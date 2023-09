Peti krog nemške bundeslige se je v petek zvečer začel s tekmo med Stuttgartom in Darmstadtom (3:1). Slednji so se spomnili zanimive akcije, ki jo bodo izvedli pred domačo tekmo naslednjega kroga. Kot brezdomec bo lahko navijač v dobrodelne namene na njihovem stadionu prespal za 49 evrov. V vrstah Stuttgarta pa je Serhou Guirassy to sezono dal že 10 golov.

Slovence nas v nemškem nogometnem prvenstvu zdaj najbolj zanima RB Leipzig. Ker spremljamo Benjamina Šeška. Čeprav vstopa v igro v drugem polčasu kot adut s klopi, pa je na dosedanjih petih tekmah za Leipzig zabil že tri gole. Dva je dal na tekmi tretjega kroga proti Union Berlinu, enega pa ta teden v uvodnem krogu lige prvakov, ko so s 3:1 premagali Young Boys. V nemški bundesligi imajo tri zmage in en poraz. Edina tekma, ki so jo izgubili, je bila tista, na kateri Šeško ni bil v postavi (Bayer Leverkusen). Z devetimi točkami so samo za Bayerjem in Bayernom (po 10 točk), v tokratnem petem krogu pa igrajo z Mönchengladbachom, ki še nima zmage (dva remija) in je na uvodnih štirih tekmah dobil kar 12 golov.

Darmstadt pripravlja posebno akcijo

Darmstadt bo v okviru akcije, ki so jo poimenovali Spalnica na prostem (Open-Air-Schlafzimmer), navijačem šestega oktobra omogočil vstop na stadion in prenočevanje na objektu. Če bodo navijači s seboj prinesli lastne spalne vreče in podloge za spanje, bo doživetje stalo 49 evrov. Imajo pa tudi možnost vstopnice za 98 evrov. V tem primeru bo v ceno všteta klubska spalna oprema, ki jo bodo pozneje podarili brezdomcem. Ponudba prenočevanja na stadionu ne dovoljuje spanja na nogometni zelenici.

Pet tekem, že 10 golov Guirassyja

Serhou Guirassy je na petih tekmah zabil že 10 golov. Foto: Guliverimage

Prav Darmstadt je odigral uvodno tekmo tega kroga, ko je gostoval v Stuttgartu in izgubil z 1:3. Dva gola je zabil nogometaš iz Gvineje Serhou Guirassy. Pozor: ta nogometaš je na uvodnih petih krogih zabil že 10 golov. To je doslej na uvodnih petih tekmah bundeslige uspelo samo Robertu Lewandowskemu. Sedemindvajsetletnik je v lanski sezoni kot posojeni nogometaš Rennesa za Stuttgart dosegel 11 golov (22 tekem). Stuttgart ima najboljši napad lige, saj je že pri 17 golih.

