland pa si je priigral kar nekaj priložnosti, a je vedno znova naletel na razigranega Jana Oblaka. Tako sta se pozdravila Šeško in Haaland po srečanju v Stožicah, na katerem je Slovenija premagala Norveško z 2:1. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V Ljubljani pa je nato Haaland ostal praznih rok! In to po velikanski zaslugi Šeška. Čeprav je zvezdniški napadalec Cityja v razprodanih Stožicah povedel Norvežane v vodstvo, je nato Šeško, takrat je imel komaj 19 let, najprej podal Andražu Šporarju za izenačenje, nato pa z mojstrskim volejem z razdalje poskrbel za popoln preobrat (2:1). Zdaj se bosta pomerila v ligi prvakov.

V soboto z Bayernom, nato prihaja evropski prvak

Josep Guardiola in Erling Haaland se prihodnji teden vračata v Leipzig. V prejšnji sezoni se je dvoboj v osmini finala končal brez zmagovalca (1:1), na Etihadu pa je angleški velikan zmagal kar s 7:0. Haaland je dosegel kar pet zadetkov. Foto: Reuters Transfermarkt je opozoril na dejstvo, kako je Haaland zablestel kot meteor že v prvi sezoni v Salzburgu. Takrat je na 27 tekmah dosegel kar 29 zadetkov. Šeško jih je v avstrijskem prvenstvu v zadnji šampionski sezoni dal 16, v svoji krstni, ko je zaigral v avstrijski bundesligi, pa je na 24 tekmah prispeval pet golov in tri podaje.

Angleški novinarji tudi v teh dneh pogosto izpostavljajo, kako resno se je za Šeška zanimal Manchester United, a je mladi Slovenec skupaj s sodelavci raje izbral Leipzig. O tem je tehtno premislil, ostaja prepričan, kako rdeči biki bolj ustrezajo njegovemu razvoju in bo v Nemčiji deležen večje priložnosti. RB Leipzig, pri katerem vlogo nadomestnega kapetana opravlja nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ne skriva visokih ambicij. Prvič v kratki klubski zgodovini se želi resneje vmešati v boj za nemški naslov ter ostati čim dlje v Evropi.

Wehen Wiesbaden, proti kateremu se bo v sredo v uvodnem krogu nemškega pokala pomeril RB Leipzig, je drugoligaš. Zanj igrata tudi nekdanja hrvaška znanca 1. SNL. To sta Franko Kovačević, nekdanji napadalec Domžal, in Ivan Prtajin (na fotografiji), ki se pri Olimpiji ni kaj prida izkazal, v Nemčiji pa mu gre veliko bolje. Tokrat ju čaka še kako zahteven tekmec, Leipzig v tem trenutku predstavlja enega najmočnejših nemških klubov, v pokalu pa je bil najboljši že dvakrat zapored. Foto: Grega Valančič/Sportida

Harry Kane že blesti v napadu Bayerna. Foto: Reuters V soboto jih tako čaka ogromen izziv, v goste prihaja branilec naslova Bayern, ki je bil prvak že 11-krat zapored. V superpokalni uverturi v sezono je Leipzig na krilih Danija Olma nadigral Bavarce sredi Münchna. Od takrat je minilo kar nekaj časa, Anglež Harry Kane se je vmes že privadil na igranje v napadu Bayerna.

Nemški prvak niza uspehe. V ligi prvakov je premagal Manchester United s 4:3, v zadnji ligaški tekmi pa napolnil mrežo Bochumu in ga premagal kar s 7:0. Bavarce čaka danes še pokalni izziv proti tretjeligašu Preussen Münster, nato pa se bodo pripravljali na tekmo v Leipzigu. V soboto se tako obeta poslastica nemškega prvenstva, na njej pa bi lahko Šeško dočakal nov zgodovinski trenutek, saj bi lahko prvič v karieri začel tekmo v dresu Leipziga na domačem stadionu.