Grozna drama s srečnim koncem. Svet je molil za Eriksena.

Nogometni spektakel, uvodna tekma evropskega prvenstva v skupini B med Dansko in Finsko, je bila mišljen kot športna poslastica, na kateri se bo pisala zgodovina. Prvič v zgodovini Eura je tekma potekala na danskih tleh, prvič v zgodovini je na velikem tekmovanju zaigrala Finska. Ko pa se je tik pred koncem prvega polčasa zgrudil na tla Christian Eriksen, je stadion Parken v trenutku obmolknil. Nastopili so mučni trenutki tišine, negotovosti in solza. Nogometrni svet je molil za zdravje največjega zvezdnika danskega nogometa, sledil je srečni konec. Stanje Danca, ki so ga prepeljali v bolnišnico, je stabilno!

Danska je uvodno tekmo skupine B v Köbenhavnu začela živahno, pretila Fincem in oblegala njihova vrata. Priigrala si je veliko priložnosti, v uvodnih 45 minutah proti gostom usmerila 12 strelov (Finci niti enega), dišalo je po vodstvu gostiteljev. Nordijski spopad je potekal v izjemnem vzdušju, navijači Danske in Finske so bili zelo bučni, nato pa je vrag vzel šalo.

V 43. minuti se je na tla zgrudil Christian Eriksen. Nogometaš milanskega Interja, ki je skupaj s Samirjem Handanovićem in druščino v nedavno končani sezoni osvojil naslov italijanskega prvaka, je izgubil zavest. Začela se je drama, bitka za življenje. Zdravniki so ga oživljali, sledile so mučne minutke, v katerih je nogometni svet molil za zdravje 29-letnega danskega asa.

Foto: Reuters Ko so ga nosili z igrišča, je bil že pri zavesti. Občinstvo mu je v znak podpore namenilo dolg in glasen aplavz, nekaj minut pozneje pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) sporočila, da se Danec počuti bolje, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno in da se nahaja v bolnišnici. ''Christian je pri zavesti in se pogovarja z ljudmi v bližini", je očetu 29-letnega danskega zvezdnika zatrdil njegov agent Marin Schoots.

Christian Eriksen je prvi zvezdnik danske izbrane vrste. Pri 29 letih se je v dresih Ajaxa, Tottenhama in Interja podpisal pod številne uspehe. Osvojil je ogromno lovorik, reprezentančni dres pa oblekel kar 108-krat. Dosegel je že 36 zadetkov. Tržna nogometna vrednost očeta dveh otrok znaša po oceni Transfermarkt 40 milijonov evrov. Skoraj toliko, kot celotna zasedba Finske (vseh 26 igralcev) na letošnjem Euru!