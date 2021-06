Švicarji nevarnejši, Wales srečnejši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarska in valižanska nogometna reprezentanca sta se v 1. krogu evropskega prvenstva v Bakuju razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Za Švico je zadel Breel Embolo, za Wales pa Kieffer Moore. Že v petek je v skupini A Italija v Rimu premagala Turčijo s 3:0.

Wales : Švica 1:1 (0:0) Olimpijski stadion, gledalcev 8782, sodniki: Turpin, Danos in Gringore (vsi Francija).

Strelca: 0:1 Embolo (49.), 1:1 Moore (74.). Wales: Ward, Roberts, Rodon, Mepham, Davies, Morrell, Allen, Ramsey (od 90. Ampadu), James (od 75. Brooks), Bale, Moore.

Švica: Sommer, Elvedi, Schär, Akanji, Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri (od 66. Zakaria), Embolo, Seferović (od 84. Gavranović). Rumeni kartoni: Moore; Schär, Mbabu.

Rdeči karton: /.

Švicarji so v boju z Valižani večji del tekme prevladovali, bili nevarnejši, a na koncu osvojili točko. Valižani, polfinalisti z zadnjega EP 2016, so do nje prišli predvsem po malce odločnejši predstavi po prejetem zadetku v drugem polčasu.

Tekma evropskega prvenstva je prvič potekala v Azerbajdžanu. Foto: Reuters

Švica bo naslednjo tekmo igrala v sredo proti Italiji, pri kateri je vprašljiv nastop branilca Alessandra Florenzija zaradi poškodbe mečne mišice, Wales pa čaka obračun s Turčijo.

Švicarji boljši, a se mreži nista tresli

V prvem polčasu so na igrišču prevladovali Švicarji, toda prvi so resno zagrozili Valižani, ko se je po poskusu z glavo 196 centimetrov visokega napadalca Cardiffa Kiefferja Moora izkazal Yann Sommer.

Švica je povedla na začetku drugega polčasa ... Foto: Reuters

Potem pa so do kar precej zaključnih strelov prišli tudi izbranci Vladimirja Petkovića, posebej Haris Seferović je prednjačil pri tem, toda napadalec Benfice je bil pri štirih strelih vselej nenatančen. Najnevarnejši poskus pri Švici je sicer v 20. minuti sprožil Fabian Schär. Branilec Newcastla je po kotu z desne strani poskusil spretno s peto presenetiti Dannyja Warda, a je bil vratar Walesa zbran.

Embolo za vodstvo, Moore za izenačenje

V drugem polčasu pa so Švicarji hitro kronali pobudo. Najprej je v 49. minuti Breel Embolo poskusil z roba kazenskega prostora, njegov strel pa je Ward obranil, takoj zatem pa je napadalec Borussie Mönchengladbach z glavo zadel po kotu z desne strani, ki ga je izvedel Xherdan Shaqiri.

Isti igralec je za las zgrešil cilj še v 65. minuti, štiri minute pred tem pa je pri Valižanih nase opozoril Ben Davies, a je žoga po njegovem strelu zletela čez gol. Toda dotlej ne ravno nevarni Valižani so izenačili v 74. minuti, ko je po podaji Joseffa Morrella z desne strani z glavo zadel visoki Moore.

... Kieffer Moore pa je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

V 85. minuti je takoj po vstopu v igro zadel Mario Gavranović, toda švicarski reprezentant je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 1:1. Takšen izid je ostal tudi po poskusu Emboloja z glavo v 90. minuti.