Italijanski sanjski niz se nadaljuje

Reprezentanci Italije in Turčije sta v Rimu odigrali uvodno tekmo 16. nogometnega evropskega prvenstva. V obračunu skupine A so Italijani zmagali s 3:0 (0:0). Zadetke so dosegli Merih Demiral, ki je zatresel lastno mrežo, Ciro Immobile in Lorenzo Insigne. Italijanska reprezentanca pod vodstvom Roberta Mancinija ni izgubila že 28 tekem zapored. Zadnjih devet srečanj je zmagala.

Italija : Turčija 3:0 (0:0) Olimpijski stadion, omejeno število gledalcev 16.000, sodniki: Makkelie, Steegstra in de Vries (vsi Nizozemska).

Strelci: 0:1 Demiral (53./avtogol), 0:2 Immobile (66.), 0:3 Inisgne (79.). Turčija: Cakir, Celik, Söyüncü, Demiral, Meras, Yokuslu (od 65. Kahveci), Tufan (od 64. Ayhan), Karaman (od 76. Dervisoglu), Calhanoglu, Yazici (od 46. Ünder), Yilmaz.

Italija: Donnarumma, Florenzi (od 46. Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli (od 74. Cristante), Berardi (od 85. Bernardeschi), Insigne (od 81. Chiesa), Immobile (od 80. Belotti). Rumena kartona: Söyüncü, Dervisoglu.

Rdeči karton: /.

Pred obračunom Turčije in Italije so slavnostno odprli prvenstvo s plesnimi vložki, prav tako pa tudi z glasbenima točkama Andree Bocellija z znano arijo iz Puccinijeve opere Turandot Nessun dorma in predstavitvijo pesmi prvenstva We are the people Martina Garrixa ter članov skupine U2, pevca Bona in kitarista The Edgea. Svoj delež k odprtju sta prispevala tudi nekdanja italijanska reprezentanta Francesco Totti in Alessandro Nesta.

Fotogalerija s tekme, foto Reuters:

Njuni nasledniki so vseevropski turnir začeli z odliko. Večino tekme so prevladovali na zelenici olimpijskega stadiona in z goli v drugem polčasu prišli do prvih treh točk v lovu na svoj drugi evropski naslov. Edinega doslej so osvojili leta 1968. Italijani se bodo v sredo merili s Švico, Turki pa z Walesom.

Uvod tekme je minil v terenski pobudi Italijanov, v 18. minuti pa je prvo resnejšo akcijo z nenatančnim strelom z leve strani zaključil Lorenzo Insigne. Nevarnejši je bil poskus Giorgia Cheillinija z glavo po kotu, toda Ugurcan Cakir v turških vratih je dobro reagiral.

Ob nadaljnji prevladi "azzurrov" je v 33. minuti neuspešno streljal še Ciro Immobile, v 37. spet Napolijev nogometaš Insigne, v 39. pa Domenico Berardi. V 44. minuti je znova poskusil Immobile, sicer napadalec rimskega Lazia, tudi takrat pa je bil uspešen Cakir.

Tudi v uvodu drugega polčasa je Italija imela pobudo, v 52. minuti pa je nase opozoril tudi turški rezervist Cengiz Ünder, čigar strel, prvega na tekmi, je obranil Gianluiigi Donnarumma.

Tako so Turki zatresli lastno mrežo. Foto: Reuters

Minuto pozneje pa je Italija povedla, ko je Berardi z desne poslal žogo v sredino, zadel Meriha Demirala, od njega pa se je žoga odbila v mrežo. Malce pozneje je z leve poskusil Leonardo Spinazzola, turški vratar pa je bil na mestu, tako kot po poskusu Manuela Locatellija z razdalje.

So pa izbranci Roberta Mancinija podvojili prednost v 66. minuti, ko je odbito žogo po strelu Spinazzole v mrežo pospravil Immobile. Za 3:0 je v 79. minuti zadel Insigne, ko je z leve strani z diagonalnim strelom ugnal turškega vratarja, ki sicer igra za Trabzonspor. Ta pa je s slabo podajo tudi podaril žogo Italijanom.

Malce pred koncem je potencialno nevaren strel Buraka Yilmaza blokiral izkušeni Chiellini.

V soboto bo v isti skupini v Bakuju ob 15. uri Wales igral proti Švici, sicer pa bosta na sporedu še dvoboja skupine B, in sicer ob 18.00 v Koebenhavnu Danska - Finska, ob 21.00 pa v Sankt Peterburgu Belgija - Rusija.